4 cách đơn giản để phân biệt mật ong thật và giả

Những người nuôi ong có kinh nghiệm đã chỉ ra những cách rất đơn giản, trực quan và dễ thực hiện để giúp phân biệt mật ong thật và giả.

Mật ong giả là loại mật ong đã bị thay đổi thành phần tự nhiên, không còn nguyên chất hoặc được làm nhân tạo hoàn toàn từ các nguồn nguyên liệu rẻ tiền nhằm mục đích trục lợi.

Các loại mật ong giả phổ biến hiện nay

Mật ong nhân tạo hoàn toàn (mật giả 100%): Loại này hoàn toàn không có một giọt mật nào từ con ong. Nó được tạo từ nước, đường cát, siro, hoặc mật mía, đem nấu chảy và cô đặc lại, sau đó, được pha thêm chất tạo màu (để có màu vàng hổ phách), hương liệu hóa học (để tạo mùi thơm hoa nhãn, hoa vải) và chất tạo vị chua nhẹ để đánh lừa vị giác của người tiêu dùng.

Mật ong được nhiều người sử dụng nên thường bị làm giả.

Mật ong pha tạp: Đây là loại mật ong thật nhưng bị người bán pha loãng ra để tăng thể tích. Họ sẽ trộn mật ong nguyên chất với các dung dịch rẻ tiền như nước đường, siro tinh bột, hoặc mạch nha.

Loại mật này vẫn có mùi vị của mật thật nhưng nồng độ dinh dưỡng đã bị giảm đi rất nhiều và rất dễ bị biến chất, sủi bọt chua sau một thời gian ngắn.

Mật ong “bẩn” từ việc cho ong ăn đường cố ý : Con ong không đi hút mật hoa tự nhiên mà được người nuôi cho ăn nước đường hoặc siro liên tục quanh năm để ong nhả mật nhanh và nhiều.

Về mặt sinh học, đây vẫn là sản phẩm do con ong tạo ra, nhưng về chất lượng, nó không có các vitamin, khoáng chất và kháng thể quý giá từ hoa. Loại mật này thực chất chỉ là nước đường đặc dạng lỏng.

Mật ong thật là một vị thuốc bổ, nhưng mật ong giả thì ngược lại. Do chứa lượng đường sucrose và fructose nhân tạo cực cao, nên mật ong giả rất nguy hiểm cho người bị tiểu đường hoặc thừa cân.

Các chất tạo màu, tạo mùi, hoặc chất bảo quản công nghiệp độc hại trong mật giả có thể gây hại cho gan, thận và hệ tiêu hóa.

Mật ong thật là một vị thuốc bổ, nhưng mật ong giả lại khiến người sử dụng gặp phải nhiều nguy cơ về sức khỏe.

Các mẹo phân biệt mật ong thật và giả

Làm thế nào để phân biệt được mật ong thật và mật ong giả nếu chỉ bằng cách quan sát? Một số người nuôi ong có kinh nghiệm đã chỉ ra một số mẹo đơn giản giúp người tiêu thụ phân biệt được mật ong thật và mật ong kém chất lượng.

Màu sắc của mật ong

Mật ong có màu sắc khác nhau từ vàng nhạt, hổ phách cho đến nâu đen. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn mật hoa mà ong thu thập được. Mật ong có nguồn gốc từ các loại hoa như nhãn, vải, hoặc táo thường sẽ có màu vàng nhạt, từ hoa bạc hà, hoa hướng dương sẽ có màu hổ phách, từ hoa keo, hoa tràm...sẽ có màu nâu sẫm hoặc đen.

Ngoài ra, thời điểm thu hoạch, thời gian, nhiệt độ bảo quản cũng ảnh hưởng tới màu sắc của mật ong.

Tuy nhiên, màu sắc đậm hay nhạt không quyết định mật ong đó là thật hay giả, và cũng không phản ánh mật nào tốt hơn. Mật màu nhạt thường có vị ngọt thanh, hương thơm nhẹ; trong khi mật màu đậm thường giàu khoáng chất hơn và có vị ngọt sắc, nồng nàn hơn.

Nhưng bất kể màu sắc ra sao, mật ong thật đều có một điểm chung: màu sắc tự nhiên trông sáng và bóng. Nếu bạn nhận thấy màu đục bất thường, hoặc màu sắc trông không tự nhiên, bạn nên cẩn trọng khi mua, rất có thể đó là mật ong giả.

Mật ong thật có thể có màu đậm hay nhạt nhưng trông phải sáng, bóng và tự nhiên.

