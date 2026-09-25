Một số loại virus có thể lây nhiễm cho hàng triệu người nhưng tỷ lệ tử vong tương đối thấp. Trong khi đó, có những virus ít lây lan hơn nhưng lại có khả năng gây tử vong rất cao ở người mắc bệnh.

Theo Visual Capitalist, dữ liệu trong bảng đồ họa "Xếp hạng: 10 loại virus nguy hiểm nhất thế giới dựa trên tỷ lệ tử vong" được tổng hợp từ nhiều nguồn, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh British Columbia (BC Centre for Disease Control), Chính phủ Australia, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC), Reuters và Chính phủ Anh.

Trong đó, virus dại đứng đầu danh sách, với tỷ lệ tử vong gần như 100% một khi các triệu chứng xuất hiện.

Xếp hạng 10 loại virus nguy hiểm nhất thế giới theo tỷ lệ tử vong - Đồ hoạ: Visual Capitalist

Bệnh dại: Gần như chắc chắn tử vong khi phát bệnh

Ước tính virus dại khiến khoảng 59.000 người tử vong mỗi năm, chủ yếu tại châu Phi và Đông Nam Á. Virus lây truyền chủ yếu qua nước bọt của động vật nhiễm bệnh, đặc biệt là chó.

Dù bệnh dại có thể phòng ngừa bằng vaccine nhưng do khả năng tiếp cận hạn chế với các biện pháp điều trị dự phòng sau phơi nhiễm là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến bệnh tiếp tục gây ra nhiều ca tử vong.

Sốt xuất huyết do virus: Ebola, Marburg và CCHF

Một số virus trong danh sách gây ra các bệnh sốt xuất huyết do virus, trong đó có Ebola, Marburg và sốt xuất huyết Crimean-Congo (CCHF). Những bệnh này thường có thể dẫn đến xuất huyết nghiêm trọng bên trong cơ thể và suy đa cơ quan.

Ebola và Marburg đều có tỷ lệ tử vong khoảng 50%, với các đợt bùng phát tập trung chủ yếu ở khu vực Trung Phi và châu Phi hạ Sahara. Riêng đợt bùng phát Ebola tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016 đã khiến hơn 11.000 người tử vong, đồng thời thu hút sự chú ý của thế giới đối với công tác chuẩn bị và ứng phó với dịch bệnh.

CCHF, chủ yếu lây truyền qua ve và gia súc, có phạm vi phân bố rộng hơn tại khu vực Á-Âu và châu Phi. Tỷ lệ tử vong dao động 10-40%, căn bệnh này được ước tính khiến 1.000-2.000 người tử vong mỗi năm.

Virus dại có tỷ lệ tử vong gần như 100% khi xuất hiện triệu chứng - Ảnh: India Today

Lây truyền từ động vật sang người: Từ dơi đến lạc đà

Phần lớn các virus được xếp hạng trong danh sách này có nguồn gốc từ động vật. Dơi ăn quả có liên quan đến virus Nipah và Marburg, trong khi virus Lujo có liên quan đến loài gặm nhấm. Lạc đà là vật chủ chứa virus chính của MERS-CoV, loại virus lần đầu được xác định tại Saudi Arabia vào năm 2012.

Cúm gia cầm H5N1 lây truyền từ những con chim nhiễm bệnh và có tỷ lệ tử vong khoảng 50% trong số các ca nhiễm được xác nhận ở người, cao hơn nhiều so với cúm mùa.

Mặc dù các ca nhiễm H5N1 ở người vẫn tương đối hiếm, tỷ lệ tử vong cao trên số ca mắc khiến các cơ quan y tế toàn cầu tiếp tục theo dõi sát sao loại virus này.