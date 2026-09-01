Lời khuyên cho tất cả người dân đang dùng nồi chiên không dầu

Tiện thật đấy nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên chế biến với nồi chiên không dầu. Chưa nói tới mùi vị hay dinh dưỡng, chúng có thể tạo ra chất độc hại hoặc gây cháy nổ nguy hiểm!

Nồi chiên không dầu đang dần trở thành thiết bị "quốc dân" trong các căn bếp Việt nhờ sự tiện lợi, không cần dùng quá nhiều dầu mỡ nhưng vẫn tạo được lớp vỏ giòn hấp dẫn cho món ăn. Nhưng có một điều quan trọng tất cả những người đang dùng thiết bị này phải biết: KHÔNG PHẢI thực phẩm nào cũng thích hợp để chế biến với nồi chiên không dầu.

Nếu dùng sai, không chỉ làm mất đi vị ngon tự nhiên của món ăn, mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và sinh ra chất gây ung thư cùng nhiều bệnh tật khác. Dưới đây là 3 loại thực phẩm tuyệt đối không nên nấu bằng nồi chiên không dầu bạn nhất định phải nhớ:

1. Rau lá mềm

Rau cải, rau muống, rau mồng tơi… đều không thích hợp để nấu bằng nồi chiên không dầu. Những loại rau này có kết cấu mềm, dễ bay hoặc cháy khét dưới luồng khí nóng tốc độ cao.

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Khi bị cháy, rau sẽ tạo mùi hôi, vị đắng và thậm chí sinh ra hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs). Là một chất gây ung thư phổ biến trong thực phẩm bị nấu ở nhiệt độ quá cao theo cảnh báo từ Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA).

Nhiệt độ quá cao cũng làm bay hơi, giảm nhiều chất dinh dưỡng và kết cấu rau có lá khô cứng, không ngon miệng. Thay vì sử dụng nồi chiên không dầu, bạn nên hấp hoặc xào các loại rau này để giữ được màu sắc và dinh dưỡng vốn có.

2. Thực phẩm có nhiều nước sốt hoặc dạng lỏng

Các món ăn có sốt lỏng, nước ướp nhiều như cá kho, sườn sốt chua ngọt, gà sốt cay… không nên đưa vào nồi chiên không dầu. Bởi vì dòng khí nóng lưu thông mạnh sẽ làm nước sốt bắn tung tóe, dễ làm hỏng lớp chống dính, đồng thời gây khói, tạo nguy cơ cháy nổ.

Sốt cũng thường chứa đường, rất dễ bị cháy khi gặp nhiệt độ cao trong nồi chiên không dầu. Nhất là nếu bạn dùng loại nồi trôi nổi, chất lượng kém. Tiến sĩ Saurabh Sethi (Chuyên gia Tiêu hóa tại Mỹ, tốt nghiệp Đại học Harvard) cảnh báo, đường không chỉ làm cháy thực phẩm, khiến món ăn khét và đắng mà còn sinh ra các hợp chất như acrylamide. Đây là một chất đã được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) cảnh báo có nguy cơ gây ung thư khi tiêu thụ lâu dài.

Chưa kể, việc làm khô lớp nước sốt khiến món ăn trở nên khô, mất ngon, thậm chí là cháy cạnh. Những món dạng sốt nên chế biến theo phương pháp truyền thống như rim, kho, hoặc đun trên bếp gas/điện.

3. Thực phẩm đông lạnh chưa rã đông kỹ

Nhiều người có thói quen lấy thực phẩm từ ngăn đá cho thẳng vào nồi chiên không dầu. Thói quen này vừa làm hỏng nồi, vừa dễ gây ngộ độc.

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Theo hướng dẫn an toàn thực phẩm từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), việc không rã đông kỹ sẽ khiến luồng nhiệt chỉ làm chín lớp vỏ bên ngoài, trong khi phần lõi bên trong vẫn chưa đạt ngưỡng nhiệt độ an toàn để tiêu diệt vi khuẩn. Điều này tạo điều kiện cho các mầm bệnh sinh sôi, gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm mà món ăn cũng không thể đạt độ chín ngon hoàn hảo.

Chưa kể, nước đá tan chảy có thể rò rỉ xuống phần điện trở, gây chập điện hoặc làm hỏng bo mạch với một số loại nồi chiên không dầu. Nhất là đối với các loại nồi giá quá rẻ, không được kiểm định chất lượng. Vì vậy, trước khi nấu bằng nồi chiên không dầu, hãy đảm bảo thực phẩm được rã đông đúng cách.

Một số lưu ý khác khi dùng nồi chiên không dầu

Bên cạnh lựa chọn thực phẩm, người dân cũng cần lưu ý cảnh giác với các loại nồi chiên không dầu giá rẻ bất ngờ. Những sản phẩm đạt chuẩn thường có chi phí sản xuất cao cho lớp phủ chống dính và hệ thống cách điện an toàn, vì vậy việc dùng nồi quá rẻ, trôi nổi không rõ nguồn gốc sẽ tiềm ẩn nguy cơ thôi nhiễm chất độc hoặc chập cháy rất cao.

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Để đảm bảo an toàn, bạn có thể dễ dàng kiểm tra thiết bị bằng mắt thường ngay tại nhà. Nếu lòng nồi đã bị trầy xước, bong tróc lớp chống dính hoặc xuất hiện khói đen, mùi khét lạ trong quá trình đun nấu, hãy lập tức ngắt điện và ngừng sử dụng. Việc ưu tiên chọn mua sản phẩm từ thương hiệu uy tín có tem kiểm định rõ ràng chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ sức khỏe gia đình và phòng tránh các rủi ro đáng tiếc.