Đây là loại cá bổ dưỡng, quen thuộc trên mâm cơm Việt. Trong những tháng đầu năm 2026, mặt hàng này tiếp tục nhận được sức mua bùng nổ từ "thị trường tỷ dân".

Sức hút của loại "cá tỷ đô"

Sở dĩ gọi cá tra là "loại cá tỷ đô" bởi đây là một trong những mặt hàng thủy sản chủ lực mang về nguồn doanh thu khổng lồ cho Việt Nam. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá tra cán đích gần 2,2 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2024. Bước sang năm 2026, toàn ngành đặt mục tiêu vươn tới mốc 2,3 tỷ USD. Nguồn cung cá tra nuôi trồng tập trung trên diện tích hơn 6.000 ha tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long, với sản lượng đạt khoảng 1,67 triệu tấn.

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Đặc biệt trong quý 1/2026, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc ghi nhận mức bùng nổ khi đạt khoảng 145 triệu USD, tăng 66,8% so với cùng kỳ và chiếm 28,1% tổng kim ngạch toàn ngành. Riêng tháng 3/2026, thị trường này tiêu thụ 50,47 triệu USD (tăng 40,3%), thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu cá tra tháng 3 đạt 182 triệu USD. Lũy kế quý 1/2026, xuất khẩu cá tra của nước ta đạt hơn 513 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2025 (theo số liệu VASEP).

Loại cá quen chứa cả "kho" dinh dưỡng

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế khổng lồ, cá tra còn là thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe gia đình. Theo chuyên trang y khoa Healthline (Mỹ) , điểm sáng lớn nhất của cá tra nằm ở hàm lượng protein nạc cao nhưng lại cực kỳ ít calo và chất béo. Đồng thời, nó cung cấp hệ dưỡng chất đa dạng.

Trong một khẩu phần cá tra sống (khoảng 112g) cung cấp:

- Năng lượng: 79 kcal (mức calo rất thấp, phù hợp ăn kiêng).

- Protein: 19g protein nạc chất lượng cao, cực kỳ dễ hấp thu.

-Chất béo: Chỉ 0,5g (hạn chế tối đa nguy cơ tích mỡ).

-Khoáng chất: 13,4mg canxi, 30,2mg natri cùng lượng selen và phốt pho dồi dào.

- Vitamin: Cung cấp niacin (vitamin B3) và vitamin B12 hỗ trợ chuyển hóa năng lượng.

Khác với các dòng cá béo như cá hồi hay cá mòi, cá tra chứa hàm lượng axit béo omega-3 ở mức vừa phải (khoảng 17 - 29mg/100g), giúp cơ thể bổ sung vi chất nhẹ nhàng mà không lo dư thừa chất béo.

6 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ cá tra

1. Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Theo các nghiên cứu đăng tải trên Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ (NLM) , lượng protein nạc phong phú kết hợp với chất béo bão hòa cực thấp (chỉ 0,5g/112g) giúp cá tra trở thành thực phẩm lý tưởng cho hệ tuần hoàn. Chuyên gia dinh dưỡng Isabel Vasquez (Hoa kỳ) chia sẻ trên trang Health rằng việc thay thế thịt đỏ bằng nguồn protein nạc từ cá tra giúp giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, hạn chế nguy cơ tăng mỡ máu và ngăn ngừa sự hình thành mảng bám gây tắc nghẽn động mạch.

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2. Tăng cường chức năng và bảo vệ não bộ

Nguồn vitamin B12 dồi dào cùng các vi chất thiết yếu trong cá tra đóng vai trò nền tảng giúp duy trì tính toàn vẹn của vỏ myelin (bao bọc dây thần kinh), hỗ trợ truyền dẫn tín hiệu脑 bộ nhanh nhạy hơn. Việc tiêu thụ thường xuyên thực phẩm giàu vitamin B12 và đạm sạch giúp giảm bớt tình trạng sương mù não, cải thiện độ tập trung và ngăn ngừa nguy cơ suy giảm trí nhớ ở người lớn tuổi.

3. Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát vóc dáng

Cá tra là nguồn cung cấp protein nạc lý tưởng cho người đang ăn kiêng hay tập luyện. Với hàm lượng protein lên tới 19g nhưng chỉ chứa 79 kcal mỗi khẩu phần, cá tra giúp kích thích cơ thể giải phóng các hormone tạo cảm giác no lâu như PYY và GLP-1. Điều này làm giảm đáng kể các cơn thèm ăn đột ngột, giúp bạn kiểm soát năng lượng nạp vào mà vẫn duy trì đủ đạm để nuôi dưỡng cơ bắp.

4. Cải thiện và bảo vệ thị lực

Sự hiện diện của vitamin nhóm B, kẽm và các vi chất tự nhiên trong thịt cá tra đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tế bào võng mạc. Việc bổ sung loại cá này vào thực đơn hàng tuần giúp củng cố hàng rào bảo vệ mắt khỏi tác động của các gốc tự do, hỗ trợ làm giảm nguy cơ mỏi mắt, khô mắt và thoái hóa điểm vàng do tiến trình lão hóa.

5. Củng cố hệ miễn dịch và hỗ trợ tuyến giáp

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Chuyên gia Isabel cho biết, thành phần selen trong cá tra đóng vai trò cốt lõi đối với chức năng tuyến giáp, giúp điều hòa các hormone chuyển hóa trong cơ thể, tham gia tổng hợp ADN và củng cố hệ thống chống oxy hóa tự nhiên. Bên cạnh đó, vi chất kẽm có trong thịt cá hỗ trợ kích hoạt các tế bào T (tế bào miễn dịch), thúc đẩy quá trình lành vết thương và chống lại sự tấn công của vi khuẩn.

6. Củng cố mật độ xương khớp và sức khỏe sinh sản

Sự kết hợp giữa canxi (13,4mg), phốt pho và các khoáng chất trong thịt cá giúp duy trì cấu trúc xương chắc khỏe, ngăn ngừa tình trạng mất xương ở người cao tuổi. Đồng thời, nguồn selen và kẽm sinh học dồi dào trong cá tra còn ghi nhận vai trò quan trọng đối với hệ nội tiết, hỗ trợ nâng cao chất lượng tế bào sinh sản và cân bằng hormone cho cả nam và nữ.

Cá tra nấu gì ngon và tốt cho sức khỏe?

Để giữ trọn hàm lượng protein nạc và vitamin mà không nạp thêm quá nhiều chất béo xấu, bạn có thể tham khảo các cách chế biến đơn giản dưới đây:

- Cá tra phi lê áp chảo thảo mộc: Phi lê cá tra ướp chút muối, tiêu, xốt chanh và cỏ xạ hương rồi áp chảo với một ít dầu ô liu. Món này giữ nguyên vị ngọt thanh tự nhiên, cực kỳ giàu đạm và ít calo.

- Cá tra cuộn nấm hấp gừng: Thịt cá phi lê mỏng cuộn nấm kim châm hoặc nấm đùi gà, đem hấp cùng gừng sợi và hành lá. Phương pháp hấp giúp giữ trọn vẹn vitamin B12 và selen trong cá.

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- Canh chua cá tra truyền thống: Kết hợp cá tra với thơm (dứa), cà chua, đậu bắp và giá đỗ. Vị chua thanh mát giúp kích thích vị giác, vừa bổ sung đạm vừa nạp thêm xơ cho cơ thể.

Tuy ngon và bổ, dễ mua nhưng cũng đừng ăn loại "cá tỷ đô" này tùy ý nhé. Muốn ăn ngon mà vẫn khỏe thì phải lưu ý một số điều.

Quan trọng như ưu tiên mua cá tra phi lê có nguồn gốc rõ ràng, đạt các chứng nhận an toàn thực phẩm (như VietGAP, GlobalGAP) tại các siêu thị hoặc cửa hàng uy tín. Khi chế biến, hạn chế chiên ngập dầu nhiều lần: Việc chiên cá tra trong dầu nhiệt độ cao không chỉ tàn phá các vitamin nhóm B mà còn làm tăng lượng chất béo bão hòa, làm mất đi lợi ích "protein nạc" của loại cá này. Luôn nấu chín kỹ thịt cá để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, loại bỏ triệt để các rủi ro nhiễm khuẩn nhé!