Ăn trứng theo cách "vạn người mê", 3 người nguy kịch

Cả nhà cùng ăn trứng, 3 người phải nhập viện. Điều không ai ngờ, nguyên nhân lại đến từ một thói quen tưởng sạch mà nhiều người vẫn làm mỗi ngày. Trường hợp ở Trung Quốc là cảnh báo sức khỏe ai cũng nên biết để tránh.

Trứng vốn là món ăn quen thuộc trong mỗi gia đình. Thế nhưng, chỉ một thói quen nhiều người vẫn làm với mong muốn giữ trứng sạch sẽ lại có thể vô tình tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Mới đây, một gia đình 3 người ở Thẩm Dương, Trung Quốc, phải nhập viện cấp cứu sau khi cùng ăn trứng luộc. Qua điều tra, cơ quan kiểm soát dịch bệnh địa phương xác định những quả trứng được sử dụng đã từng được rửa bằng nước trước khi bảo quản.

Tưởng rằng rửa trứng sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn trên vỏ, nhưng các chuyên gia cảnh báo đây có thể là một sai lầm nếu trứng chưa được sử dụng ngay.

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Đáng chú ý trong chương trình "Địa điểm thí nghiệm" của kênh Khoa học và Giáo dục CCTV, các chuyên gia đã tiến hành thử nghiệm trên những mẫu trứng tại Viện Nghiên cứu Thức ăn chăn nuôi thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc.

Các chuyên gia phân tích cho thấy nguyên nhân gây ngộ độc có thể là do vi khuẩn xâm nhập vào trứng đã rửa, dẫn đến hư hỏng. Các thí nghiệm cho thấy trứng đã rửa có lượng vi khuẩn nhiều gấp 3 đến 4 lần so với trứng chưa rửa.

Theo báo cáo, trong quá trình vận chuyển và bảo quản, trứng có thể tích tụ một lượng lớn vi khuẩn trên vỏ, chẳng hạn như Salmonella và Staphylococcus aureus, gây hại cho sức khỏe con người. Vỏ trứng có một lớp màng bảo vệ giúp làm chậm sự xâm nhập của vi khuẩn một cách hiệu quả.

Vì sao rửa trứng lại có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn?

Trong quá trình vận chuyển và bảo quản, vỏ trứng có thể tiếp xúc với nhiều loại vi khuẩn, trong đó có Salmonella và Staphylococcus aureus. Tuy nhiên, trứng tự nhiên có một lớp màng bảo vệ bên ngoài vỏ, có tác dụng hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn qua những lỗ nhỏ trên vỏ.

Khi trứng được rửa bằng nước, lớp màng bảo vệ này có thể bị tổn thương. Khi đó, vi khuẩn ở bên ngoài hoặc trong môi trường có cơ hội xâm nhập vào bên trong trứng, đặc biệt nếu trứng tiếp tục được bảo quản trong thời gian dài.

Đáng lưu ý, cho trứng vào tủ lạnh không đồng nghĩa với việc vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt. Nhiệt độ thấp chủ yếu giúp làm chậm quá trình phát triển của vi khuẩn chứ không loại bỏ hoàn toàn chúng. Nếu trứng đã bị nhiễm khuẩn và bảo quản quá lâu, nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa hoặc ngộ độc thực phẩm vẫn tồn tại.

Khi ăn phải trứng hỏng hoặc nhiễm khuẩn, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, thậm chí sốt. Nếu các triệu chứng nghiêm trọng, đặc biệt là nôn ói hoặc tiêu chảy kéo dài, sốt cao, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra kịp thời.

Làm thế nào để bảo quản trứng an toàn?

Các chuyên gia khuyến cáo không nên rửa trứng trước khi cho vào tủ lạnh. Nếu vỏ trứng chỉ dính một chút bụi bẩn, có thể dùng khăn khô lau nhẹ thay vì rửa trực tiếp bằng nước.

Với những loại trứng đã được nhà sản xuất làm sạch, khử trùng và xử lý bảo quản, người tiêu dùng cũng không cần rửa lại tại nhà. Sau khi mua, nên bảo quản đúng hướng dẫn và sử dụng trong thời gian sớm nhất.

Nếu muốn làm sạch vỏ trứng trước khi chế biến, nên rửa nhanh và sử dụng ngay sau đó. Quan trọng hơn, trứng cần được nấu chín kỹ để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.