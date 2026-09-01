Tin vui: Tất cả trẻ em, người khó khăn tại TP HCM được hỗ trợ 100% toàn bộ chi phí điều trị 1 căn bệnh hiểm nghèo

Thông tin cực vui mới được chia sẻ trong kỳ họp sáng 22/9 tại TP HCM được chia sẻ ngay dưới đây.

Tất cả trẻ em, người khó khăn tại TP HCM được hỗ trợ 100% toàn bộ chi phí chạy thận

Theo vnExpress chia sẻ, trẻ em, người khó khăn ở TP HCM bị suy thận mạn giai đoạn 5 được ngân sách hỗ trợ 100% phần đồng chi trả BHYT nên không phải trả thêm tiền chạy thận nhân tạo. Chính sách được HĐND TP HCM thông qua tại kỳ họp sáng 22/9. Dự kiến gần 700 người bệnh thận thuộc diện được hỗ trợ, với tổng kinh phí khoảng 10,5 tỷ đồng mỗi năm.

Nhóm được chính sách hỗ trợ gồm trẻ từ đủ 6 đến dưới 16 tuổi; người thuộc hộ mới thoát nghèo trong 36 tháng kể từ khi được công nhận thoát nghèo; người từ đủ 60 tuổi có hoàn cảnh khó khăn như sống đơn thân, neo đơn, độc thân hoặc sống cùng người thân có thu nhập thấp.

Tất cả trẻ em, người khó khăn tại TP HCM được hỗ trợ 100% toàn bộ chi phí chạy thận. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Theo nghị quyết, người bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 điều trị bằng phương pháp chạy thận nhân tạo hoặc lọc màng bụng chu kỳ, thuộc 3 nhóm như trên, được ngân sách thành phố hỗ trợ toàn bộ phần đồng chi trả sau BHYT. Hiện, người tham gia BHYT được Quỹ bảo hiểm thanh toán theo cơ chế đồng chi trả. Tức là tùy theo mức hưởng BHYT 20% hay 80%, người bệnh được Quỹ bảo hiểm thanh toán chi phí khám chữa bệnh tương ứng, phần còn lại người bệnh tự trả - gọi là cơ chế đồng chi trả.

Với chính sách mới, trẻ em và người bệnh thuộc diện khó khăn không phải trả thêm chi phí chạy thận nhân tạo. Đây là lần đầu tiên chính sách hỗ trợ 100% chi phí cho người chạy thận nhân tạo được triển khai tại TP HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 là bệnh lý nguy hiểm

Với chính sách mới, trẻ em và người bệnh thuộc diện khó khăn không phải trả thêm chi phí chạy thận nhân tạo. (Ảnh minh hoạ: Internet)

VTC News chia sẻ thông tin từ UBND TP.HCM, bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 là bệnh lý nguy hiểm, đòi hỏi điều trị thay thế thận lặp lại thường xuyên khoảng 3 lần/tuần đối với chạy thận nhân tạo hoặc hàng ngày đối với lọc màng bụng chu kỳ) và kéo dài suốt đời. Chi phí điều trị tích lũy rất lớn, tạo áp lực kinh tế đè nặng lên người bệnh và gia đình.

Theo số liệu của ngành y tế, TP.HCM hiện có 63 cơ sở điều trị với 9.882 bệnh nhân đang quản lý. Trong đó, dự kiến khoảng 692 người trong diện hỗ trợ gồm trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi; hộ mới thoát nghèo; người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn.

UBND TP.HCM chia sẻ với VTC News, dự kiến số bệnh nhân này cần tổng kinh phí điều trị mỗi năm khoảng 10,5 tỷ đồng/năm. Quy mô này bảo đảm tính khả thi, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của Thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Đây cũng là nhóm bệnh nhân yếu thế, việc hỗ trợ để mở ra điểm tựa duy trì sự sống và ngăn ngừa nguy cơ tái nghèo cho hàng trăm gia đình.