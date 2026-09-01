Lời khuyên đến những ai đang phải rửa bát mỗi ngày

Dưới đây là những lời khuyên rửa bát hữu ích, giúp bạn phòng tránh nguy cơ lây nhiễm chéo, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho cả nhà.

Rửa bát là công việc thường nhật trong mọi gia đình, nhưng việc loại bỏ thức ăn thừa và dầu mỡ khỏi đĩa không đồng nghĩa với việc chúng thực sự "sạch". Bồn rửa và khăn lau bát đĩa có thể chứa đầy vi khuẩn vô hình, dễ dàng lây nhiễm sang dụng cụ ăn uống, gây nhiễm khuẩn chéo và sau đó làm nhiễm bẩn thực phẩm, dẫn đến các vấn đề sức khỏe. Dưới đây, các chuyên gia chia sẻ 7 lời khuyên để duy trì vệ sinh nhà bếp, tránh nuốt phải mầm bệnh và nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Theo một báo cáo của tờ Daily Mail (Anh), chuyên gia vệ sinh nhà cửa Lisa Ackerley – người có 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường nhấn mạnh, nhà bếp là khu vực dễ tích tụ vi khuẩn nhất trong nhà. Các nghiên cứu thậm chí còn chỉ ra rằng lượng vi khuẩn trong bồn rửa bát có thể cao gấp 100.000 lần so với bồn rửa mặt trong phòng tắm. Sau khi rửa bát hàng ngày, ngay cả khi bạn đã lau sạch mặt bếp, vòi nước và bồn rửa vẫn có thể chứa vi khuẩn vô hình, có nguy cơ làm nhiễm bẩn bát đĩa sạch hoặc nguyên liệu cho bữa ăn tiếp theo. Bà chia sẻ 7 bí quyết rửa bát đúng cách, bao gồm cả những lưu ý khi sử dụng máy rửa bát, để ngăn ngừa nhiễm khuẩn chéo.

1. Vệ sinh bồn rửa trước khi rửa bát

Đặc biệt là sau khi sơ chế thịt sống, gia cầm hoặc rau củ bẩn, bề mặt bồn rửa có thể bám đầy vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm như Salmonella, E. coli và Listeria. Các nghiên cứu cho thấy, lượng vi khuẩn trên vòi nước và mặt bếp có thể cao gấp 44 lần so với bệ bồn cầu, mật độ vi khuẩn trong bồn rửa còn cao hơn nhiều so với các khu vực khác trong bếp.

Cách làm đúng là vệ sinh bồn rửa bằng dung dịch xịt kháng khuẩn trước khi rửa bát, để yên trong 1 phút rồi rửa sạch lại bằng nước để đảm bảo vệ sinh và ngăn ngừa nhiễm khuẩn chéo, phòng chống nguy cơ ngộ độc thực phẩm cho cả nhà.

2. Ưu tiên vệ sinh thớt và dao

Thớt và dao dùng để cắt thịt sống hoặc gia cầm là những vật dụng có nguy cơ cao nhất gây nhiễm khuẩn chéo. Nhằm tránh dùng dao dính vi khuẩn từ thịt sống để cắt thực phẩm chín, hãy vệ sinh chúng ngay sau khi cắt các loại thực phẩm sống. Đặt thớt và dao đã qua sử dụng vào bồn rửa, sau đó cẩn thận dội nước sôi lên chúng. Nhiệt độ cao có thể tiêu diệt hầu hết vi khuẩn chỉ trong vài giây. Tiếp đó, rửa sạch chúng như bình thường bằng nước rửa chén, đồng thời vệ sinh bồn rửa và rửa lại tay của bạn.

3. Đeo găng tay cao su khi rửa bát

Găng tay cao su không chỉ bảo vệ da tay khỏi hóa chất, ngăn ngừa dị ứng hay kích ứng, mà còn có khả năng cách nhiệt nhất định, giúp bạn dễ dàng sử dụng nước nóng để rửa bát và loại bỏ dầu mỡ hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, hãy tránh chạm vào thịt sống khi đang đeo găng tay rửa bát. Nếu lỡ chạm phải, hãy rửa sạch găng tay bằng xà phòng ngay lập tức (giống như khi rửa tay) trước khi chạm vào bất cứ thứ gì khác để tránh lây lan vi khuẩn. Sau khi sử dụng, hãy rửa sạch găng tay khi vẫn đang đeo chúng, sau đó lộn ngược mặt trong ra ngoài để phơi khô, giúp ngăn ngừa nấm mốc.

