Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn không uống đủ nước?

Bạn hãy thử cảm nhận những khác biệt này.

Cơ thể một người trưởng thành trung bình có khoảng 60% là nước tính theo trọng lượng. Tỷ lệ này có thể thay đổi tùy theo tuổi tác, thành phần cơ thể, giới tính và tình trạng sức khỏe, nhưng nhìn chung, phần lớn cơ thể chúng ta thực sự được tạo thành từ nước.

Nước cần thiết cho hầu hết mọi hệ thống trong cơ thể và đảm nhiệm rất nhiều chức năng. Chẳng hạn, nước giúp cơ thể đào thải chất cặn bã qua nước tiểu, hỗ trợ duy trì thân nhiệt thông qua quá trình tiết mồ hôi và là thành phần của chất lỏng bảo vệ não cũng như thai nhi đang phát triển. Đây mới chỉ là một vài trong số rất nhiều vai trò quan trọng của nước.

Vì có vai trò thiết yếu đối với các hoạt động bình thường của cơ thể, việc không uống đủ nước có thể gây ra nhiều ảnh hưởng không mong muốn.

Theo Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia Mỹ, nam giới trưởng thành nên bổ sung khoảng 15,5 cốc chất lỏng mỗi ngày, trong khi phụ nữ nên hướng tới khoảng 11,5 cốc. Có thể bạn từng nghe khuyến nghị uống 8 cốc nước mỗi ngày. Mức này có thể phù hợp với một số người, nhưng mục tiêu 11,5-15,5 cốc chất lỏng mỗi ngày được cho là giúp đáp ứng nhu cầu nước của nhiều đối tượng hơn.

Dù uống đủ nước là một trong những cách tốt nhất để duy trì trạng thái đủ nước, nhưng nước lọc không phải nguồn chất lỏng duy nhất. Nếu chưa đạt được lượng chất lỏng khuyến nghị, bạn có thể tính cả những loại đồ uống khác trong ngày vào tổng lượng nước nạp vào cơ thể. Nước lọc, trà, cà phê, nước ép và sữa đều có thể góp phần cung cấp nước. Một số loại rau củ quả cũng vậy. Dưa, cần tây, dưa chuột và cà chua là những thực phẩm có hàm lượng nước cao, có thể hỗ trợ mục tiêu bổ sung đủ nước mỗi ngày.

Vì nước tham gia vào rất nhiều hoạt động của cơ thể, không khó hiểu khi việc uống quá ít nước có thể gây ra những ảnh hưởng đáng kể. Dưới đây là những điều có thể xảy ra với cơ thể khi bạn không uống đủ nước.

Bạn có thể cảm thấy đói hơn

Nếu bạn cảm thấy đói hơn bình thường trong ngày, nguyên nhân có thể là cơ thể đang thiếu nước.

Khi bị mất nước, cơ thể đôi khi có thể phát ra tín hiệu khiến bạn muốn ăn nhiều hơn, đặc biệt là những thực phẩm mặn hoặc giàu tinh bột có khả năng giữ nước trong cơ thể.

Vì vậy, lần tới khi định ăn thêm một nắm bánh quy, hãy thử uống một chút nước trước để xem cảm giác đói có giảm hay không. Thực phẩm, đồ uống giàu carbohydrate và các chất điện giải như natri có thể hỗ trợ quá trình bù nước, nhưng nước lọc vẫn là một lựa chọn đơn giản và hiệu quả, đồng thời giúp bạn tránh nạp thêm lượng calo không cần thiết.

Bạn có thể bị đau đầu

Đau đầu có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó mất nước là một yếu tố thường gặp.

Thay vì ngay lập tức tìm đến thuốc giảm đau khi đầu bắt đầu đau, bạn có thể thử uống một cốc nước trước. Để hạn chế những cơn đau đầu liên quan đến mất nước trong tương lai, hãy duy trì việc uống nước đều đặn trong ngày thay vì chờ đến khi xuất hiện dấu hiệu thiếu nước mới uống.

Một nguyên tắc đơn giản là nếu bạn đã cảm thấy khát, cơ thể có thể đã bắt đầu thiếu nước.

