Tin vui: Không cần "ép cân" bằng 16:8, keto hay cắt tinh bột, đây mới là cách giảm cân dễ duy trì hơn

Giảm cân đôi khi không thất bại vì bạn "ăn quá nhiều", mà vì đang áp dụng một phương pháp quá cực đoan và khó duy trì lâu dài.

Nhiều người nghĩ rằng nhịn càng lâu, ăn càng ít hoặc cắt hoàn toàn tinh bột sẽ giúp giảm cân nhanh hơn. Nhưng thực tế, chính những phương pháp quá khắt khe này có thể khiến bạn khó duy trì, dễ ăn bù và tăng cân trở lại.

Giảm cân đôi khi không thất bại vì bạn "ăn quá nhiều", mà vì đang áp dụng một phương pháp quá cực đoan và khó duy trì lâu dài.

Gần đây, một chủ đề được bàn luận trên Threads đã thu hút sự chú ý khi liệt kê hàng loạt "bẫy giảm cân" mà nhiều người từng mắc phải, từ nhịn ăn gián đoạn 16:8, chế độ keto, cắt hoàn toàn tinh bột đến ăn kiêng cực ít calo và lạm dụng các món ăn vặt "low-calorie".

Điểm đáng nói là bản thân những phương pháp này không nhất thiết luôn sai. Vấn đề nằm ở cách thực hiện và khả năng duy trì trong thời gian dài.

Nhịn 16:8 nhưng ăn bù vào buổi tối: Nhịn càng lâu chưa chắc càng giảm cân

Nhịn ăn gián đoạn 16:8 là một trong những phương pháp giảm cân phổ biến. Tuy nhiên, một sai lầm thường gặp là cố nhịn đói trong thời gian dài rồi ăn quá nhiều khi bước vào "khung giờ được ăn".

Sau nhiều giờ không nạp thức ăn, cảm giác đói có thể tăng lên đáng kể. Khi đó, một số người dễ rơi vào tâm lý: "Cả ngày đã không ăn, tối ăn nhiều một chút cũng không sao".

Kết quả là tổng lượng năng lượng nạp vào trong ngày vẫn có thể cao, thậm chí vượt quá nhu cầu của cơ thể.

Vì vậy, điều quyết định hiệu quả giảm cân không đơn giản là nhịn được bao nhiêu giờ, mà còn liên quan đến tổng năng lượng, chất lượng thực phẩm và khả năng duy trì chế độ ăn.

Nếu 16:8 khiến bạn thường xuyên đói cồn cào, mệt mỏi hoặc ăn mất kiểm soát vào cuối ngày, đây có thể không phải cách ăn phù hợp với bạn.

Keto: Cân nặng giảm nhanh thời gian đầu không có nghĩa toàn bộ là mỡ

Chế độ keto hạn chế mạnh carbohydrate và tăng tỷ lệ chất béo trong khẩu phần, từ đó đưa cơ thể vào trạng thái ketosis. Một số người có thể giảm cân khi áp dụng chế độ này.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, cân nặng giảm nhanh không đồng nghĩa với việc cơ thể đã "đốt" một lượng lớn mỡ.

Khi lượng carbohydrate được cắt giảm mạnh, glycogen dự trữ trong cơ thể cũng giảm, kéo theo lượng nước liên kết với glycogen giảm. Vì vậy, một phần cân nặng mất đi ban đầu có thể đến từ nước và glycogen, bên cạnh mỡ.

Một vấn đề khác là keto đòi hỏi mức độ hạn chế thực phẩm tương đối cao. Với những người thường xuyên ăn ngoài, đi tiệc hoặc có thói quen ăn uống linh hoạt, việc duy trì lâu dài có thể khó khăn.

Khi quay lại cách ăn trước đây, cân nặng có thể tăng trở lại, trong đó có cả sự thay đổi lượng nước và glycogen.

Giảm được bao nhiêu trong vài tuần không phải thước đo duy nhất. Điều quan trọng hơn là chế độ ăn có thể duy trì như thế nào trong nhiều tháng.

Cắt hoàn toàn tinh bột: Không phải cứ "bỏ cơm" là giảm cân

"Muốn giảm cân thì phải bỏ cơm" là quan niệm khá phổ biến. Nhưng carbohydrate không phải thủ phạm duy nhất khiến cân nặng tăng.

