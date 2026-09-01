Lời khuyên cho tất cả những ai đang làm việc tại nhà

Hình thức làm việc tưởng chừng đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp lẫn người lao động lại tiềm ẩn rủi ro sức khoẻ.

Sự phát triển của hình thức làm việc từ xa và làm việc kết hợp đã làm thay đổi đáng kể môi trường công sở hiện đại, mang đến sự linh hoạt và nhiều cơ hội mới cho cả doanh nghiệp lẫn người lao động. Các doanh nghiệp lựa chọn làm việc từ xa để giảm chi phí vận hành và mở rộng nguồn nhân lực, trong khi người lao động có thêm quyền chủ động về thời gian và có thể làm việc ngay tại nhà.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đó, làm việc tại nhà cũng kéo theo một số vấn đề sức khỏe dễ bị bỏ qua. Từ những cơn đau, khó chịu do góc làm việc không phù hợp đến áp lực tâm lý vì thiếu tương tác, ranh giới giữa công việc và cuộc sống bị xóa nhòa, làm việc từ xa có thể gây ra nhiều nguy cơ cần được chủ động phòng ngừa.

Những nguy cơ sức khỏe thường gặp khi làm việc tại nhà:

Các vấn đề về sức khỏe thể chất

Một trong những thách thức lớn đối với người làm việc từ xa là không có không gian làm việc được thiết kế phù hợp. Bàn ghế bố trí không hợp lý có thể gây khó chịu về thể chất và làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe lâu dài.

Đau lưng, mỏi cổ và các chấn thương do vận động lặp đi lặp lại (RSI) là những vấn đề thường gặp ở người làm việc tại nhà. Nguyên nhân có thể đến từ việc sử dụng những món đồ nội thất không phù hợp, chẳng hạn ngồi ghế ăn hoặc làm việc trên bàn quá thấp, thay vì sử dụng bàn ghế được thiết kế phù hợp với việc ngồi máy tính trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, đặt màn hình không đúng vị trí hoặc sử dụng laptop mà không có giá đỡ cũng dễ khiến cơ thể phải duy trì tư thế không thoải mái, từ đó làm tình trạng đau mỏi cơ xương khớp trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo thời gian, những vấn đề tưởng như nhỏ này có thể tiến triển thành tình trạng mạn tính, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như khả năng làm việc. Vì vậy, doanh nghiệp nên chủ động hướng dẫn nhân viên cách bố trí góc làm việc phù hợp và hỗ trợ trang thiết bị cần thiết khi có thể.

Những thách thức đối với sức khỏe tinh thần

Làm việc từ xa cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tinh thần, đặc biệt khi người lao động cảm thấy cô lập hoặc khó duy trì ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Việc thiếu những tương tác trực tiếp với đồng nghiệp có thể khiến một số người cảm thấy cô đơn, mất kết nối. Nghiên cứu cho thấy người làm việc từ xa có nguy cơ gặp phải lo âu và kiệt sức cao hơn do khối lượng công việc tăng, phải duy trì kết nối liên tục và khó thực sự bỏ công việc sau giờ làm.

Khi nhà riêng đồng thời trở thành nơi làm việc, nhiều người cũng khó có thể hoàn toàn thoát khỏi tâm lý công việc. Ranh giới giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi bị xóa nhòa có thể dẫn đến mệt mỏi, căng thẳng và suy giảm sức khỏe tinh thần.

Doanh nghiệp cần nhận diện những nguy cơ này và có các biện pháp hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho nhân viên, chẳng hạn duy trì trao đổi thường xuyên và tạo điều kiện để người lao động tiếp cận các nguồn hỗ trợ chuyên môn khi cần.

Nguy cơ liên quan đến lối sống

Tính chất ít vận động của công việc tại nhà cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Nhiều người có thể ngồi liên tục trong nhiều giờ mà không nghỉ giải lao, từ đó làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, các vấn đề tim mạch và suy giảm năng lượng.

Ít vận động không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn có thể khiến sự tỉnh táo, khả năng tập trung và hiệu suất làm việc giảm xuống.

Bên cạnh đó, thói quen ăn uống không lành mạnh cũng dễ hình thành khi làm việc tại nhà. Việc nhà bếp luôn ở ngay gần có thể khiến mọi người thường xuyên ăn vặt, trong khi lịch làm việc thiếu cố định có thể dẫn đến bỏ bữa hoặc phụ thuộc vào thực phẩm chế biến sẵn.

