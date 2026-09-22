Người phụ nữ ho dai dẳng, thậm chí ho ra máu suốt 3 năm, bác sĩ phát hiện nguyên nhân từ một thói quen khi tắm

Các bác sĩ xác định bà mắc bệnh phổi liên quan đến Mycobacterium avium complex (MAC), nhóm vi khuẩn thuộc họ Mycobacteria không điển hình.

Suốt 3 năm, người phụ nữ ở Trung Quốc liên tục ho, khạc đờm vàng trắng, thậm chí có thời điểm ho ra máu. Điều trị tại nhiều bệnh viện nhưng bệnh vẫn tái phát, cuối cùng các bác sĩ phát hiện một thói quen trước khi tắm có thể liên quan đến tình trạng nhiễm trùng phổi của bệnh nhân.

Một phụ nữ họ Lý ở Trung Quốc đã phải chịu đựng tình trạng ho kéo dài, khạc đờm vàng trắng, thậm chí ho ra máu trong suốt nhiều năm. Trong khoảng 3 năm, bà đi khám và điều trị tại nhiều cơ sở y tế. Tình trạng bệnh có thời điểm được kiểm soát nhưng khoảng một năm sau lại tái phát. Cuối cùng, các bác sĩ xác định bà mắc bệnh phổi liên quan đến Mycobacterium avium complex (MAC), nhóm vi khuẩn thuộc họ Mycobacteria không điển hình.

Điều đáng chú ý là các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có một thói quen rất đặc biệt khi tắm. Mỗi lần tắm, bà thường bật nước nóng trước, chờ phòng tắm đầy hơi nước rồi mới bước vào. Trong khi đó, chiếc vòi hoa sen tại nhà đã được sử dụng hơn 10 năm mà chưa thay mới.

Vòi hoa sen lâu ngày có thể trở thành nơi tích tụ vi khuẩn

Theo các chuyên gia, một số loại vi khuẩn thuộc nhóm Mycobacteria không điển hình có thể tồn tại trong môi trường nước và phát triển trong các hệ thống cấp nước, đặc biệt tại những vị trí ẩm ướt, có màng sinh học và cặn bám.

Vòi hoa sen là một trong những vị trí có thể tích tụ các loại vi khuẩn này nếu lâu ngày không được vệ sinh. Khi nước nóng chảy qua vòi, các giọt nước nhỏ và khí dung có thể được tạo ra. Trong một số điều kiện, vi khuẩn tồn tại trong hệ thống vòi sen có thể phát tán cùng các giọt nước và bị hít vào đường hô hấp.

Đối với những người có yếu tố nguy cơ, việc tiếp xúc kéo dài có thể liên quan đến nhiễm Mycobacteria không điển hình ở phổi. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý không phải cứ sử dụng vòi hoa sen cũ hoặc tắm nước nóng là chắc chắn mắc bệnh. Nhiễm trùng còn phụ thuộc vào loại vi khuẩn, mức độ phơi nhiễm và tình trạng sức khỏe của từng người.

Ho kéo dài, ho ra máu không nên chủ quan

Nhiễm Mycobacteria không điển hình ở phổi có thể diễn biến khá âm thầm. Các triệu chứng thường gặp gồm ho kéo dài, khạc đờm, mệt mỏi, sốt, đau hoặc tức ngực. Một số trường hợp có thể xuất hiện ho ra máu khi tổn thương phổi tiến triển.

Đáng chú ý, những triệu chứng này có thể tương đồng với nhiều bệnh lý hô hấp khác, trong đó có bệnh lao phổi. Vì vậy, nếu tình trạng ho kéo dài không rõ nguyên nhân hoặc tái đi tái lại, đặc biệt khi xuất hiện ho ra máu, người bệnh cần đi khám để được kiểm tra và xác định nguyên nhân.

Những người nào cần đặc biệt lưu ý?

Một số nhóm có nguy cơ mắc bệnh phổi do Mycobacteria không điển hình cao hơn, gồm:

Người mắc bệnh phổi mạn tính, chẳng hạn bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Người có hệ miễn dịch suy yếu.

Người mắc một số bệnh tự miễn như viêm khớp dạng thấp.

Người từng mắc bệnh lao hoặc có cấu trúc phổi bất thường.

Người lớn tuổi.

Ngoài đường hô hấp, một số loại Mycobacteria không điển hình còn có thể gây nhiễm trùng ngoài phổi, đặc biệt ở những người có hệ miễn dịch suy yếu.

Vệ sinh vòi hoa sen, đừng để cặn bẩn tích tụ lâu ngày

Để hạn chế nguy cơ tích tụ vi khuẩn trong hệ thống vòi sen, mọi người nên chú ý vệ sinh vòi hoa sen và các bộ phận liên quan định kỳ.

Vệ sinh vòi sen: Thường xuyên làm sạch cặn khoáng và chất bám trên đầu vòi. Nếu vòi đã sử dụng quá lâu, xuống cấp hoặc khó vệ sinh, nên cân nhắc thay mới.

Kiểm tra nguồn nước: Nếu nguồn nước tại nhà có vấn đề về chất lượng hoặc hệ thống đường ống lâu năm, cần kiểm tra và xử lý phù hợp.

Không nên tắm quá lâu: Thời gian tắm vừa phải giúp hạn chế tình trạng cơ thể bị mất nước hoặc chịu tác động quá lâu từ nước nóng.

Điều chỉnh nhiệt độ nước: Không nên sử dụng nước quá nóng vì có thể gây khô và kích ứng da, đồng thời khiến cơ thể dễ chóng mặt ở một số người.

Đặc biệt lưu ý khi có triệu chứng bất thường: Nếu ho kéo dài nhiều tuần, tái phát nhiều lần, khạc đờm kéo dài, sốt, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc ho ra máu, cần đi khám thay vì chỉ tự điều trị tại nhà.

Nguồn và ảnh: Sohu