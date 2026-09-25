Lời khuyên cho tất cả các gia đình thường xuyên uống nước đun sôi để qua đêm

Những gia đình thường đun nước từ tối hôm trước để dùng cho ngày hôm sau nên tham khảo những thông tin sau.

Nhiều người cho rằng nước đun sôi sau khi để qua đêm có thể sinh ra nitrit hoặc những chất làm tăng nguy cơ ung thư. Chính vì vậy, có gia đình thường đổ bỏ phần nước còn lại từ hôm trước dù nước vẫn được đậy kín và không có dấu hiệu bất thường.

Tuy nhiên, việc nước đã đun sôi rồi để qua một đêm không đồng nghĩa nước sẽ tự biến thành “nước độc”.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đun sôi là một trong những biện pháp hiệu quả để bất hoạt nhiều vi sinh vật gây bệnh có trong nước, bao gồm vi khuẩn, virus và động vật nguyên sinh. Tuy nhiên, sau khi nước nguội, vấn đề cần chú ý là tránh để nước bị tái nhiễm trong quá trình bảo quản.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, nước đã được xử lý hoặc đun sôi nên được bảo quản trong dụng cụ sạch, đã vệ sinh và có nắp đậy kín. Điều này cho thấy yếu tố đáng quan tâm không chỉ là nước đã để bao lâu, mà còn nằm ở nguồn nước ban đầu và cách nước được giữ sau khi đun.

Một trong những lo ngại phổ biến nhất là nước đun sôi để qua đêm có thể làm tăng lượng nitrit, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ rằng nitrat và nitrit là những chất có thể tồn tại trong nguồn nước từ trước, chứ không phải cứ để nước qua một đêm là chúng tự nhiên xuất hiện ở mức nguy hiểm.

Theo Health Canada, đun sôi không phải là phương pháp loại bỏ nitrat và nitrit khỏi nước. Nếu nguồn nước ban đầu đã chứa các chất này ở nồng độ cao, việc đun sôi cũng không giải quyết được vấn đề. Thậm chí, khi nước bay hơi nhiều, một số chất hòa tan còn lại có thể trở nên cô đặc hơn.

Vì vậy, không nên hiểu rằng nước sạch sau khi đun rồi để đến sáng hôm sau sẽ tự sinh ra lượng nitrit nguy hiểm chỉ vì đã “qua đêm”.

Điều các gia đình nên chú ý hơn

Theo CDC, nước sau khi đun sôi vẫn có thể bị tái nhiễm nếu được rót vào bình không sạch, để hở hoặc thường xuyên tiếp xúc với tay, cốc, muôi và các vật dụng khác.

Đây mới là lý do các gia đình cần chú ý tới dụng cụ chứa nước. Bình đựng nên được vệ sinh thường xuyên, có nắp kín và đặt ở nơi sạch sẽ. CDC cũng khuyến cáo nước đã xử lý nên được bảo quản ở nơi mát, tránh ánh nắng trực tiếp và hạn chế nguy cơ tiếp xúc với các nguồn gây ô nhiễm.

Một thói quen khác cần lưu ý là uống trực tiếp từ chai rồi để phần nước còn lại ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài. Khi miệng tiếp xúc với miệng chai, vi sinh vật có thể theo đó đi vào lượng nước bên trong.

Theo CDC, việc đun sôi nước cũng không thể loại bỏ tất cả các hóa chất độc hại có thể tồn tại trong nguồn nước. Vì vậy, sử dụng nguồn nước an toàn ngay từ đầu vẫn là yếu tố quan trọng.

4 lưu ý khi sử dụng nước đun sôi

Trước hết, các gia đình nên sử dụng nguồn nước bảo đảm chất lượng và đun lượng vừa đủ cho nhu cầu sử dụng.

Thứ hai, sau khi đun, nên để nước nguội trong điều kiện sạch rồi chuyển vào bình đã được vệ sinh, có nắp đậy. Không nên dùng tay hoặc vật dụng không sạch tiếp xúc trực tiếp với nước.

Thứ ba, bình chứa cần được rửa thường xuyên và đặt tại nơi khô ráo, sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và khu vực có hóa chất gia dụng.

Cuối cùng, không nên tích trữ nước đun sôi trong thời gian quá dài chỉ vì muốn tiện sử dụng. Nếu nước có dấu hiệu bất thường về màu, mùi hoặc xuất hiện tạp chất, nên cân nhắc không tiếp tục sử dụng.

Với nước đun sôi để qua đêm, nếu nguồn nước ban đầu an toàn và nước được giữ trong dụng cụ sạch, có nắp đậy phù hợp, thì riêng việc để qua một đêm không phải căn cứ để kết luận nước gây ung thư. Điều các gia đình cần quan tâm hơn là chất lượng nguồn nước và cách bảo quản sau khi đun.

Nguồn: WHO, CDC, Health Canada