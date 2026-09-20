Điều gì xảy ra khi bạn ăn trứng lòng đào?

Món ăn khoái khẩu này có gì đáng lưu ý khi ăn hay không? Cùng theo dõi thông tin dưới đây nhé!

Trứng lòng đào, hay còn gọi là trứng luộc chín mềm, được nấu vừa đủ để lòng trắng đông lại nhưng lòng đỏ vẫn còn lỏng hoặc sền sệt. Đây là món ăn được nhiều người yêu thích nhờ hương vị thơm ngon, kết cấu béo mềm, thường được dùng cùng bánh mì hoặc ăn kèm mì ramen.

Nguy cơ nhiễm Salmonella

Theo Times of India, một trong những vấn đề đáng lưu ý khi ăn trứng lòng đào là nguy cơ nhiễm Salmonella - loại vi khuẩn có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Nếu trứng chưa được tiệt trùng hoặc chưa nấu chín kỹ, vi khuẩn Salmonella có thể vẫn tồn tại trong lòng đỏ. Khi nhiễm khuẩn, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như sốt, tiêu chảy, đau quặn bụng.

Làm thế nào để ăn trứng lòng đào an toàn hơn?

Để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, nên:

Chọn trứng tươi, sạch và tốt nhất là trứng đã được tiệt trùng (pasteurized).

Rửa sạch vỏ trứng trước khi luộc.

Đảm bảo lòng trắng trứng được nấu chín hoàn toàn.

Mua trứng từ nguồn cung cấp đáng tin cậy.

Bảo quản trứng đúng cách trong tủ lạnh để hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Những ai nên tránh ăn trứng lòng đào?

Nhiều người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn trứng lòng đào ở mức vừa phải. Tuy nhiên, món ăn này không được khuyến nghị cho phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch suy yếu.

Với những nhóm này, ăn trứng được nấu chín hoàn toàn sẽ là lựa chọn an toàn hơn nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Trứng cung cấp những chất dinh dưỡng gì?

Trứng chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, protein, axit amin và chất béo.

Một quả trứng lớn cung cấp khoảng:

74 kcal

6 g protein

5 g chất béo

207 mg cholesterol

24 mg canxi

169 mg choline

91 mcg vitamin A

50 mcg vitamin D

Nếu bác sĩ khuyến nghị hạn chế cholesterol trong chế độ ăn, lòng trắng trứng có thể là lựa chọn phù hợp hơn. Một lòng trắng trứng lớn chứa khoảng 19 kcal, 4 g protein và không chứa cholesterol.

Những ai không nên ăn trứng mỗi ngày?

Theo Eatting Well, những người có nguy cơ cao bị cholesterol tăng hoặc mắc bệnh tim mạch có thể không phù hợp với việc ăn trứng mỗi ngày. Bạn nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn về lợi ích và nguy cơ của việc ăn trứng đối với tình trạng sức khỏe của mình.

Khi cân nhắc nên ăn trứng với tần suất bao nhiêu, cần xem xét tình trạng sức khỏe tổng thể, tiền sử gia đình, chế độ ăn uống hằng ngày và thói quen vận động.

Có thể cần hạn chế lượng trứng ăn vào nếu bạn đang mắc hoặc có các yếu tố sau:

Cholesterol cao

Bệnh tim

Tiểu đường

Béo phì

Tiền sử gia đình mắc bệnh tim

Các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch

Một nghiên cứu trên gần 200.000 cựu quân nhân tại Mỹ cho thấy, ăn một quả trứng mỗi ngày có liên quan đến mức tăng nhẹ nguy cơ đau tim ở những người có các bệnh mạn tính như béo phì hoặc tiểu đường.

Do cholesterol và nguy cơ mắc bệnh tim mạch có xu hướng tăng theo tuổi, người lớn tuổi cũng có thể cần cân nhắc việc hạn chế trứng trong chế độ ăn.

Mỗi ngày nên ăn bao nhiêu quả trứng?

Nếu không chắc mình nên ăn bao nhiêu trứng mỗi ngày, bạn có thể trao đổi với bác sĩ, đặc biệt nếu đang có các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Với người trưởng thành khỏe mạnh và không có những yếu tố nguy cơ nhất định, có thể ăn an toàn khoảng 1-2 quả trứng mỗi ngày.

Một nghiên cứu quy mô nhỏ cho thấy ăn tối đa 3 quả trứng mỗi ngày có thể an toàn và thậm chí giúp cải thiện tỷ lệ giữa cholesterol LDL (cholesterol xấu) và HDL (cholesterol tốt). Tuy nhiên, vẫn cần thêm nghiên cứu để xác định liệu việc ăn nhiều hơn 1-2 quả trứng mỗi ngày có thực sự an toàn hay không.

Một số nghiên cứu khác cho thấy người trưởng thành ăn 2-7 quả trứng mỗi tuần có mức cholesterol HDL cao hơn.

Một vài lưu ý khi ăn trứng

Cách chế biến trứng cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Khi chế biến, có thể ưu tiên các loại dầu tốt cho tim mạch hoặc sử dụng các loại rau thơm, thảo mộc và gia vị để tăng hương vị cho món ăn.

Đồng thời, nên lưu ý lượng chất béo bão hòa được thêm vào món trứng, chẳng hạn như bơ hoặc mỡ thịt xông khói, bởi những thực phẩm này có thể góp phần làm tăng cholesterol.

(Ảnh minh hoạ: Internet)