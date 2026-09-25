Ở tuổi 60, Quách Phú Thành vẫn giữ vóc dáng phong độ như trai 30. Tuy nhiên, đằng sau 5 bí quyết "chống già" của anh là lời cảnh báo quan trọng từ bác sĩ.

Khi bức ảnh Quách Phú Thành (Aaron Kwok ) đứng chung khung hình với bố vợ kém mình 2 tuổi lan truyền trên mạng xã hội, không ít người ngỡ ngàng trước diện mạo như thanh niên của một trong "Tứ đại Thiên vương" Hồng Kông. Nhiều người lập tức ước mình sở hữu bộ gen "trẻ mãi không già" như thế. Tuy nhiên, nhìn vào ngoại hình ở tuổi U60, U70 để ghen tị chỉ là câu chuyện bề nổi. Sự trẻ trung bất chấp thời gian chưa bao giờ đến từ may mắn, đó là kết quả của một hành trình dài, kiên trì và kỷ luật.

Bức ảnh Quách Phú Thành trẻ hơn bố vợ kém mình 2 tuổi đang "gây bão" trên mạng xã hội (Ảnh: Weibo)

Tại sân khấu Malaysia giữa tháng 9/2026 vừa qua, Quách Phú Thành lại một lần nữa khẳng định điều đó. Thực hiện những động tác vũ đạo phức tạp, giữ nhịp thở ổn định và tỏa ra năng lượng cuộn trào trên sân khấu ở tuổi 60, anh cho thấy sự tự giác trong quản lý bản thân và sự trẻ trung không chỉ ở bề ngoài, mà còn là sức khỏe và sự dẻo dai từ bên trong.

Trên sân khấu tại Maylasia gần đây, "Thiên vương Hồng Kông" một lần nữa khiến người hâm mộ ngạc nhiên về thể lực và độ dẻo dai của mình (Ảnh: Weibo)

Dưới đây là 5 bí quyết "chống già" của nam tài tử, nhiều nam giới nghe xong không khỏi "bái phục":

1. Không để cân nặng vượt quá 63kg

Từ khi bước chân vào nghệ thuật cho đến nay, Quách Phú Thành chưa bao giờ cho phép trọng lượng cơ thể vượt quá con số 63kg. Anh bước lên cân mỗi ngày trước khi ăn hoặc tắm. Chỉ cần kim chỉ cân nhích lên dù vài trăm gram, anh lập tức bước vào "chế độ trừng phạt" bằng cách tăng cường độ tập luyện và thắt chặt ăn uống cho đến khi chỉ số quay về mức chuẩn.

Nhiều người bước sang tuổi trung niên thường lấy lý do bận rộn để bào chữa cho vòng bụng ngày một phát phì. Nhưng Quách Phú Thành chứng minh điều ngược lại: Cơ thể sồ sề không phải là dấu hiệu của sự trưởng thành, đó là bằng chứng của sự buông thả. Việc theo dõi sát sao vóc dáng giúp anh làm chủ cơ thể thay vì để mỡ thừa tích tụ theo năm tháng.

2. Vận động đa dạng nhưng kỷ luật

Thay vì lao vào những buổi tập quá nặng hay ngẫu hứng, "Thiên vương Hồng Kông" duy trì thói quen vận động đa dạng và bền bỉ. Anh duy trì 4 đến 5 buổi chạy bộ mỗi tuần, kết hợp linh hoạt với bơi lội và chơi bóng bàn. Sự thay đổi này giúp các nhóm cơ vận động đồng đều, đồng thời giữ nguyên cảm hứng tập luyện.

