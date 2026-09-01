Vì sao nhiều người pha cà phê thường cho thêm 1-2 hạt muối?

Thói quen này được nhiều người duy trì khi uống cà phê.

Vì sao nhiều người thích cho 1-2 hạt muối vào cà phê?

Theo Science-et-vie, cà phê vốn chứa nhiều hợp chất tạo vị đắng. Mức độ đắng phụ thuộc vào loại hạt, mức độ rang và cách pha. Khi cà phê bị rang quá đậm hoặc chiết xuất quá lâu, vị đắng có thể trở nên rõ và gắt hơn. Một lượng muối rất nhỏ có thể làm thay đổi cảm nhận vị giác, khiến vị đắng bớt nổi bật. Nhờ vậy, người uống có thể cảm thấy ly cà phê "êm" hơn và nhận ra rõ hơn những tầng vị khác của cà phê.

Đây cũng là lý do một số người chỉ cho một nhúm muối rất nhỏ hoặc 1-2 hạt muối vào cà phê. Lượng này chủ yếu nhằm điều chỉnh hương vị chứ không phải để biến cà phê thành một thức uống bổ sung natri. Nếu cà phê có vị khét hoặc đắng gắt thường xuyên, thay vì tăng lượng muối, tốt hơn hết là kiểm tra lại loại hạt, mức độ rang và cách pha.

Cà phê có thực sự tốt cho sức khỏe?

Câu trả lời là cà phê có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh nếu được sử dụng ở mức phù hợp.

Các nghiên cứu quan sát và những tổng quan lớn đã ghi nhận mối liên hệ giữa việc uống cà phê với nguy cơ thấp hơn của một số vấn đề sức khỏe, trong đó có bệnh tim mạch, đột quỵ và đái tháo đường type 2. Một tổng quan hệ thống và phân tích gộp được cập nhật năm 2026, tổng hợp 38 nghiên cứu với hơn 2,8 triệu người, tiếp tục cho thấy mối liên hệ giữa uống cà phê và một số kết cục tim mạch, dù kết quả không phải lúc nào cũng đồng nhất và không thể từ đó kết luận rằng cà phê trực tiếp "phòng" bệnh.

Một tổng quan các phân tích gộp trước đó cũng ghi nhận cà phê có liên quan đến nguy cơ thấp hơn của bệnh tim mạch và tử vong do tim mạch, đột quỵ, đái tháo đường type 2 và một số bệnh khác. Tuy nhiên, đây chủ yếu là bằng chứng về mối liên hệ, không đồng nghĩa cứ uống càng nhiều cà phê thì càng khỏe. Điều quan trọng là cần uống điều độ, không lạm dụng.

Uống cà phê thế nào để có lợi cho sức khỏe?

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng (Viện Dinh dưỡng quốc gia), điều quan trọng nhất là đừng biến cà phê thành một ly đồ uống quá nhiều đường, kem hoặc sữa đặc.

Một ly cà phê đen hoặc cà phê có lượng đường vừa phải sẽ khác hoàn toàn về mặt dinh dưỡng so với những loại cà phê pha thêm nhiều đường, siro, kem béo hoặc sữa đặc. Khi đó, vấn đề không còn nằm riêng ở caffeine mà còn là lượng đường và năng lượng nạp vào cơ thể.

Với đa số người trưởng thành khỏe mạnh, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết tổng lượng caffeine khoảng 400mg mỗi ngày thường không gây tác dụng tiêu cực, tương đương khoảng 2-3 cốc cà phê 355ml, dù lượng caffeine thực tế thay đổi đáng kể tùy loại cà phê và cách pha. Ngưỡng phù hợp cũng có thể thấp hơn ở một số người tùy cơ địa, thuốc đang sử dụng hoặc tình trạng sức khỏe.

Nếu uống cà phê khiến bạn bồn chồn, tim đập nhanh, run tay, khó ngủ, đau đầu hoặc xuất hiện các triệu chứng khó chịu khác, đó có thể là dấu hiệu bạn đang sử dụng quá nhiều caffeine hoặc nhạy cảm với caffeine. FDA cũng lưu ý rằng mức caffeine "quá nhiều" khác nhau ở từng người.

Cho muối vào cà phê thì có tốt cho sức khỏe?

Nếu thích hương vị này, bạn có thể thử cho một lượng cực nhỏ muối vào cà phê. Tuy nhiên, không nên xem đây là bí quyết giúp cà phê tốt cho sức khỏe hơn.

Muối chỉ có tác dụng chính là điều chỉnh cảm nhận vị giác. Trong khi đó, lượng natri trong chế độ ăn hằng ngày đã có thể đến từ nhiều nguồn khác như nước mắm, thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn đóng gói và các món ăn mặn.

Đặc biệt, những người đang được khuyến cáo hạn chế natri nên thận trọng với thói quen thêm muối vào đồ uống hoặc thức ăn. Một vài hạt muối trong một ly cà phê có thể không phải vấn đề lớn, nhưng điều quan trọng vẫn là tổng lượng natri của cả chế độ ăn.

Nếu muốn uống cà phê tốt cho sức khỏe hơn, những thay đổi đáng chú ý hơn lại nằm ở việc kiểm soát tổng lượng caffeine, hạn chế đường và các thành phần nhiều năng lượng, đồng thời không lạm dụng cà phê để chống lại tình trạng thiếu ngủ.

Nói cách khác, một ly cà phê có thể là một thói quen hoàn toàn ổn trong chế độ ăn lành mạnh. Bạn có thể thêm một chút muối nếu thích vị cà phê dịu hơn, nhưng đừng kỳ vọng vài hạt muối sẽ biến cà phê thành một thức uống "bổ dưỡng" hơn. Điều quan trọng vẫn là uống với lượng vừa phải và lựa chọn cách pha, cách thêm đường sữa phù hợp.

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