4. Việc cọ rửa quan trọng hơn dội nước nóng

Nhiều người cho rằng rửa bát bằng nước nóng là yếu tố then chốt để làm sạch, nhưng các nghiên cứu chỉ ra rằng chìa khóa thực sự để loại bỏ vi khuẩn nằm ở thao tác "cọ rửa" chứ không phải nhiệt độ nước. Việc kết hợp nước rửa chén với thao tác cọ rửa sẽ giúp đánh bật vết bẩn và loại bỏ vi khuẩn hiệu quả. Sau đó, hãy xả lại bằng nước sạch để trôi hết vi khuẩn và bụi bẩn. Khi xả nước, cả nước lạnh và nước nóng đều mang lại hiệu quả làm sạch tương đương nhau; ưu điểm của nước nóng là giúp bát đĩa nhanh khô hơn.

5. Tránh sử dụng miếng bọt biển

Đây có lẽ là sai lầm phổ biến nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất! Miếng bọt biển ẩm ướt và có cấu trúc xốp là môi trường lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi. Sử dụng chúng để rửa bát chẳng khác nào việc phát tán vi khuẩn lên dụng cụ ăn uống của bạn.

Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy một miếng bọt biển nhà bếp có thể chứa tới 362 loại vi khuẩn khác nhau, với mật độ lên tới 45 tỷ vi khuẩn trên mỗi centimet vuông. Chuyển sang dùng bàn chải rửa bát hoặc cọ rửa là lựa chọn tốt hơn. Chúng khô nhanh hơn miếng bọt biển, giúp loại bỏ hiệu quả môi trường ẩm ướt mà vi khuẩn cần để phát triển.

Tuy nhiên, bạn cần vệ sinh kỹ các dụng cụ này sau mỗi lần sử dụng. Nếu không, chúng cũng sẽ trở thành nơi trú ngụ của vi khuẩn. Cách vệ sinh đúng là cho bàn chải rửa bát hoặc bàn chải cọ rửa vào máy rửa bát và chạy một chu trình ở nhiệt độ ít nhất 60°C, hoặc đặt trực tiếp vào bồn rửa và ngâm trong nước sôi để khử trùng.

6. Để khô tự nhiên tốt hơn

Nhiều người có thói quen lau khô bát đĩa bằng khăn, nhưng đừng lầm tưởng rằng việc lau chùi như vậy sẽ đảm bảo an toàn khi tái sử dụng. Chiếc khăn đó có thể trở thành vật trung gian lây lan vi khuẩn, vô tình gây bệnh cho các thành viên

7. Sử dụng máy rửa bát đúng cách

Để bát đĩa khô tự nhiên là lựa chọn hợp vệ sinh hơn. Nếu bạn quen dùng khăn lau bát đĩa, hãy thay khăn sau mỗi lần sử dụng, đồng thời giặt và khử trùng thường xuyên bằng nước có nhiệt độ trên 60°C. Ngoài ra, cần bảo quản khăn này tách biệt với khăn lau tay và khăn lau khô khác để tránh lây nhiễm chéo.

Đừng coi máy rửa bát như máy nghiền rác. Trước khi xếp bát đĩa vào máy, bạn cần gạt bỏ thức ăn thừa nhưng không nhất thiết phải tráng sơ qua. Việc sắp xếp bát đĩa cũng cần có kỹ thuật: nĩa, dao và thìa nên được đặt hướng phần tay cầm lên trên để tránh chạm tay vào phần tiếp xúc với miệng khi lấy chúng ra. Hãy chừa đủ khoảng trống giữa các món đồ để đảm bảo nước có thể lưu thông và làm sạch hiệu quả. Một số người sử dụng chế độ tiết kiệm điện (eco mode), nhưng nhiệt độ nước ở chế độ này thường không đủ cao và có thể không tiêu diệt vi khuẩn hiệu quả.

Bản thân máy rửa bát cũng cần được vệ sinh định kỳ. Hãy lấy hết bát đĩa ra và cọ rửa bộ lọc. Cứ vài tháng một lần, hãy sử dụng chất tẩy rửa chuyên dụng để loại bỏ cặn vôi và dầu mỡ. Nếu bạn đi du lịch hoặc không sử dụng máy trong một thời gian, hãy để hé cửa máy để ngăn ngừa nấm mốc phát triển, tránh hiểm hoạ gây hại sức khoẻ cho cả nhà.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: The Standard)