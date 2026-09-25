Ăn cùng người thân có thể giúp cơ thể kiểm soát đường huyết tốt hơn

Sự hiện diện của người bạn đời có thể giúp cơ thể phản ứng hiệu quả hơn với bữa ăn, khả năng điều hòa nhiệt độ và phản ứng với căng thẳng, theo nghiên cứu của các nhà khoa học Israel.

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Một nghiên cứu mới từ các nhà khoa học Đại học Hebrew ở Jerusalem và Trung tâm Y tế Sheba cho thấy sự hiện diện của người bạn đời trong bữa ăn có thể có tác động đến một số quá trình sinh lý cơ bản của cơ thể, trong đó gồm cả khả năng điều hòa đường huyết.

Trong công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances, nhóm nghiên cứu do bà Monia Masalha, Giáo sư Shir Atzil cùng các cộng sự thực hiện đã theo dõi 339 người trưởng thành để tìm hiểu mối liên hệ giữa tương tác xã hội với mức đường huyết, khả năng điều hòa nhiệt độ và phản ứng với căng thẳng của cơ thể.

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy sau khi ăn, những người ở cùng người thân có mức tăng đường huyết thấp hơn và trở về mức cơ sở nhanh hơn so với khi ở một mình. Hiệu ứng tương tự cũng được ghi nhận trong các thử nghiệm về khả năng điều hòa nhiệt độ và phản ứng với căng thẳng.

Nhóm nghiên cứu gọi hiện tượng này là "sinh lý học xã hội" (social physiology), theo đó sự hiện diện của người đồng hành có thể tác động đến cách cơ thể duy trì trạng thái cân bằng nội môi.

Để kiểm chứng giả thuyết, các nhà khoa học đã tuyển chọn các cặp vợ chồng có thời gian quan hệ ít nhất chín tháng. Những người có bệnh lý nền hoặc đường huyết bất thường được loại khỏi nghiên cứu.

Các thử nghiệm được tiến hành trong một không gian mô phỏng phòng khách. Mỗi người tham gia trải qua cùng một thử thách hai lần trong ngày, một lần ở một mình và một lần ở cùng bạn đời.

Trong thử nghiệm đường huyết, người tham gia sử dụng một khẩu phần chứa 50g carbohydrate, tương đương lượng carbohydrate trong một củ khoai tây hoặc một chén cơm. Các nhà nghiên cứu sau đó theo dõi phản ứng đường huyết.

Ở thử nghiệm thứ hai, người tham gia được đưa vào phòng có nhiệt độ 12 độ C trong trang phục mỏng thông thường để đánh giá khả năng điều hòa thân nhiệt.

Thử nghiệm thứ ba sử dụng các kích thích điện nhẹ nhằm đo phản ứng của hệ thần kinh đối với căng thẳng.

Ở cả ba thử nghiệm, sự hiện diện của người bạn đời đều cho thấy khả năng thích nghi và phục hồi sinh lý của cơ thể nhanh hơn. Giáo sư Shir Atzil cho biết kết quả nhất quán của hiệu ứng này đã khiến nhóm nghiên cứu bất ngờ.

Bà Atzil cho rằng kết quả đã củng cố giả thuyết con người không chỉ dựa vào các mối quan hệ xã hội để tìm kiếm sự an toàn hoặc hỗ trợ tinh thần, mà sự gắn kết cũng có thể tham gia vào quá trình điều hòa các chức năng sinh lý cơ bản.

Theo các nhà khoa học, phát hiện này có thể mở ra các hướng nghiên cứu mới về vai trò của môi trường xã hội đối với vấn đề sức khỏe chuyển hóa. Theo bà Atzil, bối cảnh xã hội cũng có thể là một yếu tố cần được xem xét khi đánh giá phản ứng đường huyết trong một số điều kiện.

Nhóm nghiên cứu cho biết hiện nhóm vẫn cần tiếp tục tìm hiểu vì sao mức độ hưởng lợi từ sự gần gũi xã hội lại khác nhau giữa từng người.

Phó Giáo sư Salomon Israel, Đại học Hebrew, người không tham gia nghiên cứu, cho rằng việc xác định những khác biệt này là một bước tiếp theo quan trọng. Các nghiên cứu tiếp theo cũng cần phải làm rõ cơ chế đứng sau tác động của sự gần gũi xã hội, cũng như khả năng ứng dụng phát hiện này trong nghiên cứu sức khỏe chuyển hóa.