Nam tài tử sinh năm 1965 khiến nhiều trai trẻ phải "chào thua" trước kỷ luật duy trì vóc dáng (Ảnh: Asia One)

Anh không tìm kiếm những kỷ lục nhất thời mà cần một hệ vận động khỏe mạnh hoạt động trơn tru suốt nhiều thập kỷ. Triết lý tập luyện ở đây rất rõ ràng: Sự kiên trì dài hạn luôn chiến thắng những đợt bùng nổ ngắn hạn rồi bỏ dở. Anh là một người vô cùng kỷ luật, ngay cả khi cơ thể yếu đi do tuổi tác tăng lên.

3. Tối ưu hóa chất lượng giấc ngủ theo nhịp sinh học riêng

Môi trường nghệ thuật khiến Quách Phú Thành có lịch trình tương đối đặc thù: Đi ngủ lúc 6 giờ sáng và thức dậy vào khoảng 13 đến 14 giờ chiều. Yếu tố cốt lõi giúp anh không bị tàn phá sức khỏe chính là tính đều đặn tuyệt đối và đảm bảo thời lượng ngủ sâu từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày trong không gian yên tĩnh.

Anh không bắt chước lịch trình của người khác, mà kiến tạo nhịp sinh học ổn định phù hợp với tính chất công việc và nhớ đến chuyên gia để tận dụng tối đa thời gian phục hồi khi ngủ. Giấc ngủ chất lượng chính là thời điểm vàng để cơ thể sửa chữa các tổn thương tế bào và giải phóng hormone tăng trưởng tự nhiên.

4. Quy tắc ăn uống "một bữa rưỡi"

Về dinh dưỡng, Quách Phú Thành áp dụng nguyên tắc "một bữa rưỡi một ngày". Khác với nhiều người, nam tài tử rất coi trọng bữa tối, với tiêu chuẩn: Ít dầu, ít muối, ít đường. Anh cũng có thể thưởng thức một chiếc bánh dứa kèm cà phê vào nửa bữa còn lại mà không dằn vặt, bởi lượng calorie này sẽ nhanh chóng bị đốt cháy qua các hoạt động trong ngày.

Đặc biệt, nam ca sĩ rất coi trọng việc ăn tối cùng gia đình. Trạng thái tâm lý thả lỏng, ấm áp khi dùng bữa chính là chìa khóa giúp hệ tiêu hóa chuyển hóa dinh dưỡng một cách tối ưu.

Dù kiểm soát chế độ ăn uống nghiêm ngặt, nhưng Quách Phú Thành luôn dành thời gian ăn rối cùng gia đình (Ảnh: HK01)

5. 10 phút chăm sóc vẻ bề ngoài mỗi ngày

Quách Phú Thành dành ít nhất 10 phút mỗi tối để thực hiện các bước chăm sóc da cơ bản và đắp mặt nạ. Anh thẳng thắn chia sẻ rằng việc chăm sóc ngoại hình không có gì phải ngại ngùng hay xấu hổ dù với nam hay nữ, ngay cản khi bạn có phải người nổi tiếng hau không.

Làn da là tấm gương phản chiếu sức khỏe và tuổi tác. Thay vì chờ đến khi da xuống cấp mới tìm đến các liệu trình xâm lấn đắt đỏ, việc dành 10 phút mỗi ngày chính là khoản đầu tư nhỏ mang lại hiệu quả bền vững.

Chuyên gia nói gì về 5 bí quyết "chống già" của Quách phú Thành?

Đánh giá tổng thể về 5 phương pháp của Quách Phú Thành, bác sĩ Trương Thuận Chính, Bệnh viện đa khoa Trường Canh Gia Nghĩa (Đài Loan, Trung Quốc) khẳng định, lối sống của nam tài tử mang lại hiệu quả rất lớn, nhưng dưới góc độ y học lão khoa, không phải điều gì công chúng cũng nên rập khuôn áp dụng. Bởi có những điểu chỉ phù hợp với những người nhất định, chưa kể, Quách Phú Thành làm nghệ thuật và là người của công chúng nên có những tiêu chuẩn khắt khen hơn về ngoại hình.

