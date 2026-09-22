Khóc có tác dụng gì?

Có lẽ sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ ủng hộ một ai đó hãy khóc đi, khóc đi...

Nước mắt không chỉ đơn thuần là phản ứng cảm xúc; chúng còn giúp giải tỏa căng thẳng và giảm đau, đồng thời cải thiện tâm trạng và chất lượng giấc ngủ. Khóc có thể giúp chúng ta kết nối với người khác và khôi phục sự cân bằng cảm xúc nhờ khả năng làm dịu cơ thể và tâm trí một cách tự nhiên.

1. Mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu

Khóc có thể giúp làm dịu cả cơ thể lẫn tâm trí bạn. Khi rơi những giọt nước mắt do cảm xúc, não bộ sẽ giải phóng các hóa chất mang lại cảm giác tích cực như oxytocin và endorphin, giúp cải thiện tâm trạng. Quá trình này thường mang lại cảm giác thư giãn và đầu óc tỉnh táo hơn sau khi khóc.

Việc kìm nén cảm xúc có thể làm gia tăng căng thẳng và có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài. Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc kìm nén cảm xúc với các vấn đề như lo âu, trầm cảm và huyết áp cao. Khóc cung cấp một phương thức lành mạnh để giải tỏa những căng thẳng đó.

Mặc dù không phải lúc nào khóc cũng mang lại cảm giác dễ chịu ngay tức thì, nhưng hành động này thường giúp bạn trở lại trạng thái cân bằng hơn về mặt cảm xúc. Đó là lý do tại sao khóc đôi khi được xem như một cơ chế giải tỏa căng thẳng tự nhiên của cơ thể.

2. Giúp giảm đau

Các hóa chất được giải phóng khi khóc, như oxytocin và endorphin, cũng có tác dụng giảm đau. Những chất này làm giảm phản ứng căng thẳng của cơ thể, từ đó xoa dịu cả những khó chịu về mặt cảm xúc lẫn thể chất.

Đây là lý do nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm sau khi khóc, ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Khóc cũng giúp điều hòa nhịp thở và nhịp tim, hỗ trợ cơ thể thư giãn.

3. Điều hòa hệ thần kinh

Khóc giúp cơ thể chuyển sang trạng thái bình tĩnh hơn. Nó kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm, hệ thống hỗ trợ quá trình nghỉ ngơi, phục hồi và thư giãn. Khi nước mắt bắt đầu rơi, nhịp tim thường chậm lại và hơi thở trở nên ổn định hơn. Quá trình này giúp cơ thể dịu lại sau những căng thẳng về cảm xúc.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng tác dụng làm dịu này xuất phát từ việc tăng cường trương lực dây thần kinh phế vị (vagal tone), yếu tố đóng vai trò then chốt trong việc điều hòa cảm xúc. Khóc cũng có thể tác động đến các vùng não liên quan đến cảm giác an toàn, sự kết nối và khả năng kiểm soát cảm xúc. Nhìn chung, tất cả những yếu tố này giúp đưa hệ thần kinh trở lại trạng thái cân bằng.

4. Giảm hormone gây căng thẳng

Nước mắt có thể tiết lộ nhiều điều về tình trạng căng thẳng hơn chúng ta tưởng. Các nghiên cứu cho thấy, nước mắt do cảm xúc có thể chứa cortisol, một loại hormone liên quan đến căng thẳng. Nồng độ cortisol trong nước mắt thường cao hơn ở những người có nhiều triệu chứng lo âu hoặc trầm cảm.

Một số nhà nghiên cứu tin rằng việc xét nghiệm nước mắt có thể là một phương pháp đơn giản để đo lường mức độ căng thẳng. Ngoài ra còn có mối liên hệ chặt chẽ giữa căng thẳng, sức khỏe tâm thần và các vấn đề về mắt như khô mắt. Mặc dù cần thêm nhiều nghiên cứu, nhưng việc khóc có thể giúp cơ thể duy trì sự cân bằng bằng cách làm dịu nhịp tim và hơi thở trong những khoảnh khắc xúc động.

5. Giúp bạn ngủ ngon hơn

Khóc có thể giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn nhờ đưa cơ thể vào trạng thái bình tĩnh và thư giãn. Sau khi khóc, con người thường cảm thấy kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, điều này tự nhiên dẫn đến cảm giác buồn ngủ.

Kiểu thở chậm và sâu đôi khi đi kèm với việc khóc cũng có thể báo hiệu cho cơ thể biết rằng đã đến lúc nghỉ ngơi. Mặc dù cần thêm nghiên cứu để hiểu rõ mối liên hệ này, nhiều người cho biết họ ngủ ngon hơn sau khi khóc, đặc biệt là khi những cảm xúc đã bị dồn nén từ trước. Bản thân việc khóc không phải là một phương pháp chữa mất ngủ, nhưng nó có thể giúp cơ thể bạn thư giãn vào những lúc cần thiết nhất.

