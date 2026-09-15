Mẹ trẻ chia sẻ phen "đứng tim" khi thấy con trai bị dây rút nhựa siết chặt cổ

Sợi dây rút nhựa tưởng chừng vô hại lại suýt đẩy một em bé vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Sự việc được chính mẹ bé chia sẻ trên trang cá nhân như lời cảnh báo tới những gia đình đang nuôi con nhỏ.

Theo lời người mẹ, sáng hôm đó, con trai chị nghịch một chiếc dây rút nhựa rồi không biết bằng cách nào đã vòng nó quanh cổ. Khi nhận thấy chiếc dây bị mắc, bé cố tự tháo nhưng lại kéo nhầm chiều. Dây rút vốn chỉ có thể trượt theo một hướng nên càng kéo, vòng dây càng thắt chặt.

Những hình ảnh người mẹ đăng tải cho thấy chiếc dây nhựa nằm sát quanh cổ bé, phần khóa đã bị kéo chặt. Sau khi tháo được dây, vùng da cổ của bé còn xuất hiện vết hằn đỏ.

Người mẹ kể, đến khi không thở được và bật khóc, bé mới khiến chị chú ý. Phát hiện con trong tình trạng ấy, chị vô cùng hoảng sợ:

“Mới sáng đã làm mẹ đứng tim. Chơi thế này thì mẹ tốn con lắm, con trai ạ.”

May mắn, người mẹ đã phát hiện và tháo chiếc dây kịp thời. Sau sự việc, chị muốn nhắn nhủ các phụ huynh rằng ngay cả một vật nhỏ như dây rút cũng không thể xem thường. Trẻ vốn hiếu động, tò mò và có thể nghĩ ra những trò chơi mà người lớn không lường trước được.

Nguồn: Linh Thuy

Dây rút có thể trở thành “thòng lọng” chỉ trong vài giây

Dây rút nhựa thường xuất hiện ở hầu hết các gia đình, dùng để bó dây điện, buộc đồ hoặc đóng gói hàng hóa. Vì nhỏ gọn và không có cạnh sắc, nhiều người cho rằng vật dụng này không nguy hiểm.

Tuy nhiên, cơ chế khóa một chiều khiến dây rút rất khó nới lỏng sau khi đã kéo chặt. Nếu trẻ vòng dây quanh cổ, cổ tay hoặc ngón tay rồi tiếp tục kéo, chiếc dây có thể nhanh chóng siết sâu vào cơ thể. Trẻ nhỏ chưa hiểu cách hoạt động của khóa rút nên càng hoảng loạn, càng giật mạnh và khiến tình hình nghiêm trọng hơn.

Khi cổ bị siết, đường thở và các mạch máu có thể bị chèn ép, làm giảm lượng oxy tới não. Trẻ có thể khó thở, không nói hoặc khóc thành tiếng, tím môi, lơ mơ rồi mất ý thức. Tai nạn này có thể diễn biến rất nhanh, trong khi trẻ bị thiếu khí đôi khi không thể kêu cứu rõ ràng.

Các vật đeo hoặc quấn quanh cổ trẻ có thể gây cả nguy cơ hóc nghẹn lẫn siết cổ, đặc biệt khi trẻ không được người lớn quan sát.

Đáng lưu ý, sau khi tháo được dây, trẻ trông có vẻ bình thường cũng chưa chắc đã hoàn toàn an toàn. Tổn thương vùng cổ có thể gây sưng hoặc bầm tím bên trong muộn hơn. Những dấu hiệu như đau cổ, khàn tiếng, nuốt khó, ho, khó thở hoặc lơ mơ đều cần được xử trí y tế khẩn cấp.

Cha mẹ cần làm gì khi phát hiện dây siết quanh cổ trẻ?

Việc đầu tiên là giải phóng cổ trẻ càng nhanh càng tốt. Nếu không thể mở khóa dây ngay, người lớn cần dùng kéo hoặc kìm phù hợp để cắt dây, thao tác cẩn thận để tránh làm tổn thương da và mạch máu ở cổ. Không nên tiếp tục kéo phần đuôi dây vì hành động này có thể khiến vòng siết chặt thêm.

Sau khi tháo dây, cần kiểm tra xem trẻ có tỉnh táo và thở bình thường không.

Hãy gọi cấp cứu 115 ngay nếu trẻ xuất hiện một trong các biểu hiện:

Khó thở, thở rít hoặc thở bất thường. Môi, mặt tím tái hoặc da nhợt nhạt. Không khóc hoặc không nói được. Lơ mơ, yếu bất thường hoặc mất ý thức. Khàn tiếng, nuốt đau, chảy nhiều nước dãi. Sưng, đau hoặc có vết hằn sâu quanh cổ.

Nếu trẻ bất tỉnh và không thở bình thường, cần gọi 115, đặt điện thoại ở chế độ loa ngoài và tiến hành hồi sức tim phổi nếu đã được hướng dẫn hoặc được nhân viên cấp cứu hỗ trợ qua điện thoại. Hướng dẫn sơ cứu của NHS cũng nhấn mạnh trẻ không đáp ứng và không thở bình thường cần được cấp cứu và hồi sức ngay.

Với trường hợp trẻ từng khó thở vì bị siết cổ, dù sau đó đã tỉnh táo và sinh hoạt bình thường, gia đình vẫn nên đưa trẻ đi kiểm tra y tế sớm. Không nên chỉ dựa vào vết hằn ngoài da để tự đánh giá mức độ tổn thương.

Đừng để những vật nhỏ nằm trong tầm tay trẻ

Sau sự việc này, cha mẹ nên rà soát lại những vật dụng có thể tạo thành vòng siết trong nhà, chẳng hạn dây rút, dây rèm cửa, dây sạc, dây đeo thẻ, dây túi, dây chun dài, vòng cổ và các loại dây buộc.

Dây rút chưa sử dụng cần được cất trong hộp kín, đặt trên cao. Phần dây thừa sau khi buộc đồ phải được cắt bỏ và thu gom ngay. Trẻ nhỏ cũng không nên chơi một mình tại khu vực có nhiều dây điện hoặc vật liệu đóng gói.

Tai nạn của bé trai là lời nhắc rằng nguy hiểm đối với trẻ đôi khi không đến từ những món đồ sắc nhọn hay thiết bị lớn. Chỉ một sợi dây nhựa nhỏ cũng có thể trở thành mối đe dọa tính mạng nếu vòng vào cổ.

Đừng đợi đến khi con khóc không thành tiếng mới nhận ra. Với trẻ nhỏ, cất một vật nguy hiểm khỏi tầm tay luôn dễ hơn chạy đua từng giây để cứu con khỏi tai nạn.