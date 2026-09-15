Lời khuyên cho những người sử dụng mạng xã hội sau 23 giờ

Nghiên cứu mới đây đưa ra lời khuyên cần thiết cho người dùng mạng xã hội vào đêm khuya.

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Bristol (Vương quốc Anh) đã chỉ ra rằng, sử dụng mạng xã hội vào đêm khuya (tính từ sau 23 giờ), đặc biệt là hành động đăng bài, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, những người hoạt động tích cực trên mạng xã hội trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến 5 giờ sáng có nguy cơ cao gặp phải các vấn đề như trầm cảm và lo âu so với những người không sử dụng các nền tảng này vào khung giờ đó.

Các nhà nghiên cứu không chỉ xem xét tần suất sử dụng mạng xã hội mà còn chú trọng đến thời điểm người dùng truy cập. Họ đã phân tích hành vi đăng bài của người dùng trên X (trước đây là Twitter) vào ban đêm và đối chiếu dữ liệu đó với thông tin từ một nghiên cứu sức khỏe dài hạn có tên "Children of the 90s" (tạm dịch: Thế hệ trẻ em thập niên 90), dùng để theo dõi sức khỏe của các cá nhân tại vùng Tây nước Anh.

Sử dụng mạng xã hội vào đêm khuya (tính từ sau 23 giờ), đặc biệt là hành động đăng bài, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần. (Ảnh: Pinterest)

Tổng cộng có 310 người tham gia được lựa chọn dựa trên thói quen hoạt động trên X và kết quả trả lời các bảng câu hỏi về sức khỏe tâm thần của họ.

Nghiên cứu đã phân tích 18.288 bài đăng trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 2 năm 2023, phát hiện mối liên hệ ở mức 2% giữa việc đăng bài vào đêm khuya và các vấn đề tiêu cực về sức khỏe tâm thần.

Mặc dù mối liên hệ giữa việc sử dụng mạng xã hội ban đêm và các vấn đề sức khỏe tâm thần không quá mạnh mẽ, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng thói quen này có thể làm đảo lộn nhịp sinh học giấc ngủ và cản trở quá trình sản sinh melatonin, loại hormone đóng vai trò điều hòa giấc ngủ.

Daniel Joinson, một trong những nhà nghiên cứu chính, cho biết tác động của mạng xã hội phần lớn phụ thuộc vào hành vi của từng cá nhân. Ông nói thêm rằng những nghiên cứu như thế này có thể hỗ trợ việc xây dựng các chiến lược nhằm ngăn ngừa những rủi ro về sức khỏe tâm thần liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội.

Ông cũng chỉ ra rằng một số người có thể dễ bị ảnh hưởng hơn những người khác, tùy thuộc vào tính cách, loại nội dung họ đăng tải và lý do họ sử dụng mạng xã hội.

Hiện nay, hơn 5 tỷ người trên toàn thế giới đang sử dụng mạng xã hội, trong đó châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, chiếm tỷ trọng lớn nhất về số lượng người dùng tích cực.

(Nguồn: Ihirwenews)