6. Có thể củng cố các mối quan hệ xã hội

Khóc là một hình thức giao tiếp phi ngôn ngữ mạnh mẽ. Khi ai đó thấy bạn khóc, điều này thường báo hiệu rằng bạn đang gặp khó khăn hoặc đau khổ, từ đó khơi dậy sự đồng cảm và hỗ trợ một cách tự nhiên. Sự chia sẻ cảm xúc như vậy có thể kéo mọi người lại gần nhau hơn, giúp xây dựng lòng tin và sự gắn kết.

Nhiều người cảm thấy thoải mái hơn khi mở lòng sau những khoảnh khắc rơi lệ, điều này có thể dẫn đến những cuộc trò chuyện sâu sắc hơn và các mối quan hệ bền chặt hơn.

7. Giúp giải tỏa nỗi đau buồn và mất mát

Khóc đóng vai trò quan trọng trong việc đối diện và vượt qua nỗi đau buồn. Nó mang lại cách thức để bộc lộ những cảm xúc sâu sắc mà đôi khi khó có thể diễn tả bằng lời.

Các nhà nghiên cứu đã xác định những hình thức khóc khác nhau liên quan đến nỗi đau buồn, chẳng hạn như những giọt nước mắt phản kháng mang sắc thái giận dữ, hay những giọt nước mắt lặng lẽ của nỗi buồn và sự chấp nhận. Mỗi kiểu khóc đều phản ánh một giai đoạn cảm xúc khác nhau trong quá trình đối mặt với mất mát.

Trong trị liệu tâm lý, việc khóc thường gắn liền với những bước ngoặt cảm xúc và sự gắn kết bền chặt hơn với chuyên gia trị liệu. Khi được diễn ra một cách tự nhiên, khóc có thể hỗ trợ quá trình chữa lành và giải tỏa cảm xúc.

8. Loại bỏ các tác nhân gây kích ứng và vi khuẩn

Nước mắt chứa một loại enzyme gọi là lysozyme, giúp chống lại vi khuẩn và bảo vệ mắt khỏi nguy cơ nhiễm trùng. Khóc cũng giúp rửa trôi bụi bẩn và các tác nhân gây kích ứng khác, giữ cho mắt sạch sẽ và khỏe mạnh.

Ngoài các enzyme, nước mắt còn chứa những loại dầu đặc biệt gọi là lipid, giúp chống lại vi khuẩn. Các lipid này được tiết ra từ các tuyến ở mí mắt và có khả năng tiêu diệt những vi khuẩn gây hại như Staphylococcus aureus và Pseudomonas aeruginosa. Khi bạn khóc, lượng nước mắt tăng lên sẽ cuốn trôi vi sinh vật và bảo vệ mắt khỏi nguy cơ nhiễm trùng.

9. Có thể cải thiện thị lực tạm thời

Nước mắt giúp duy trì bề mặt nhãn cầu luôn trơn láng và được bôi trơn tốt, giúp duy trì thị lực rõ nét. Chúng tạo thành một lớp màng mỏng, phức hợp bao gồm nước, chất nhầy, protein và lipid để bảo vệ và cung cấp độ ẩm cho giác mạc.

Lớp màng nước mắt này giúp giảm tình trạng khô và kích ứng, ngăn ngừa hiện tượng nhìn mờ hoặc thị lực không ổn định. Khi quá trình sản xuất nước mắt bị gián đoạn, thị lực có thể trở nên mờ hoặc gây khó chịu cho đến khi mắt được bôi trơn đầy đủ trở lại.

Khi nào cần tìm kiếm sự hỗ trợ về sức khỏe tâm thần?

Khóc là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nếu bạn khóc nhiều hơn mức bình thường, đặc biệt là khi việc này ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày, các mối quan hệ hoặc sức khỏe tổng thể của bạn, hãy trao đổi với chuyên gia y tế.

Nếu các cơn khóc trở nên quá sức chịu đựng, không thể kiểm soát hoặc cản trở khả năng thực hiện các công việc và trách nhiệm thường ngày, đây có thể là dấu hiệu của những vấn đề tâm lý tiềm ẩn cần được can thiệp trị liệu.

Ngoài ra, nếu tình trạng khóc đi kèm với cảm giác buồn bã, tuyệt vọng kéo dài, hoặc vẫn tiếp diễn dù bạn đã cố gắng tự mình kiểm soát, thì việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia sức khỏe tâm thần sẽ rất hữu ích.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Very Well Health)