Ký sự "rủ nhau XÓA CẬN" của vợ chồng hotmom Uyên Bi: Nâng cấp tầm nhìn xa từ 1/10 lên 10/10 chỉ sau 10 giây

Hotmom Uyên Bi tên thật là Nguyễn Hà Uyên, sinh năm 1998. Từng là hotgirl khi còn ngồi trên ghế nhà trường, quen mặt trong các cuộc thi sắc đẹp và cộng đồng mẫu ảnh. Cô cũng từng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" trước chuyện tình như cổ tích với chồng hiện tại Đức Thành. Đến cả hành trình xóa cận của hai người cũng ở cùng một nơi.

Công việc đặc thù khiến hotmom Uyên Bi gặp nhiều bất tiện với kính cận/lens cận

Kính/lens cận: Kẻ "phong ấn" nhan sắc

Nhìn vào hình ảnh rạng rỡ, xinh đẹp, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng của Uyên Bi, ít ai biết rằng cô cũng từng có thời gian dài "khổ trăm đường" vì cận thị.

Cô kể: "Với công việc của mình phải thường xuyên make up, đứng trước ống kính thì việc đeo kính vô cùng khó khăn và bất tiện. Đeo kính thì che mất nửa mặt, vướng víu rồi ngay cả khi dùng kính áp tròng cận (lens cận) thì cũng khó chịu, khô mắt, bị hạn chế các layout trang điểm. Ngoài bất tiện trong công việc và cuộc sống thì mình cũng lo lắng mắt bị viêm nhiễm, ngày càng dại đi, nheo mắt nhiều khiến nếp nhăn ở mắt rõ hơn".

Nhiều lần được đồng nghiệp, người quen khuyên đi mổ cận nhưng Uyên Bi cứ phân vân mãi. "Mình biết cách tốt nhất là mổ cận nhưng mình cũng có nhiều điều lo lắng. Lo liệu mổ có đau không, có lâu không, thời gian hồi phục quá dài sẽ ảnh hưởng tới các dự án công việc".

Muốn mổ cận để loại bỏ "kẻ phong ấn nhan sắc" là kính cận nhưng Uyên Bi lại lo lắng đủ điều

Cho đến khi một người đồng nghiệp thân thiết khoe đi mổ cận về ngày hôm sau đã đi làm được luôn khiến Uyên Bi vô cùng bất ngờ. Cô nhấc điện thoại gọi ngay cho người đó, nghe kể về những trải nghiệm mổ cận tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga làm cô vỡ lẽ. "Hóa ra, những lo lắng của mình thật thừa thãi. Mình không biết công nghệ mổ cận ở Việt Nam đã tiến bộ đến như vậy luôn" - Uyên Bi bật cười khi kể lại.

Từ quyết tâm xóa cận đến "dắt chồng đi mổ cận"

Nói về ngày đi mổ cận của mình, Uyên Bi dí dỏm: "Bạn khoe là bệnh viện xịn lắm, mổ nhanh và mắt sáng ngay mà không đau tí nào nhưng mình không tin ngay đâu. Mình còn tự tìm hiểu chán chê, tham khảo thêm vài người từng mổ cận ở đấy vì Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga có nhiều hoa hậu, người mẫu, diễn viên đi mổ mà. Sau đó, mình nhận tư vấn online rồi mới quyết định đặt lịch tới khám để không phải chờ đợi.

Uyên Bi được TS.BS Boris Fattakhov người Nga trực tiếp thăm khám và mổ cận

Nhưng phải nói thật là mình cũng không ngờ mình sẽ mổ luôn vào hôm ấy. Quy trình khám nhiều bước rất là chuyên nghiệp với máy móc hiện đại, từ nhân viên tới đội ngũ y bác sĩ ai cũng nhiệt tình. Biết trước là được khám với bác sĩ Nga nhưng bác sĩ thân thiện, chuyên nghiệp quá vẫn làm mình bất ngờ. Càng bất ngờ hơn khi biết mình có thể mổ cận được luôn và được về ngay trong ngày. Thế là mình mổ luôn".

Phương pháp mổ cận được Uyên Bi lựa chọn sau khi tham khảo ý kiến TS.BS Boris Fattakhov là SMILE pro. Đây cũng là bác sĩ khám và trực tiếp tiến hành phẫu thuật cho cô. "Trước khi lên bàn mổ thì mình cũng có hơi lo lắng, nhưng quá trình mổ bằng laser nhanh quá, chỉ khoảng 8 - 10 giây mỗi mắt. Mình chưa kịp cảm nhận được gì thì đã xong rồi.

Mổ xong thì mình được nằm nghỉ ngơi ở phòng vừa đẹp vừa xịn khoảng 2 tiếng rồi về. Ngay lúc ấy khám lại thị lực đã biến từ 1/10 thành gần như 10/10 rồi ấy. Mình xúc động đến mức suýt thì khóc luôn vì không biết đã bao lâu mới lại nhìn thế giới rõ nét như thế mà không cần kính.

Uyên Bi bất ngờ vì mổ cận quá nhanh, chỉ 8 - 10 giây chưa kịp cảm nhận gì đã xong

Bác sĩ hẹn mình sau 3 ngày tới khám lại và trong 3 ngày ấy thì mình đã thuyết phục được chồng mình tới mổ cận luôn. Bởi vì sau khi tự trải nghiệm, lấy lại đôi mắt sáng thì điều đầu tiên mình nghĩ đến là phải dắt chồng đi mổ cận ngay".

Theo chia sẻ của Uyên Bi, chồng cô - Đức Thành cận nặng hơn nhưng anh còn sợ đau nhiều hơn cô. Công việc kinh doanh của anh cũng rất bận rộn, lại cho rằng kính cận tuy vướng víu nhưng với nam giới cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới ngoại hình. Chẳng ngờ lúc mổ xong anh mới thì thầm với vợ "Biết vậy đi mổ cận sớm hơn" làm cô phải bật cười.

Đức Thành cũng chọn phương pháp mổ SMILE pro. Theo anh, không chỉ bởi thời gian mổ siêu nhanh, chỉ sau 2 ngày là sinh hoạt bình thường mà còn do đây là phương pháp laser không vạt. Đường mổ siêu nhỏ chỉ 2mm, giúp bảo tồn tối đa cấu trúc giác mạc, loại bỏ nguy cơ xô lệch vạt và giảm tình trạng khô mắt sau mổ.

Không chỉ "xóa cận" thành công, Uyên Bi còn dắt chồng tới Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga để tìm lại đôi mắt sáng giống mình

Sau khi "xóa cận", sự thay đổi tích cực không chỉ dừng lại ở đôi mắt. Uyên Bi chia sẻ: "Mình tự tin hơn rất nhiều khi đứng trước ống kính, trang điểm dễ dàng hơn mà cũng không phải đi đâu cũng lo mang kính, mang lens nữa. Còn chồng mình cũng giống như được nâng cấp ngoại hình ấy. Anh ấy vui lắm vì giờ thoải mái chơi thể thao, nhìn máy tính cũng không mỏi mắt hay đau đầu nhiều như trước". Cô còn đùa rằng kể với nhiều người là mình đi mổ cận về mà họ không tin, vì hồi phục và quay trở lại công việc nhanh quá.