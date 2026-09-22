Đừng chủ quan với phì đại tuyến tiền liệt ở nam giới

Sau hơn 10 năm sống chung với tình trạng tiểu khó và phải thức giấc 5-6 lần mỗi đêm, một người đàn ông 72 tuổi ở Hưng Yên được phát hiện phì đại tuyến tiền liệt với trọng lượng ước tính tới 258 gam.

Thăm khám, kiểm tra tình trạng người bệnh. Ảnh: Nguyễn Thanh

Ông L.M.H, 72 tuổi, ở Hưng Yên, có tiền sử phì đại tuyến tiền liệt và phải chịu đựng các triệu chứng rối loạn tiểu tiện trong hơn 10 năm. Ban đầu, ông thường xuyên buồn tiểu, tiểu khó. Theo thời gian, những triệu chứng này ngày càng ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Đặc biệt, ông H thường xuyên phải thức dậy đi tiểu 5-6 lần mỗi đêm. Việc giấc ngủ liên tục bị gián đoạn kéo dài khiến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của ông suy giảm rõ rệt.

Khoảng 6 tháng trước khi nhập viện, ông đã được điều trị nội khoa nhưng các triệu chứng không cải thiện. Khi tình trạng tiểu tiện ngày càng khó khăn, ông đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thăm khám và được các bác sĩ Khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học đánh giá toàn diện.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thượng Việt, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học, cho biết, kết quả đánh giá bằng bảng điểm triệu chứng tuyến tiền liệt quốc tế (IPSS) cho thấy ông H đạt 30/35 điểm, thuộc mức độ nặng. Điểm chất lượng cuộc sống đạt 5/6, cho thấy những rối loạn đường tiểu đã gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người bệnh.

Đáng chú ý, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) vùng chậu cho thấy tuyến tiền liệt của bệnh nhân tăng kích thước đáng kể, khoảng 80 × 72 × 82mm, với trọng lượng ước tính khoảng 258 gam. Đây là trường hợp tuyến tiền liệt phì đại kích thước rất lớn, gây ra các triệu chứng đường tiểu dưới ở mức độ nặng.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật bóc nhân tuyến tiền liệt qua nội soi bằng công nghệ laser Holmium (HoLEP).

Theo BSCKII Trần Thượng Việt, với những bệnh nhân có tuyến tiền liệt kích thước lớn, việc lựa chọn phương pháp điều trị cần được cân nhắc dựa trên tình trạng cụ thể, mức độ triệu chứng và sức khỏe tổng thể của người bệnh. Mục tiêu là loại bỏ phần mô tuyến phì đại gây cản trở dòng tiểu, giải phóng đường tiểu, đồng thời bảo đảm an toàn trong quá trình can thiệp.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 giờ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được đặt sonde tiểu và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện. Kết quả giải phẫu bệnh xác định tổn thương là quá sản lành tính tuyến tiền liệt, không phát hiện dấu hiệu ác tính.

Sau 5 ngày, tình trạng bệnh nhân ổn định và sonde tiểu được rút. Đến ngày thứ 6, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng tỉnh táo, không đau, không sốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Ông có thể tự đi tiểu tốt, tia tiểu khỏe, không còn bí tiểu hay tiểu máu bất thường.

Từ trường hợp này, các bác sĩ lưu ý nam giới lớn tuổi cần quan tâm đúng mức đến những thay đổi trong thói quen và khả năng đi tiểu. Phì đại tuyến tiền liệt là tình trạng thường gặp ở nam giới lớn tuổi, nhưng mức độ phì đại và ảnh hưởng đến đường tiểu ở mỗi người không giống nhau. Khi các triệu chứng kéo dài hoặc tiến triển, người bệnh cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá để xác định nguyên nhân, mức độ tắc nghẽn và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.