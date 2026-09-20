Sống đến 70 tuổi vẫn khỏe mạnh và minh mẫn? Một nghiên cứu kéo dài 30 năm của Harvard tiết lộ 7 loại thực phẩm bạn nên ăn thường xuyên

Hãy ăn nhiều hơn 7 loại thực phẩm này để có tuổi già khỏe mạnh!

Mong muốn sống lâu hơn, và hơn thế nữa là duy trì sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn ở tuổi già, là nguyện vọng được thể hiện trong một nghiên cứu của Đại học Harvard theo dõi hơn 100.000 người. Nghiên cứu cho thấy, ngay cả việc bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn uống ở tuổi trung niên, tiêu thụ nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật hơn, vẫn có thể góp phần vào quá trình lão hóa lành mạnh và tăng cơ hội duy trì thể chất và tinh thần tốt sau tuổi 70.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, những người phù hợp nhất với Chỉ số Ăn uống Lành mạnh Thay thế (AHEI) không chỉ ít mắc các bệnh mãn tính hơn mà còn có nhiều khả năng duy trì chức năng nhận thức, tâm lý và thể chất tốt sau tuổi 70.

Nghiên cứu kéo dài 30 năm của Đại học Harvard cho thấy xác suất lão hóa lành mạnh tăng lên tới 86%

Nghiên cứu này, được công bố trên tạp chí Nature Medicine, đã theo dõi khoảng 105.000 người trưởng thành từ 39 đến 69 tuổi trong 30 năm. "Lão hóa lành mạnh" trong nghiên cứu được định nghĩa là: Trên 70 tuổi, không mắc các bệnh mãn tính nghiêm trọng như bệnh tim mạch, chức năng nhận thức tốt, sức khỏe tinh thần tốt và duy trì chức năng thể chất bình thường.

Nghiên cứu cho thấy, những người có chế độ ăn uống phù hợp nhất với Chỉ số Ăn uống Lành mạnh có khả năng sống khỏe khi về già ở tuổi 70 cao hơn 86%; và đến tuổi 75, khả năng này tăng lên khoảng 2,2 lần.

Hãy ăn nhiều hơn 7 loại thực phẩm này để có tuổi già khỏe mạnh

Nghiên cứu đề xuất tăng cường tiêu thụ các loại thực phẩm sau đây hàng ngày:

1. Trái cây: Trái cây rất giàu vitamin, chất xơ và các hợp chất thực vật, giúp duy trì sức khỏe tổng thể.

2. Rau củ: Nên ăn nhiều loại rau củ mỗi ngày để bổ sung các chất phytochemical và chất chống oxy hóa khác nhau.

3. Ngũ cốc nguyên hạt: chẳng hạn như gạo lứt, yến mạch và bánh mì nguyên cám, cung cấp nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng hơn so với tinh bột tinh chế.

4. Các loại đậu: Đậu nành, đậu đen, đậu nành non, đậu đỏ và các sản phẩm từ đậu đều là nguồn protein thực vật chất lượng cao.

5. Các loại hạt: Ăn một lượng vừa phải các loại hạt như hạnh nhân, quả óc chó và hạt điều có thể bổ sung chất béo và khoáng chất tốt cho sức khỏe.

6. Chất béo không bão hòa: Bao gồm các chất béo có trong dầu ô liu, quả bơ và một số loại hạt, có lợi cho sức khỏe tim mạch.

7. Các sản phẩm từ sữa ít béo: Các nghiên cứu cho thấy rằng việc tiêu thụ sữa ít béo, sữa chua và các sản phẩm từ sữa khác ở mức độ vừa phải có thể là một phần của chế độ ăn uống cân bằng.

5 loại thực phẩm nên ăn ít hơn

Ngoài việc tăng cường tiêu thụ thực phẩm lành mạnh, nghiên cứu cũng khuyến nghị giảm lượng các loại thực phẩm sau:

1. Đồ uống có đường

2. Thịt đỏ

3. Chất béo chuyển hóa

4. Thực phẩm giàu natri

5. Các sản phẩm thịt chế biến sẵn (như xúc xích, thịt xông khói và giăm bông)

Chế độ ăn không nhất thiết phải hoàn toàn thuần chay; điều quan trọng là thực phẩm có nguồn gốc thực vật chiếm phần lớn trong khẩu phần ăn.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng một chế độ ăn uống lành mạnh không nhất thiết phải là ăn chay hoàn toàn. Thay vì những hạn chế cực đoan, điều quan trọng hơn là ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc thực vật và bổ sung một lượng thích hợp các sản phẩm động vật lành mạnh, chẳng hạn như cá và sữa, có thể giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và quá trình lão hóa lành mạnh.

Tuy nhiên, nghiên cứu này là một nghiên cứu quan sát quy mô lớn, cho thấy mối liên hệ giữa chế độ ăn uống và quá trình lão hóa lành mạnh, nhưng không thể chứng minh trực tiếp mối quan hệ nhân quả. Để giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, ngoài chế độ ăn uống cân bằng, cần kết hợp thêm tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc, không hút thuốc và duy trì cân nặng hợp lý để bảo vệ sức khỏe toàn diện.

(Ảnh: motionelements)

(Nguồn: TW Yahoo)