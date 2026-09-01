Nữ chính "Nụ hôn bùng nổ" gây sốt vì vóc dáng mảnh mai, từ mặt tròn thành V-line, đường viền hàm rõ nét: Bí quyết nằm ở 1 món ăn quen thuộc

Trong Nụ hôn bùng nổ, nữ diễn viên gây chú ý với vóc dáng mảnh mai và gương mặt thon gọn hơn trước. Chính sự thay đổi này khiến nhiều khán giả tò mò về cách cô duy trì vóc dáng.

Sau khi bộ phim Hàn Quốc “Nụ hôn bùng nổ” lên sóng, ngoại hình của nữ diễn viên An Eun-jin nhanh chóng trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Từ gương mặt tròn đầy, cô xuất hiện với vóc dáng thon gọn, đường viền hàm rõ nét hơn. Nữ diễn viên từng chia sẻ 3 thói quen giúp cô kiểm soát cân nặng, trong đó có cách ăn kimbap khá đặc biệt.

An Eun-jin, sinh năm 1991, bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu nhạc kịch vào năm 2012 trước khi tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Chuyện đời bác sĩ, Người mẹ tồi của tôi...

Trong Nụ hôn bùng nổ, nữ diễn viên gây chú ý với vóc dáng mảnh mai và gương mặt thon gọn hơn trước. Chính sự thay đổi này khiến nhiều khán giả tò mò về cách cô duy trì vóc dáng.

1. Kết hợp nhiều hình thức vận động

An Eun-jin từng chia sẻ trong các chương trình truyền hình rằng cô dành cả mùa hè để tập luyện với nhiều hình thức khác nhau.

Thay vì chỉ tập một môn, nữ diễn viên kết hợp chạy bộ, Pilates, yoga, Zumba và tập sức mạnh. Cô từng chạy bộ dọc sông Hàn, đồng thời duy trì các bài tập giúp tăng cường cơ bắp và vùng trung tâm cơ thể.

Việc kết hợp nhiều hình thức vận động giúp cơ thể duy trì mức độ hoạt động cao, đồng thời vừa rèn luyện sức bền vừa tăng cường sức mạnh cơ bắp.

Đặc biệt, tập sức mạnh có vai trò quan trọng trong việc duy trì khối cơ khi giảm cân. Với người trưởng thành, giảm cân không chỉ nên hướng tới con số trên cân mà còn cần chú ý đến việc hạn chế mất cơ và duy trì khả năng vận động.

2. Dưa chuột, giá đỗ giúp bữa ăn nhẹ nhàng hơn

An Eun-jin cho biết cô thuộc nhóm người dễ bị phù, tích nước, vì vậy thường bổ sung dưa chuột và giá đỗ luộc vào các bữa ăn.

Chế độ ăn của nữ diễn viên thiên về những thực phẩm giàu protein và chất xơ. Cô cũng hạn chế carbohydrate tinh chế nhưng không cắt hoàn toàn tinh bột.

Thay vào đó, cô lựa chọn những nguồn carbohydrate phù hợp với nhu cầu năng lượng như gạo lứt, khoai lang...

Đây cũng là điểm đáng chú ý trong cách giảm cân của An Eun-jin: thay vì loại bỏ hoàn toàn một nhóm chất, cô kiểm soát khẩu phần và ưu tiên những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao hơn.

3. Ăn những thực phẩm tạo cảm giác no lâu

Trong thời gian kiểm soát chế độ ăn, An Eun-jin thừa nhận cô ăn ít hơn bình thường nhưng cố gắng lựa chọn những món vừa tạo cảm giác no vừa không quá nhiều năng lượng.

Một trong những món yêu thích của cô là cơm natto và kimbap.

Với cơm natto, nữ diễn viên sử dụng gạo lứt kết hợp rau xanh, trứng ốp la, sốt mayonnaise và tương ớt Hàn Quốc.

Natto là đậu tương lên men, cung cấp protein thực vật và chất xơ. Khi kết hợp với gạo lứt, rau xanh và trứng, món ăn có sự góp mặt của carbohydrate, protein và chất xơ, giúp bữa ăn cân bằng hơn.

Một món khác thường xuyên xuất hiện trong thực đơn của cô là kimbap.

Điểm đặc biệt là An Eun-jin không ăn cả cuộn kimbap trong một lần. Cô thường chia một cuộn thành hai phần. Một nửa được ăn cùng dưa chuột, rau diếp hoặc lá tía tô; phần còn lại dùng cho bữa tiếp theo. Có lúc cô chỉ ăn nửa cuộn kimbap cùng nửa quả dưa chuột.

Theo nữ diễn viên, cách kết hợp này khiến cô có cảm giác như đã ăn một phần lớn hơn thực tế.

Một ngày ăn uống của An Eun-jin

Bữa sáng: Nửa cuộn kimbap + nửa quả dưa chuột.

Bữa trưa: Nửa cuộn kimbap còn lại + nửa quả dưa chuột.

Bữa tối: Khoai lang + trứng luộc + sữa đậu nành.

Trong tủ lạnh của An Eun-jin cũng thường có sẵn sữa chua. Đây là thực phẩm cung cấp protein và có thể chứa các vi khuẩn có lợi, tùy loại sản phẩm, góp phần hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Vì sao ăn kimbap cùng rau có thể giúp no lâu hơn?

Kimbap chủ yếu cung cấp carbohydrate từ cơm. Tuy nhiên, khi ăn cùng một lượng lớn rau xanh, tổng thể tích của khẩu phần tăng lên trong khi năng lượng không nhất thiết tăng tương ứng.

Rau cũng cung cấp chất xơ, giúp kéo dài thời gian nhai và góp phần tạo cảm giác no.

An Eun-jin thường kết hợp kimbap với xà lách, lá tía tô hoặc các loại rau xanh. Nhờ vậy, bữa ăn có thêm chất xơ, vitamin và các hợp chất chống oxy hóa.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa chỉ cần ăn nửa cuộn kimbap cùng rau là chắc chắn giảm cân. Kết quả kiểm soát cân nặng phụ thuộc vào tổng năng lượng nạp vào, chất lượng khẩu phần, mức độ vận động và nhiều yếu tố cá nhân khác.

Với người đang muốn giảm cân, cách tiếp cận hợp lý hơn là xây dựng bữa ăn có đủ protein, rau củ, chất béo lành mạnh và carbohydrate phù hợp, đồng thời duy trì vận động thường xuyên. Không nên nhịn ăn hoặc cắt bỏ hoàn toàn tinh bột chỉ để giảm cân nhanh.