Giữ trọn mood yêu với giải pháp ngừa thai “vô hình”

Khi chuyện yêu ngày càng cởi mở, người trẻ cũng muốn việc ngừa thai vừa đủ an tâm, vừa không làm ngắt mạch cảm xúc. Vì thế, lựa chọn tránh thai “vô hình” trong những cuộc yêu như màng phim tránh thai đang dần được ưa chuộng hơn.

Khi an toàn và cảm xúc bị đặt giữa hai đầu cán cân

Với nhiều cặp đôi, câu chuyện tránh thai đôi khi vẫn là một khoảnh khắc khá… tụt mood.

Bao cao su là một trong những biện pháp tránh thai phổ biến hiện nay, vừa hỗ trợ ngừa thai vừa giúp giảm nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy vậy, một số người vẫn e ngại sự gián đoạn khi phải dừng lại giữa cuộc yêu để chuẩn bị, hoặc cho rằng lớp ngăn cách có thể ảnh hưởng đến cảm giác tiếp xúc và sự chân thật khi gần gũi.

Trong khi đó, xuất tinh ngoài hay tính ngày an toàn tưởng chừng "tự nhiên" hơn, nhưng hiệu quả tránh thai lại phụ thuộc nhiều vào cách áp dụng và vẫn tiềm ẩn nguy cơ mang thai ngoài ý muốn.

Theo số liệu về hiệu quả tránh thai được CDC công bố vào năm 2014, tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn khi xuất tinh ngoài trong thực tế là khoảng 22% mỗi năm. Với các phương pháp tính ngày an toàn, hiệu quả cũng thay đổi đáng kể tùy cách theo dõi và mức độ tuân thủ hướng dẫn.

Điều này phần nào lý giải vì sao ngày càng nhiều người trẻ không còn tìm kiếm một phương pháp tránh thai đơn thuần, mà muốn tìm một lựa chọn phù hợp hơn với nhịp sống và trải nghiệm riêng: chủ động, kín đáo và ít tạo cảm giác "có thêm một bước" trong những khoảnh khắc thân mật.

Xu hướng ngừa thai "vô hình" cho cuộc yêu liền mạch

Từ nhu cầu tránh thai ít làm gián đoạn cảm xúc, lựa chọn giúp duy trì cảm giác gần gũi "da kề da" đang dần được nhiều người quan tâm hơn.

Trong đó, màng phim tránh thai - Vaginal Contraceptive Film (VCF) là một dạng màng phim siêu mỏng được đặt sâu vào âm đạo trước khi quan hệ. Sau khi đặt, màng phim tự tan, tạo thành lớp gel trong suốt và giải phóng hoạt chất có tác dụng bất hoạt tinh trùng tại chỗ.

Màng phim VCF đang là phương pháp tránh thai được quan tâm. Ảnh: DKT Mekong

Không chứa hormone và chỉ dùng khi có nhu cầu, VCF mang đến thêm một lựa chọn cho những phụ nữ không muốn sử dụng biện pháp tránh thai nội tiết thường xuyên. Thiết kế nhỏ gọn cũng giúp sản phẩm dễ mang theo và sử dụng kín đáo.

Điểm khác biệt đáng chú ý của NewChoice VCF nằm ở đặc tính gần như "vô hình" sau khi tan. Sản phẩm không tạo lớp ngăn cách vật lý giữa hai người, nhờ đó giúp duy trì cảm giác tiếp xúc trực tiếp và giữ cho cuộc yêu diễn ra liền mạch hơn.

Đó cũng là cách phụ nữ hiện đại đang tiếp cận chuyện tránh thai theo hướng cá nhân hơn, ưu tiên những lựa chọn phù hợp với cơ thể, nhu cầu và nhịp sống của chính mình.

NewChoice VCF: Lựa chọn tinh tế cho phụ nữ hiện đại

NewChoice VCF là màng phim tránh thai được sản xuất tại Mỹ bởi Apothecus Pharmaceutical Corp., đơn vị có hơn 34 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Sản phẩm chứa Nonoxynol-9 28%, một hoạt chất tránh thai tại chỗ có cơ chế tiêu diệt tinh trùng. Với NewChoice VCF, màng phim cần được đặt đúng vị trí và chờ khoảng 15 phút trước khi quan hệ để tan hoàn toàn và phát huy tác dụng.

Sản phẩm newChoice VCF từ DKT Mekong. Ảnh: DKT Mekong

Mỗi màng phim có hiệu lực tối đa 3 giờ và chỉ dành cho một lần quan hệ. Nếu tiếp tục quan hệ, người dùng cần sử dụng một màng phim mới và chờ đủ thời gian theo hướng dẫn trước lần tiếp theo.

Kích thước nhỏ gọn cũng là điểm cộng của sản phẩm. Mỗi miếng phim được đóng gói riêng, có thể dễ dàng mang theo trong túi xách hoặc ví cá nhân và sử dụng khi cần.

Với NewChoice VCF, phụ nữ có thêm một lựa chọn tránh thai không hormone, chủ động về thời điểm sử dụng và vẫn giữ được sự tự nhiên, thoải mái trong những khoảnh khắc gần gũi.

Thông tin sản phẩm

NewChoice VCF được sản xuất bởi Apothecus Pharmaceutical Corp., New York, USA và phân phối tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Sự Lựa Chọn Và ng (DKT Mekong").

Địa chỉ: Tầng 11, Unit 11.02, MB Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

*Khuyến cáo: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm không có tác dụng phòng ngừa HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.