Nếu kéo dài, những thói quen này có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường và tăng huyết áp.

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Tạo không gian làm việc phù hợp

Một góc làm việc được bố trí hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc giảm các vấn đề sức khỏe thể chất.

Doanh nghiệp có thể hỗ trợ nhân viên bằng cách cung cấp hướng dẫn về công thái học và, nếu có điều kiện, hỗ trợ trang thiết bị phù hợp. Chẳng hạn, một chiếc ghế có thể điều chỉnh và có phần tựa hỗ trợ vùng thắt lưng, bàn có độ cao phù hợp và màn hình được đặt ngang tầm mắt có thể giúp giảm đáng kể áp lực lên cơ thể.

Doanh nghiệp cũng có thể cân nhắc hỗ trợ một phần chi phí để nhân viên mua bàn ghế và phụ kiện công thái học. Ngoài ra, các tài liệu hướng dẫn trực tuyến hoặc tư vấn từ chuyên gia về công thái học cũng có thể giúp người lao động tự tạo cho mình một không gian làm việc lành mạnh hơn.

Những điều chỉnh đơn giản như sử dụng chỗ kê chân hoặc đặt thêm một chiếc đệm để hỗ trợ lưng cũng có thể cải thiện đáng kể sự thoải mái và tư thế khi làm việc.

Quan tâm đến sức khỏe tinh thần

Hỗ trợ sức khỏe tinh thần là yếu tố quan trọng đối với người làm việc từ xa. Doanh nghiệp có thể xây dựng môi trường làm việc tích cực bằng cách khuyến khích giao tiếp cởi mở và duy trì các cuộc trao đổi trực tuyến thường xuyên.

Các nhà quản lý nên chú trọng tương tác giữa các thành viên thông qua những cuộc gọi video hoặc hoạt động giao lưu trực tuyến, giúp nhân viên cảm thấy được kết nối và coi trọng. Những hoạt động xây dựng đội nhóm có thể phần nào tái tạo sự gắn kết vốn thường có trong môi trường công sở trực tiếp.

Việc cung cấp các nguồn hỗ trợ sức khỏe tinh thần như dịch vụ tư vấn hoặc chương trình hỗ trợ nhân viên (EAP) cũng có thể hữu ích.

Doanh nghiệp đồng thời nên khuyến khích cân bằng giữa công việc và cuộc sống bằng cách đưa ra quy định rõ ràng về giờ làm việc, hạn chế email hoặc tin nhắn công việc ngoài giờ. Những biện pháp này có thể giúp giảm căng thẳng và phòng ngừa tình trạng kiệt sức.

Ngoài ra, các buổi hướng dẫn về chánh niệm hoặc quản lý căng thẳng cũng có thể cung cấp cho người lao động những công cụ cần thiết để chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Khuyến khích lối sống lành mạnh

Khuyến khích vận động và duy trì những thói quen lành mạnh là cách quan trọng để hạn chế tác động của việc ngồi nhiều khi làm việc từ xa.

Doanh nghiệp có thể khuyến khích nhân viên nghỉ giải lao thường xuyên, chẳng hạn áp dụng kỹ thuật Pomodoro: tập trung làm việc trong 25 phút, sau đó nghỉ 5 phút. Việc cung cấp các lớp tập luyện trực tuyến hoặc tổ chức những thử thách về sức khỏe cũng có thể tạo động lực để nhân viên vận động nhiều hơn.

Để cải thiện chế độ ăn uống, doanh nghiệp có thể chia sẻ các tài liệu về dinh dưỡng, chẳng hạn hướng dẫn xây dựng thực đơn lành mạnh hoặc tổ chức các buổi tư vấn trực tuyến với chuyên gia dinh dưỡng.

Khuyến khích nhân viên chuẩn bị những bữa ăn cân bằng và uống đủ nước trong ngày cũng có thể mang lại những cải thiện đáng kể cho sức khỏe.

Những hoạt động đơn giản như tổ chức các cuộc họp khi đứng hoặc dành thời gian giãn cơ cũng góp phần tạo nên một ngày làm việc lành mạnh hơn.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Kingfisherps)