Trẻ không ăn kẹo nhưng vẫn bị sâu răng thì mẹ nên cẩn thận với 4 thói quen

Ngoài đồ ngọt, cách cho trẻ bú, vệ sinh răng miệng và xử lý khi răng sữa bắt đầu hỏng cũng là những điều cha mẹ cần để ý.

Nhắc đến sâu răng, nhiều người nghĩ ngay đến kẹo. Nhưng có những em bé không ăn nhiều kẹo mà răng vẫn bị sâu từ rất sớm. Ngoài đồ ngọt, cách cho trẻ bú, vệ sinh răng miệng và xử lý khi răng sữa bắt đầu hỏng cũng là những điều cha mẹ cần để ý.

1. Để trẻ ngậm bình sữa rồi ngủ

Khi thấy một em bé có cả hàng răng cửa bị đen, tôi thường hỏi bố mẹ bé có hay ngậm bình sữa để ngủ không. Nhiều người trả lời là có. Đây là hình ảnh thường gặp ở tình trạng sâu răng liên quan đến việc bú bình kéo dài.

Nếu trẻ ngủ khi vẫn ngậm núm bình, sữa có thể lưu lại trên răng. Vi khuẩn trong miệng phân giải đường trong sữa và tạo ra axit. Ban đêm, lượng nước bọt tiết ra ít hơn, khiến răng dễ bị ảnh hưởng khi thường xuyên tiếp xúc với sữa trong thời gian dài.

Một bé gái 1 tuổi 9 tháng ở Trung Quốc, đã bị hỏng 6 trong số 20 chiếc răng sữa. Tình trạng nặng đến mức bé thường đau răng, quấy khóc. Sau đó, các bác sĩ phải điều trị sáu chiếc răng trong một ca gây mê toàn thân, trong đó năm chiếc được điều trị tủy.

Trường hợp này là lời nhắc rằng răng sữa cũng cần được chăm sóc ngay từ khi mọc. Vấn đề không nằm ở nhãn hiệu sữa bé uống. Thói quen để sữa đọng trên răng và việc vệ sinh răng miệng mới là điều gia đình cần chú ý.

2. Nhai thức ăn rồi mới đút cho trẻ

Một bé gái 4 tuổi ở Đài Loan được ghi nhận bị sâu cả 20 chiếc răng sữa; một số răng đã tổn thương đến tủy và gây viêm lợi. Khi hỏi về cách cho bé ăn, bác sĩ được biết gia đình thường nhai thức ăn trước rồi mới đút cho con.

Miệng người lớn có thể chứa vi khuẩn liên quan đến sâu răng, trong đó có Streptococcus mutans . Việc nhai thức ăn rồi mớm cho trẻ tạo điều kiện để nước bọt của người lớn tiếp xúc với miệng bé. Tương tự, gia đình nên hạn chế dùng chung thìa, đũa hoặc làm sạch núm ti bằng miệng người lớn.

Điều đó không có nghĩa chỉ một lần dùng chung thìa sẽ khiến trẻ bị sâu răng. Sâu răng hình thành bởi nhiều yếu tố kết hợp. Tuy vậy, tránh truyền nước bọt qua thức ăn và đồ dùng của bé là một thói quen vệ sinh nên thực hiện.

3. Chờ trẻ lớn mới bắt đầu đánh răng

Một số cha mẹ nghĩ rằng con còn nhỏ, răng sữa trước sau cũng thay nên chưa cần đánh răng. Thực tế, việc làm sạch răng cần bắt đầu khi chiếc răng đầu tiên mọc lên. Nếu răng không được vệ sinh đều đặn, mảng bám có thể tích tụ, còn các vị trí như kẽ răng và rãnh trên mặt nhai dễ bị bỏ sót.

Ban đầu, cha mẹ có thể dùng bàn chải lông mềm phù hợp với độ tuổi để chải răng cho con. Khi trẻ lớn hơn và muốn tự đánh răng, người lớn vẫn cần giúp hoặc kiểm tra lại. Trẻ nhỏ chưa đủ khéo để làm sạch mọi mặt răng chỉ bằng vài động tác tự chải.

Bài viết cũng nhắc đến tâm lý e ngại fluor nên chỉ chọn kem đánh răng không chứa fluor. Thực tế, kem đánh răng có fluor là một biện pháp giúp phòng sâu răng khi dùng đúng lượng theo độ tuổi và có người lớn hỗ trợ. Việc có cần bôi fluor tại phòng khám hay không nên được nha sĩ tư vấn theo tình trạng răng của từng trẻ.

4. Nghĩ răng sữa sâu thì không cần chữa

“Dù sao răng này cũng sẽ thay” là lý do khiến nhiều gia đình trì hoãn việc đưa con đi khám. Nhưng có những chiếc răng sữa còn tồn tại nhiều năm trước khi được thay bằng răng vĩnh viễn. Nếu sâu răng tiến triển, trẻ có thể bị đau, khó ăn uống và cần điều trị phức tạp hơn.

Vì vậy, khi thấy răng con xuất hiện đốm trắng bất thường, đổi màu, có lỗ sâu hoặc bé kêu đau, cha mẹ nên cho con đi khám. Nha sĩ sẽ đánh giá mức độ tổn thương và quyết định cần theo dõi, trám hay điều trị bằng cách khác. Đừng đợi đến khi chiếc răng đau nhiều mới xử lý.

Gia đình cũng có thể hỏi nha sĩ về lịch khám định kỳ, bôi fluor hoặc trám bít hố rãnh khi phù hợp. Chăm sóc răng sữa giúp bé ăn nhai thoải mái hơn trong những năm đầu đời và tránh để một lỗ sâu nhỏ trở thành vấn đề lớn.

Điều cần nhớ: Đường vẫn là một yếu tố quan trọng gây sâu răng, kể cả đường trong đồ uống và thức ăn không phải kẹo. Bốn thói quen trên không thay thế vai trò của chế độ ăn; chúng cho thấy phòng sâu răng cần được thực hiện từ nhiều phía: cách cho bé ăn uống, đánh răng hằng ngày và khám răng khi có dấu hiệu bất thường.

Nguồn: Tổng hợp