Lắc chai mật ong

Nếu bạn cầm cả một chai mật ong và lắc, bạn sẽ nhận thấy các bong bóng hình thành bên trong mật ong. Điều này là do mật ong chứa các enzyme tự nhiên do ong tiết ra. Khi bạn lắc, nó từ từ phát ra nhiều bong bóng nhỏ, thường là màu vàng sữa hoặc trắng, đặc biệt tinh tế và đặc, khiến chúng khó tan biến.

Nếu bạn lắc mật ong trong tay và bong bóng lớn hoặc rất ít, và bong bóng tan nhanh, có thể nó chứa rất ít hoặc thậm chí không có enzyme tự nhiên, nghĩa là đó không phải là mật ong giả thật.

Bên trái là mật ong thật, bên phải là mật ong giả.

Dùng lửa để phân biệt

Ngoài việc quan sát qua vẻ ngoài, bạn cũng có thể phân biệt mật ong thật với mật giả bằng cách đốt nó trên lửa. Phương pháp này rất hiệu quả để kiểm tra hàm lượng nước có trong mật ong, từ đó biết được mật có bị pha loãng hay không.

Mật ong nguyên chất tự nhiên chỉ chứa khoảng 17% - 20% là nước, phần còn lại là đường và khoáng chất nên rất dễ bắt lửa.

Dựa vào đặc tính này của mật ong, bạn có thể dùng lửa để phân biệt thật giả. Đầu tiên, bạn có thể lấy một sợi dây cotton (hoặc tim nến), nhúng ngập một đầu vào mật ong để mật bám đều xung quanh. Sau đó, dùng bật lửa hoặc diêm để đốt đầu dây đó.

Nếu là mật ong thật, sợi dây sẽ bắt lửa và cháy thành ngọn lửa bình thường (hoặc có tiếng xèo xèo rất nhẹ rồi cháy tiếp). Lý do là vì mật ong thật không chứa nhiều nước dư thừa cản trở sự cháy.

Nếu là mật ong giả hoặc đã bị pha loãng, sợi dây sẽ rất khó cháy, cháy lập lòe rồi tắt hoặc hoàn toàn không bắt lửa. Lý do là hàm lượng nước trong mật pha quá cao làm ướt sợi bấc.

Dùng lửa để phân biệt mật ong cũng là cách được nhiều người sử dụng.

Bạn cũng có thể dùng thấm một chút mật ong vào đầu tăm bông hoặc nhỏ một giọt lên góc tờ giấy ăn, sau đó dùng lửa đốt trực tiếp vào chỗ có mật.

Nế là mật ong thật, đầu tăm bông hoặc mảnh giấy sẽ bắt lửa cháy ngay. Nếu là mặt ong giả, tăm bông hoặc giấy chỉ bị xèo xèo, bốc khói mà không thể cháy thành ngọn lửa do bị nước kìm hãm.

Lưu ý, cách thử bằng lửa này chủ yếu để phát hiện mật ong bị pha thêm nước/nước đường. Nếu mật ong giả được làm tinh vi bằng cách nấu siro đường đặc (hàm lượng nước cực thấp), nó vẫn có thể bắt lửa cháy được. Do đó, bạn nên kết hợp cách này với mẹo nhỏ vào ly nước lọc để có kết quả chính xác nhất.

Nhỏ mật ong vào ly nước lọc

Đây là cách kiểm tra độ đậm đặc và liên kết tự nhiên của mật để phân biệt thật - giả một cách trực quan nhất.

Nếu là mật ong thật, khi nhỏ giọt mật vào ly nước nguội và để yên, giọt mật sẽ vo tròn lại thành một khối đậm đặc, chìm thẳng xuống đáy ly nước mà không bị vỡ hay loang loãng ra trên đường đi. Khi ở đáy ly, khối mật ong vẫn giữ nguyên hình dáng, kết dính chặt chẽ và tan rất chậm. Bạn phải dùng thìa khuấy mạnh thì mật mới bắt đầu hòa tan vào nước.

Nếu là mật ong giả, ngay khi vừa chạm vào mặt nước, giọt mật sẽ bị rã ra, loang lổ và tự hòa tan một phần vào nước ngay trên đường chìm xuống. Mật không tạo thành khối tròn mà loang rộng thành một lớp mỏng dính hoặc tan biến hoàn toàn vào nước, làm nước trong ly chuyển màu ngay lập tức mà không cần khuấy.

Mật ong thật không dễ bị vỡ và tan trong nước như loại giả.

Với cách thử này, bạn nên sử dụng nước nguội hoặc nước lạnh, tuyệt đối không dùng nước ấm hay nước nóng vì nhiệt độ cao sẽ làm tan chảy kết cấu của cả mật thật lẫn mật giả, khiến kết quả không còn chính xác.

Bạn nên dùng ly nước đầy vì nước càng sâu thì bạn càng dễ quan sát đường đi của giọt mật chìm xuống vững chắc hay bị rã ra giữa chừng.