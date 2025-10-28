Bánh kẹo ngọt có phải là "thủ phạm" gây sâu răng sữa sớm ở trẻ

Đường - "kẻ thù thầm lặng" của men răng trẻ

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tiêu thụ đường có liên hệ chặt chẽ với tình trạng sâu răng. Khi trẻ ăn thực phẩm chứa đường, vi khuẩn Streptococcus mutans trong khoang miệng sẽ phân giải đường thành acid. Acid này làm giảm pH trong khoang miệng, khiến men răng dần mất khoáng và hình thành các tổn thương gọi là "sâu răng sớm".

Như vậy, bánh kẹo không trực tiếp gây sâu răng, mà chính lượng đường còn tồn lưu trên răng mới là nguyên nhân gốc rễ. Khi đường và acid không được loại bỏ kịp thời, men răng trẻ sẽ bị ăn mòn theo thời gian, dẫn đến sâu răng và viêm nướu.

Những sai lầm phổ biến khiến bé sâu răng dù chỉ ăn chút bánh kẹo

- Không vệ sinh răng miệng sau khi ăn ngọt:

Đường bám lại trên bề mặt răng là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển và sinh acid phá hủy men răng.

- Đánh răng sai kỹ thuật, quá nhanh:

Nhiều trẻ chỉ chải qua loa phần răng trước, bỏ sót các mặt trong, mặt nhai, kẽ răng - nơi mảng bám tích tụ nhiều nhất.Trẻ cần được hướng dẫn chải răng ít nhất 2 phút, bằng bàn chải lông mềm, thao tác nhẹ nhàng theo chuyển động tròn.

- Cho trẻ tự đánh răng quá sớm:

Trẻ dưới 7 tuổi chưa đủ khéo léo để làm sạch răng hiệu quả. Cha mẹ nên cùng chải hoặc kiểm tra sau mỗi lần, đồng thời dùng một lượng kem phù hợp (bằng hạt gạo hoặc hạt đậu tùy độ tuổi)

- Dụng cụ và sản phẩm không phù hợp:

Bàn chải lông cứng dễ làm tổn thương nướu, kem đánh răng không đúng độ tuổi hoặc chứa fluor hàm lượng không phù hợp gây nguy cơ nhiễm fluorosis ở trẻ dưới 6 tuổi nếu nuốt thường xuyên Trẻ nhỏ nên dùng kem không hoặc ít fluor (≤ 500 ppm) và bàn chải đầu nhỏ, lông mềm

- Không khám răng định kỳ:

Sâu răng sữa tiến triển âm thầm, thường không đau ở giai đoạn đầu. Trẻ cần được kiểm tra răng mỗi 6 tháng để phát hiện sớm và phòng ngừa biến chứng ảnh hưởng răng vĩnh viễn.

Kiểm soát & hướng dẫn trẻ chăm sóc răng miệng đúng cách

Việc cấm tuyệt đối trẻ ăn đồ ngọt không phải giải pháp khả thi. Trẻ cần có trải nghiệm với vị ngọt để phát triển vị giác, tâm lý tích cực. Điều quan trọng là kiểm soát tần suất, lượng đường nạp vào và hướng dẫn trẻ vệ sinh răng miệng đúng cách:

- Giới hạn thời điểm ăn: Nên cho trẻ ăn ngọt vào sau bữa chính, tránh ăn vặt vào buổi tối trước khi đi ngủ hay liên tục trong ngày.

- Uống nước và súc miệng sau ăn: Giúp trung hòa acid, giảm lượng đường còn bám trên răng.

- Duy trì vệ sinh răng miệng đều đặn: Trẻ nên đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày, dùng kem phù hợp độ tuổi và được cha mẹ hỗ trợ kiểm tra.

- Khám răng định kỳ mỗi sáu tháng: Giúp phát hiện sớm các tổn thương mất khoáng, đảm bảo răng sữa được bảo tồn đến khi thay răng vĩnh viễn

Theo Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ, xây dựng thói quen vệ sinh răng miệng từ sớm là nền tảng giúp trẻ duy trì sức khỏe răng miệng suốt đời.

Lựa chọn giải pháp phù hợp – dịu nhẹ nhưng đủ bảo vệ

Các chuyên gia khuyến nghị phụ huynh nên lựa chọn sản phẩm chăm sóc răng miệng được thiết kế riêng cho trẻ nhỏ, có thành phần lành tính và phù hợp với sinh lý răng miệng.

Ích Nhi là một trong những thương hiệu tiên phong đồng hành cùng sức khỏe trẻ em Việt trong hơn 16 năm qua, đặc biệt nổi bật với dòng sản phẩm chăm sóc răng miệng từ thảo dược lành tính:

- Gạc răng miệng thảo dược Ích Nhi 6M+: Tẩm sẵn dịch chiết lá hẹ, keo ong, NaCl kết hợp lactoferrin giúp làm sạch khoang miệng, ngừa tưa lưỡi phù hợp cho trẻ mới mọc răng và chưa biết đánh răng.



- Kem đánh răng thảo dược Ích Nhi dưới 6 tuổi: Chiết xuất từ cúc la mã, hương thảo,keo ong cùng erythritol, hydrat silica, không chứa fluor giúp làm sạch răng miệng nhẹ nhàng, bảo vệ men răng và phòng ngừa được các tác nhân gây sâu răng cho trẻ, phù hợp cho giai đoạn trẻ tập đánh răng.

- Kem đánh răng thảo dược Ích Nhi trên 6 tuổi: Với thành phần từ thảo dược lành tính, bổ sung fluor ở mức cho phép giúp tái khoáng men răng, đồng thời duy trì thành phần thảo dược bảo vệ nướu và hạn chế sâu răng.

Bánh kẹo không phải là "thủ phạm trực tiếp" gây sâu răng, nhưng lại là yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ nếu trẻ ăn thường xuyên và không được vệ sinh đúng cách.

Thay vì cấm đoán, cha mẹ nên đồng hành cùng con xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh,vệ sinh răng miệng khoa học và lựa chọn sản phẩm phù hợp độ tuổi để bảo vệ hàm răng sữa từ những năm đầu đời.

Chịu trách nhiệm và phân phối: Công ty cổ phần Nam Dược

Số 51 đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, thành phố Hà Nội