Sau khi phân tích sâu 5 bí quyết "chống già" của nam tài tử, bác sĩ Trương đưa ra những điểm nen học và những thứ phải tránh xa như sau:

Những điểm được bác sĩ khuyên HỌC HỎI:

- Vận động nhẹ nhàng nhưng đều đặn: Việc kết hợp chạy bộ, bơi lội và bóng bàn giúp toàn bộ hệ cơ xương khớp được bảo dưỡng tốt. Phương pháp này an toàn hơn nhiều so với việc ngẫu hứng tham gia các môn cường độ cao (như chạy marathon) khi chưa được tập luyện bài bản.

- Đảm bảo giấc ngủ đủ chu kỳ: Y học chứng minh chìa khóa phục hồi nằm ở thời lượng ngủ sâu từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày và tính cố định của lịch trình, chứ không hoàn toàn bắt buộc phải ngủ sớm nếu đặc thù công việc không cho phép.

Nhin chung, đa số nam giới thường ít chú trọng tới chăm da, nhưng đây lại là "bí quyết" quan trọng để giữ vẻ ngoài trẻ trung và nên làm càng sớm càng tốt (Ảnh: Pinterest)

- Chăm sóc da thường xuyên: Tế bào da tái tạo theo chu kỳ khoảng 3 tháng. Chăm sóc mỗi ngày giúp duy trì độ ẩm tự nhiên, an toàn và tự nhiên hơn rất nhiều so với việc can thiệp thẩm mỹ khi tuổi đã cao.

Điểm CẤM áp dụng: Đừng ép cân quá đà!

Bác sĩ Trương đưa ra lời cảnh báo đặc biệt về việc công chúng bắt chước chế độ ép cân nghiêm ngặt của Quách Phú Thành. Nam ca sĩ giữ được mức cân dưới 63kg (chỉ số BMI thấp) là nhờ cơ địa riêng cùng cường độ tiêu hao calorie khổng lồ của một vũ công chuyên nghiệp.

Đối với người bình thường, việc cố tình duy trì chỉ số BMI quá thấp (dưới 20 hoặc 21) có thể làm tăng nguy cơ suy giảm hệ miễn dịch và mất cơ. Lão khoa chỉ ra rằng, duy trì mức cân nặng cân đối đến hơi nhỉnh một chút (chỉ số BMI khoảng 25 đến 26) mang lại sức khỏe tổng thể và khả năng phục hồi tốt hơn. Đây gọi là hiện tượng "bảo tồn nguồn năng lượng dự trữ", giúp cơ thể có sẵn tài nguyên chống chọi khi phát sinh bệnh tật. Tuy nhiên, chỉ số BMI cũng cần kiểm soát dưới mức 28 để không gây biến chứng huyết áp hay mỡ máu.

"Điểm trừ" bác sĩ khuyên không nên học theo trong lối sống của Quách Phú Thành là ép cân quá mức (Ảnh: Pinterest)

Cuối cùng, phải hiểu rằng ngồi ao ước nhan sắc hay bộ gen của Quách Phú Thành là việc làm vô ích. Ngoại hình trẻ trung phong độ thực ra chỉ là phần thưởng bề nổi. Thứ giá trị nhất mà sự kỷ luật mang lại cho nam giới chính là một nền tảng sức khỏe vững chắc và sự dẻo dai từ bên trong.

Quy luật sinh lão bệnh tử là điều không ai tránh khỏi. Tuy nhiên, nam giới càng chủ động thay đổi lối sống sớm bao nhiêu, thời gian duy trì phong độ và sự sung sức sẽ càng kéo dài bấy nhiêu. Thay vì ước có được ngoại hình của người khác hay ép bản thân vào những công thức siết cân cực đoan, đàn ông nên bắt đầu xây dựng tính tự giác ngay từ hôm nay. Vận động đều đặn, ăn uống khoa học và làm chủ cơ thể chính là cách duy nhất để phái mạnh làm chậm đà thời gian.