Người đàn ông 62 tuổi mắc ung thư đại tràng vì 3 thói quen tưởng vô hại nhiều người mắc

Một người đàn ông 62 tuổi ở Trung Quốc đã khiến bác sĩ phải giật mình vì suốt nhiều năm, ông không ăn đồ muối chua, không dùng thịt chế biến sẵn, thậm chí hạn chế rượu bia , vậy mà vẫn bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối và không qua khỏi.

Khi tìm hiểu nguyên nhân, bác sĩ cho biết, vấn đề không nằm ở chế độ ăn , mà xuất phát từ ba thói quen sinh hoạt tưởng vô hại nhưng lại tàn phá cơ thể mỗi ngày .

Ảnh minh họa

1. Thường xuyên ngồi lâu, đặc biệt là sau khi ăn

Câu nói “ Ăn xong đi bộ trăm bước, sống đến chín mươi chín ” không phải ngẫu nhiên mà có. Thế nhưng, người đàn ông này lại có thói quen ăn xong là ngồi xuống ghế xem tivi , rất ít vận động.

Theo bác sĩ, việc ngồi lâu sau khi ăn khiến máu lưu thông chậm , nhu động ruột giảm , từ đó làm thức ăn tiêu hóa kém , chất độc tích tụ trong đại tràng và tăng nguy cơ ung thư .

Một nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy, những người ngồi quá 6 tiếng mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư đại tràng cao hơn 30% so với người vận động thường xuyên.

Sau mỗi bữa ăn, chỉ cần đi bộ nhẹ nhàng 10-15 phút, hoặc làm vài động tác duỗi người đơn giản, vừa giúp tiêu hóa tốt hơn, vừa giảm gánh nặng cho đường ruột.

2. Bữa sáng qua loa, thiếu chất xơ trầm trọng

Người đàn ông này gần như ngày nào cũng ăn sáng với bánh bao, sữa hoặc dầu cháo quẩy , không có rau củ, không trái cây. Cách ăn tưởng “nhẹ bụng” này lại là sai lầm phổ biến của rất nhiều người hiện nay.

Bác sĩ giải thích, chất xơ chính là “người quét rác” của ruột , giúp thải độc và kích thích nhu động ruột . Khi ăn ít chất xơ, phân sẽ bị ứ lại lâu trong đại tràng, các chất độc hại có thời gian tác động lâu hơn lên niêm mạc ruột , làm tăng nguy cơ viêm và đột biến tế bào.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, người bổ sung khoảng 25g chất xơ mỗi ngày có thể giảm từ 15-30% nguy cơ mắc ung thư đại tràng .

Thay vào đó, hãy bổ sung ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, trái cây, yến mạch hoặc bánh mì đen vào bữa sáng. Một thay đổi nhỏ mỗi ngày cũng đủ để “bảo vệ đường ruột cả đời”.

3. Thường xuyên nhịn đi vệ sinh

Trong công việc bận rộn, người đàn ông này thường xuyên nhịn đi vệ sinh . Có lúc đang làm việc dở, dù có cảm giác buồn đi ngoài, ông vẫn cố “đợi lát nữa”. Cứ như vậy, ruột dần mất phản xạ tự nhiên , phân bị tích tụ quá lâu, gây táo bón, viêm, thậm chí tổn thương thành ruột .

Các chuyên gia của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cảnh báo, thói quen nhịn đi vệ sinh làm chất thải và độc tố tồn đọng trong ruột , từ đó tăng nguy cơ hình thành khối u ác tính .

Giải pháp: Nghe tín hiệu từ cơ thể và đi vệ sinh đúng giờ, dù đang bận đến đâu. Đây là cách đơn giản nhất để “giải độc” cho cơ thể mỗi ngày.

Sức khỏe không nằm ở việc kiêng khem, mà ở thói quen

Bác sĩ điều trị cho biết, người đàn ông này tưởng rằng mình sống lành mạnh vì không ăn đồ mặn, không uống rượu, nhưng lại bỏ qua những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày và chính những điều đó mới là “kẻ giết người thầm lặng”.

Ung thư đại tràng là căn bệnh có thể phòng ngừa được , nếu con người ăn uống cân bằng, vận động đều đặn, bổ sung đủ chất xơ và đi vệ sinh đúng giờ .

Thực tế, sức khỏe không nằm ở việc kiêng ăn quá mức hay dùng thực phẩm chức năng đắt tiền , mà ở những hành vi lặp lại mỗi ngày . Một bữa sáng đủ rau, một lần đi bộ sau bữa ăn hay một thói quen đi vệ sinh đúng giờ, đó chính là liều “vaccine tự nhiên” bảo vệ cơ thể khỏi ung thư .

Đừng đợi đến khi bác sĩ cảnh báo mới thay đổi, bởi đôi khi, thứ giết ta không phải bệnh tật, mà là chính lối sống tưởng chừng vô hại của bản thân.

Nguồn và ảnh: Aboluowang