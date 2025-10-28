Điều gì xảy ra nếu lâu ngày không mặc áo ngực?

Mùa đông đến, với nhiều chị em, niềm vui đôi khi chỉ đơn giản là… được “tháo bỏ gánh nặng” áo ngực. Cảm giác thoải mái, tự do, không bị siết chặt, đó là lý do ngày càng nhiều phụ nữ chọn theo “lối sống không áo ngực”.

Thế nhưng, song song với sự giải phóng này, trên mạng lại dấy lên loạt câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn: “Không mặc áo ngực lâu ngày có khiến ngực chảy xệ không?”. Liệu tin đồn này có đúng?

Các chuyên gia cho biết không hẳn vậy. Việc ngực có chảy xệ hay không không liên quan trực tiếp đến chuyện có mặc áo ngực.

Cấu trúc giúp nâng đỡ bầu ngực thực ra là “dây chằng Cooper”, hay còn gọi là “dây chằng treo vú”, một hệ thống mô liên kết tự nhiên giúp cố định tuyến vú. Khi tuổi tác tăng, dây chằng này dần mất đi độ đàn hồi, giống như sợi thun cũ giãn ra, khiến ngực dần sa trễ.

Ngoài ra, sinh nở, cho con bú, thay đổi cân nặng hoặc biến động hormone cũng là những nguyên nhân chính khiến ngực chảy xệ.

Một nghiên cứu kéo dài 15 năm tại Pháp còn cho thấy đối với phụ nữ trẻ, có kích thước vòng một nhỏ hoặc trung bình, không mặc áo ngực đôi khi còn giúp ngực săn chắc hơn vì các cơ quanh ngực phải tự hoạt động để nâng đỡ.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là có thể “thả rông” mọi lúc, mọi nơi. Trong một số trường hợp, áo ngực vẫn đóng vai trò bảo vệ quan trọng, đặc biệt với phụ nữ có vòng một lớn vì nó giúp phân tán trọng lượng, giảm áp lực lên vai và cột sống.

Đặc biệt khi vận động mạnh như chạy bộ, nhảy, tập thể dục cường độ cao, bầu ngực rung lắc quá mức có thể làm tổn thương dây chằng Cooper hoặc gây đau tức vùng ngực. Khi đó, áo ngực thể thao chuyên dụng là lựa chọn bắt buộc.

Ngoài ra, mặc áo ngực phù hợp còn giúp tránh ma sát giữa đầu ngực và quần áo, giảm kích ứng da, nhất là trong mùa nóng.

Vậy nên mặc hay không mặc, đâu mới là lựa chọn đúng?

Câu trả lời là hãy lắng nghe cơ thể mình.

- Khi ở nhà, nghỉ ngơi hoặc đi ngủ: có thể thoải mái không mặc áo ngực, để cơ thể được “thở”.

- Khi ra ngoài, vận động hoặc cảm thấy ngực căng, đau: hãy chọn chiếc áo ngực vừa vặn, thoáng khí, giúp nâng đỡ mà không gây khó chịu.

Và nếu bạn chọn mặc, hãy nhớ:

- Đừng chọn áo quá chật chỉ để “nâng cao vòng một”, vì sẽ gây cản trở lưu thông máu.

- Thay áo định kỳ, khi dây đai giãn, cúp lệch hoặc áo không còn ôm sát, đã đến lúc “cho nó nghỉ hưu”.

- Ưu tiên chất liệu tự nhiên như cotton, thấm hút tốt, giúp da ngực khô thoáng.

Tóm lại, mặc hay không mặc áo ngực không quyết định độ săn chắc của ngực, mà quan trọng là sự thoải mái và sức khỏe của chính bạn. Hiểu rõ cơ thể mình, biết khi nào nên nâng đỡ, khi nào nên để tự do, đó mới là sự “giải phóng” thật sự của phụ nữ hiện đại.

Nguồn và ảnh: Sohu