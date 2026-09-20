Gần 400 em bé được sinh ra nhờ các phương pháp hỗ trợ sinh sản tại 1 bệnh viện hội ngộ giữa mùa Trung thu

Không chỉ là dịp để các gia đình gặp lại đội ngũ y bác sĩ, chương trình còn tạo không gian để những đứa trẻ vui chơi, giao lưu với nhau trong dịp Trung thu.

Sáng ngày 20/9, Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Ngày hội Gia đình 2026 với chủ đề “Giấc mơ cổ tích”, quy tụ hơn 200 gia đình cùng gần 400 em bé được sinh ra nhờ các phương pháp hỗ trợ sinh sản tại bệnh viện.

Sự kiện diễn ra trong không khí Trung thu, với nhiều hoạt động dành cho trẻ em như trò chơi dân gian, chụp ảnh tại photobooth, nhà bóng, tô tượng, hỏi - đáp nhận quà và giao lưu cùng Chú Cuội, chị Hằng.

Những gia đình từng đi qua hành trình tìm con cùng trở về

Điểm đặc biệt của Ngày hội Gia đình năm nay là sự có mặt của những gia đình từng điều trị hiếm muộn tại Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Theo ban tổ chức, các gia đình tham dự đến từ nhiều vùng miền, trong đó có những em bé còn rất nhỏ và cũng có những em đã bước vào tuổi thiếu niên.

Ông Nguyễn Văn Cường (Giám đốc điều hành bệnh viện) chia sẻ: "Năm nay, hơn 200 gia đình cùng gần 400 em bé được sinh ra nhờ phương pháp hỗ trợ sinh sản tại AF HANOI, đến từ nhiều vùng miền, cùng hội ngộ tại ngày hội. Với người thầy thuốc, có lẽ một trong những niềm hạnh phúc đặc biệt của nghề nghiệp chính là được nhìn thấy những em bé mình từng góp phần chào đón nay lớn lên khỏe mạnh bên gia đình".

Không chỉ là dịp để các gia đình gặp lại đội ngũ y bác sĩ, chương trình còn tạo không gian để những đứa trẻ vui chơi, giao lưu với nhau trong dịp Trung thu.

Xuất hiện từ 6h sáng, ThS.BS Lê Thị Thu Hiền (Giám đốc phụ trách chuyên môn của bệnh viện), chia sẻ rằng đội ngũ bác sĩ và nhân viên bệnh viện vô cùng vui mừng khi gặp lại các gia đình, đặc biệt khi nhìn thấy những em bé ngày nào nay đã khỏe mạnh, tự tin tham gia các hoạt động của ngày hội. "Đây là năm thứ 2 bệnh viện tổ chức Ngày hội Gia đình. Không chỉ riêng tôi và toàn thể đội ngũ của bệnh viện vô cùng hạnh phúc, tự hào khi các con rất vui, coi bệnh viện như ngôi nhà thứ 2 cúa mình. Đây là động lực để chúng tôi thêm yêu nghề, cảm thấy công việc của mình thật ý nghĩa. Mong rằng mỗi năm, các con lại trở về đây, về ngôi nhà thứ 2 của mình, nơi kết nối yêu thương, nơi ươm mầm hạnh phúc và mong rằng có thể lan tỏa yêu thương đến bất cứ gia đình hiếm muộn nào ngoài kia".

Lạc Long Quân - Âu Cơ, Thánh Gióng xuất hiện trong không gian Trung thu

"Giấc mơ cổ tích" được xây dựng với chất liệu từ truyền thuyết, cổ tích và văn hóa dân gian Việt Nam. Các em nhỏ được gặp những hình tượng quen thuộc như Lạc Long Quân - Âu Cơ, Thánh Gióng, Trạng Tý, đồng thời tham gia những hoạt động mang không khí Trung thu truyền thống. Hình ảnh Lạc Long Quân - Âu Cơ và câu chuyện "trăm trứng" cũng được đưa vào chương trình như một cách kết nối chủ đề về nguồn cội, gia đình và những thế hệ tiếp nối.

Bên cạnh các hoạt động sân khấu, các em nhỏ còn được tham gia nhiều trò chơi và trải nghiệm như làm quen với không gian hội chợ, tô tượng, chơi nhà bóng, chụp ảnh và nhận quà. Với nhiều em nhỏ, đây cũng là dịp để trực tiếp trải nghiệm không khí Trung thu thay vì chỉ biết đến những nhân vật quen thuộc qua sách truyện.

Những "mầm tài năng" bước lên sân khấu

Một trong những hoạt động thu hút sự chú ý tại ngày hội là cuộc thi "Mầm tài năng - Tỏa sáng đam mê", nơi các em nhỏ trực tiếp thể hiện năng khiếu trước gia đình và những người tham dự. Ban tổ chức trao giải cho các phần thi nổi bật, đưa các em nhỏ trở thành nhân vật trung tâm của sân khấu.

Nếu những em bé từng đến với ngày hội ở nhiều độ tuổi khác nhau là một phần câu chuyện của các gia đình tham dự, thì những tiết mục trên sân khấu lại cho thấy một hình ảnh rất khác: Các em đã lớn lên, có sở thích, năng khiếu và sự tự tin của riêng mình.

Ngày hội khép lại trong không khí Trung thu với tiếng trống hội, những chiếc đèn lồng và các hoạt động dành cho trẻ em. Với những gia đình từng trải qua hành trình điều trị hiếm muộn, đây cũng là dịp để họ gặp lại những người từng đồng hành cùng mình, còn các em nhỏ có thêm một ngày vui chơi và kết nối với những bạn bè cùng thế hệ. Cổ tích đang hiện hữu trong từng tiếng cười trẻ thơ, trong những bước chân lớn lên từng ngày và trong vòng tay của những người cha, người mẹ đã từng kiên trì đi qua một hành trình rất dài để được ôm con vào lòng...