Bạn có thể bị táo bón

Chất lỏng giúp bôi trơn các khớp, mô trong cơ thể và hỗ trợ thức ăn, chất thải di chuyển qua đường tiêu hóa.

Khi không uống đủ nước, quá trình đào thải phân có thể chậm lại, khiến phân tích tụ lâu hơn và gây cảm giác khó chịu. Không chỉ khoảng cách giữa các lần đi vệ sinh kéo dài, phân cũng có thể trở nên khô, cứng hơn.

Điều này khiến bạn phải rặn nhiều hơn khi đi đại tiện và về lâu dài có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ.

Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi hơn

Nếu cà phê, nước ngọt hoặc những loại đồ uống chứa caffeine và nhiều đường thường là lựa chọn của bạn để duy trì năng lượng, hãy thử thay thế một phần trong số đó bằng nước lọc.

Việc này có thể giúp cải thiện tình trạng đủ nước cho cơ thể, đồng thời giảm cảm giác mệt mỏi hoặc uể oải do lượng caffeine và đường gây ra một hoặc hai giờ sau khi uống.

Đồ uống chứa caffeine vẫn có thể đóng góp vào tổng lượng nước nạp vào cơ thể, nhưng caffeine có tác dụng lợi tiểu nhẹ và có thể khiến bạn đi tiểu nhiều hơn.

Bạn có thể tăng nguy cơ bị các bệnh do nắng nóng

Chuột rút do nóng, kiệt sức vì nóng và say nóng đều có liên quan đến tình trạng mất nước.

Nhiều người thường nghĩ những vấn đề này chỉ xảy ra khi chơi thể thao, nhưng thực tế bất kỳ ai cũng có thể gặp phải. Môi trường nóng, ẩm có thể khiến tình trạng mất nước trở nên nghiêm trọng hơn và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh do nhiệt.

Say nóng có thể biểu hiện bằng da nóng, khô, thân nhiệt tăng cao và cơ thể yếu đi. Nếu xuất hiện những dấu hiệu này, bạn cần bổ sung chất lỏng và liên hệ với nhân viên y tế ngay lập tức.

Quá trình trao đổi chất của bạn có thể chậm lại

Uống đủ nước mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, trong đó có thể hỗ trợ mục tiêu kiểm soát cân nặng.

Một nghiên cứu được công bố trên Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ghi nhận quá trình trao đổi chất của những người tham gia tăng 30% sau khi họ uống khoảng 17 ounce nước (gần 500 ml). Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy việc tăng lượng nước uống thêm 1,5 lít mỗi ngày có thể giúp cơ thể đốt cháy thêm khoảng 17.400 calo trong một năm.

Đây có thể là một yếu tố đáng lưu ý đối với những người đang hướng tới mục tiêu giảm cân.

Bạn có thể khó tập trung hơn

Bạn cảm thấy khó tập trung vào công việc đang làm? Tình trạng này có thể liên quan đến mức độ cung cấp nước cho cơ thể.

Não bộ chứa khoảng 80% nước và theo một số nghiên cứu, ngay cả tình trạng mất nước nhẹ cũng có thể ảnh hưởng đến trí nhớ và khả năng tập trung.

Khi tình trạng mất nước nghiêm trọng hơn, các triệu chứng liên quan đến thần kinh có thể xuất hiện rõ rệt hơn, chẳng hạn như lú lẫn hoặc mê sảng.

Nhịp tim của bạn có thể tăng

Dù đang ngồi làm việc, xem tivi hay chạy bộ hằng ngày, nếu nhận thấy nhịp tim cao hơn bình thường, tình trạng mất nước có thể là một trong những nguyên nhân.

Khi không uống đủ nước, tim phải hoạt động nhiều hơn để bơm máu đi khắp cơ thể, từ đó có thể khiến nhịp tim tăng.

Để hệ tim mạch hoạt động hiệu quả hơn, bạn có thể bắt đầu ngày mới bằng việc bổ sung đủ chất lỏng và duy trì uống nước cũng như các loại đồ uống phù hợp đều đặn trong suốt cả ngày.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Eat this)