Đến thăm Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhi và động viên cha mẹ đồng hành cùng các em, đồng thời đề nghị bệnh viện chăm sóc tốt cả sức khỏe thể chất và tinh thần cho người bệnh.

Nhân dịp Tết Trung thu 2026, sáng 25-9, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới thăm và tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên các bệnh nhi tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (phường Thanh Liệt, Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Thủ tướng đã trao tặng phần quà ý nghĩa, tình cảm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho các bệnh nhi tại bệnh viện, thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các cháu.

Thủ tướng cũng tới động viên, tặng quà cho các bệnh nhi tại hai phòng điều trị, góp phần mang đến cho các cháu niềm vui, tình cảm trong dịp Tết truyền thống của các cháu thiếu niên, nhi đồng.



Trong không khí ấm áp của ngày Tết Trung thu, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, việc điều trị và đời sống của các cháu thiếu niên, nhi đồng; chia sẻ với những khó khăn mà các em và gia đình đang trải qua.

Thủ tướng chúc các cháu luôn mạnh khỏe, tích cực điều trị, sớm bình phục, trở về với gia đình, thầy cô và bạn bè; mong muốn các cháu luôn giữ tinh thần lạc quan, nghị lực và những ước mơ đẹp của tuổi thơ; đồng thời chia sẻ, động viên các bậc cha mẹ nỗ lực đồng hành cùng các cháu trong quá trình điều trị.



Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi, tặng quà bệnh nhi tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (phường Thanh Liệt, Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Trao đổi với các y, bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện, Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm vấn đề bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đặc biệt là các bệnh nhi, luôn ưu tiên nguồn lực lớn cho lĩnh vực y tế, đồng thời đề nghị đội ngũ y, bác sĩ tiếp tục dành sự quan tâm, chăm sóc tốt nhất cả về thể chất và tinh thần cho các bệnh nhi.



Lãnh đạo bệnh viện cho biết luôn xác định việc chăm sóc, điều trị và hỗ trợ tinh thần cho người bệnh, đặc biệt là các bệnh nhi, là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Bên cạnh tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bệnh viện cũng thường xuyên phối hợp với các tổ chức, đơn vị tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, vui Tết Trung thu, góp phần động viên các cháu và gia đình trong quá trình điều trị.



Bệnh viện K là cơ sở chuyên khoa đầu ngành về phòng, chống ung thư, tiếp nhận điều trị cho người bệnh từ nhiều địa phương trong cả nước. Đối với các bệnh nhi, quá trình điều trị thường kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập, sinh hoạt và đời sống tinh thần.

Vì vậy, các hoạt động chăm lo, động viên trẻ em đang điều trị tại bệnh viện, nhất là vào những dịp lễ, Tết, có ý nghĩa thiết thực, giúp các em có thêm niềm vui, nghị lực để vượt qua bệnh tật.



Theo thông tin của bệnh viện, hiện có 64 bệnh nhi đang điều trị nội trú và nhân dịp Tết Trung thu năm nay, chương trình “Trung thu cho em” được tổ chức với nhiều hoạt động dành cho các bệnh nhi, mang đến không khí vui tươi, những món quà và sự sẻ chia tới các “chiến binh nhí” đang điều trị tại đây.



Sự có mặt của người đứng đầu Chính phủ đúng vào dịp Tết Trung thu là nguồn động viên to lớn với các bệnh nhi và gia đình, cũng như lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm đối với những trẻ em đang phải vượt qua khó khăn, bệnh tật.