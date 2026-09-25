Mỗi sáng uống cà phê pha chanh để "đốt mỡ": Có thật sự hiệu quả?

Cà phê pha chanh đang gây chú ý khi được nhiều người truyền tai là thức uống hỗ trợ “đốt mỡ”, giảm cân. Nhưng trào lưu này có thực sự hiệu quả như lời đồn?

Cà phê chứa caffeine, một chất kích thích hệ thần kinh trung ương, có thể giúp tăng sự tỉnh táo và tác động nhất định đến quá trình trao đổi chất.

Theo Cleveland Clinic , caffeine có thể làm tăng mức tiêu hao năng lượng trong thời gian ngắn. Một số nghiên cứu cũng cho thấy caffeine có khả năng làm giảm cảm giác thèm ăn ở một số người.

Tuy nhiên, những tác động này thường ở mức hạn chế và không đủ để tạo ra sự thay đổi đáng kể về cân nặng nếu không đi kèm những điều chỉnh phù hợp trong chế độ ăn uống và lối sống.

Nói cách khác, uống cà phê có thể mang lại một số tác động liên quan đến năng lượng và cảm giác thèm ăn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cà phê là thức uống đốt mỡ hoặc có thể thay thế các phương pháp giảm cân đã được chứng minh.

Cà phê chanh (Ảnh minh họa)

Còn chanh là nguồn cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa, đồng thời có thể góp phần bổ sung nước cho cơ thể khi được sử dụng trong đồ uống.

Đây là những lợi ích dinh dưỡng đáng ghi nhận. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học cho thấy nước chanh có khả năng trực tiếp đốt cháy chất béo hoặc tự nó dẫn đến giảm cân.

Theo các chuyên gia, nếu một người cảm thấy việc uống nước chanh giúp hỗ trợ kiểm soát cân nặng, lợi ích đó có thể liên quan đến việc tăng cường hydrat hóa hoặc thay thế những đồ uống chứa nhiều đường, nhiều calo.

Điều này khác hoàn toàn với tuyên bố rằng các thành phần trong chanh có thể phân hủy mỡ thừa trong cơ thể.

Kết hợp cà phê và chanh có tạo ra hiệu quả đặc biệt?

Bác sĩ Deepali Sharma, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng tại Bệnh viện CK Birla, Delhi, Ấn Độ , cho rằng quan niệm uống cà phê và chanh cùng nhau có thể "thần kỳ" đốt cháy mỡ thừa là sai lầm.

"Caffeine trong cà phê có tác dụng thúc đẩy trao đổi chất nhẹ, trong khi nước chanh cung cấp vitamin C và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, không có cơ chế nào cho thấy sự kết hợp này có tác dụng đốt cháy mỡ hiệu quả", chuyên gia giải thích.

Theo bác sĩ Deepali Sharma, không có loại đồ uống nào có thể thay thế những nguyên tắc nền tảng để giảm cân thành công, bao gồm tạo ra thâm hụt calo, duy trì chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục, ngủ đủ giấc và quản lý căng thẳng.

Việc thêm chanh vào cà phê không biến thức uống này thành một công thức giảm cân đặc biệt.

Uống cà phê chanh có thể gây tác dụng phụ?

Đối với phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh, cà phê chanh nhìn chung không phải thức uống nguy hiểm nếu được sử dụng ở mức độ phù hợp. Tuy nhiên, một số người có thể gặp khó chịu do tính axit của cả hai thành phần.

Chuyên gia khuyến cáo cà phê và chanh đều có tính axit, có thể gây kích ứng đường tiêu hóa ở những người nhạy cảm. Việc sử dụng thức uống này có thể làm tăng triệu chứng ợ nóng, trào ngược axit hoặc khó chịu ở dạ dày.

Ngoài ra, axit trong chanh nếu tiếp xúc thường xuyên với răng cũng có thể góp phần gây mòn men răng. Do đó, những người có tiền sử trào ngược dạ dày, nhạy cảm với đồ uống có tính axit hoặc đang gặp vấn đề về men răng nên cân nhắc phản ứng của cơ thể khi sử dụng.

Cà phê và chanh đều có những lợi ích riêng đối với sức khỏe , nhưng hiện chưa có bằng chứng cho thấy sự kết hợp này tạo ra tác dụng đốt mỡ, giảm cân vượt trội.

Thay vì kỳ vọng vào một loại đồ uống có thể nhanh chóng đốt cháy mỡ thừa, các chuyên gia khuyến nghị tập trung vào những yếu tố có vai trò nền tảng trong kiểm soát cân nặng: Chế độ ăn uống cân bằng, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng và duy trì thói quen lành mạnh lâu dài.

Một thức uống có thể là phần bổ sung trong lối sống lành mạnh, nhưng không thể thay thế toàn bộ quá trình giảm cân bền vững.