Điều đáng quan tâm hơn là tổng lượng năng lượng và chất lượng thực phẩm trong cả khẩu phần.

Cắt hoàn toàn carbohydrate có thể khiến chế độ ăn trở nên khó thực hiện, đặc biệt với những người vận động hoặc tập luyện thường xuyên. Việc thiếu nguồn carbohydrate phù hợp cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp năng lượng cho hoạt động thể chất.

Thay vì loại bỏ hoàn toàn, có thể ưu tiên những nguồn carbohydrate ít qua chế biến như gạo lứt, khoai lang, yến mạch, khoai tây..., kết hợp cùng protein, rau củ và chất béo phù hợp.

Một bữa ăn cân đối, tạo cảm giác no và có thể duy trì lâu dài thường thực tế hơn việc kiêng khem quá mức.

Ăn cực ít calo: Cân nặng xuống nhanh nhưng cơ thể chưa chắc "đẹp" hơn

"Ăn càng ít thì càng nhanh giảm cân" là một trong những cái bẫy phổ biến nhất.

Khi lượng calo bị cắt giảm quá sâu trong thời gian dài, cơ thể có thể đối mặt với cảm giác đói, mệt mỏi và khó duy trì chế độ ăn. Nếu khẩu phần không cung cấp đủ protein và các chất dinh dưỡng cần thiết, khối lượng cơ cũng có thể bị ảnh hưởng.

Đáng lo hơn, nhiều người có thể rơi vào vòng lặp:

Ăn kiêng cực đoan - quá đói - ăn uống mất kiểm soát - cảm thấy tội lỗi - tiếp tục nhịn ăn.

Đây là lý do giảm cân không nên trở thành cuộc đua xem ai ăn ít nhất.

Mục tiêu hợp lý hơn là tạo ra mức thâm hụt năng lượng vừa phải, đồng thời đảm bảo đủ protein, rau củ, chất xơ và các chất dinh dưỡng cần thiết để cơ thể có thể duy trì hoạt động bình thường.

Đồ ăn "low-calorie": Ít calo không có nghĩa là có thể ăn thoải mái

Một cái bẫy khác dễ mắc phải nằm ngay trên bao bì thực phẩm.

Các sản phẩm được quảng cáo là "low-calorie", "ít đường" hoặc "ăn kiêng" có thể tạo cảm giác rằng chúng an toàn đến mức có thể ăn nhiều hơn bình thường.

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Một vài chiếc bánh ít calo có vẻ không đáng kể, nhưng nếu ăn liên tục nhiều khẩu phần trong ngày, tổng năng lượng vẫn có thể tăng lên đáng kể.

Hơn nữa, không phải sản phẩm ít calo nào cũng có giá trị dinh dưỡng tương đương thực phẩm nguyên bản. Một số món có thể không tạo cảm giác no lâu, khiến bạn nhanh chóng muốn ăn tiếp.

Điều này không có nghĩa phải loại bỏ hoàn toàn đồ ăn vặt khi giảm cân.

Bạn vẫn có thể thưởng thức một khẩu phần nhỏ để đáp ứng cảm giác thèm ăn, nhưng nên xem đó là một món ăn phụ, thay vì dùng đồ ăn vặt để thay thế các bữa chính giàu protein, rau củ và chất xơ.

Giảm cân không phải cuộc thi "ai nhịn giỏi hơn"

Điểm chung của những "bẫy giảm cân" nói trên là chúng dễ khiến người áp dụng tập trung quá nhiều vào việc ăn ít nhất có thể hoặc giảm cân nhanh nhất có thể.

Trong khi đó, giảm cân bền vững thường cần một chế độ ăn phù hợp với nhu cầu năng lượng, đủ dinh dưỡng, kết hợp vận động và có thể duy trì trong thời gian dài.

Nếu một phương pháp khiến bạn liên tục đói, mệt mỏi, ám ảnh về thức ăn hoặc thường xuyên rơi vào tình trạng ăn bù, đó có thể là dấu hiệu cần xem lại cách giảm cân.

Một chế độ giảm cân tốt không nhất thiết khiến bạn giảm nhanh nhất, mà là giúp bạn thay đổi cân nặng theo hướng phù hợp mà vẫn duy trì được sức khỏe và thói quen ăn uống lâu dài.