Buổi sáng thức dậy, người chồng đi xuống nhà bếp ở khu nhà phụ thì hoảng hốt phát hiện vợ nằm bất động trên sàn, bên cạnh là chai nước ngọt đang uống dở.

Cơn đau ngực bất ngờ và dữ dội ập đến, xé tan đêm tĩnh lặng, cướp đi sự sống của người phụ nữ 54 tuổi ngay trong gian bếp gia đình. Bi kịch gục xuống giữa đêm của bà không chỉ là một mất mát đau thương mà còn để lại lời cảnh tỉnh đắt giá cho rất nhiều người trung niên về thói quen tưởng chừng vô hại trước giờ đi ngủ.

Người phụ nữ 54 tuổi tử vong sau khi uống nước ngọt có ga sai cách giữa đêm (Ảnh minh họa)

Nạn nhân là bà Lý (54 tuổi, Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc). Kết thúc ca làm việc muộn khi cơ thể đã mệt nhoài và cổ họng khô rát, bà quyết định tự thưởng cho mình một ly đồ uống yêu thích trong tủ lạnh để giải khát trước khi đi ngủ.

Thế nhưng, chỉ vài phút sau khi nhấp từng ngụm lớn, bà Lý đột ngột cảm thấy lồng ngực đau nhói như có vật nặng đè nén. Cơn đau dữ dội khiến bà chao đảo rồi gục ngã xuống sàn bếp mà không kịp kêu cứu, người nhà như thường lệ đã ngủ say, chẳng hề hay biết.

Sáng hôm sau, người chồng bàng hoàng phát hiện vợ nằm bất động bên cạnh chai soda uống dở. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, các bác sĩ xác nhận bà Lý đã tử vong từ đêm do một cơn nhồi máu cơ tim cấp.

Trực tiếp tiếp nhận trường hợp đau lòng này, bác sĩ Trương Bân (Chiết Giang, Trung Quốc) đã chỉ ra cơ chế tử vong thầm lặng nhưng cực kỳ dồn dập từ chính chai nước ngọt mà bà Lý đã uống.

Ở tuổi 54, mạch máu của người trung niên thường đã xuất hiện các mảng xơ vữa tiềm ẩn. Bà Lý lại có bệnh nền về huyết áp và mỡ máu. Khi nạp một lượng lớn đường đơn từ nước ngọt có ga ngay sát giờ đi ngủ, trong trạng thái nước lạnh và cơ thể vừa làm việc quá sức khiến nồng độ đường huyết tăng vọt chỉ sau vài phút, đẩy áp suất thẩm thấu lên cao và làm dòng máu bị đặc quánh lại.

Cùng lúc đó, khí gas và lượng đường lớn kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm huyết áp tăng đột ngột trong đêm. Áp lực máu gia tăng trên nền dòng máu đặc quánh đã làm nứt vỡ mảng xơ vữa trong động mạch vành. Ngay lập tức, các tiểu cầu kéo đến tạo thành cục máu đông bịt kín lòng mạch, cắt đứt hoàn toàn nguồn máu nuôi tim và kích hoạt cơn nhồi máu cơ tim cấp khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Từ trường hợp của bà Lý, bác sĩ Trương Bân đặc biệt cảnh báo 2 loại nước tuyệt đối không được động vào trước khi đi ngủ dù có khát đến mấy, dù bạn có bệnh nền tim mạch hay không đi nữa:

1. Đồ uống có đường, nước ngọt có gas

Nhiều người có thói quen uống một ly nước ngọt hoặc soda mát lạnh trước khi ngủ để xua tan cảm giác mệt mỏi. Tuy nhiên, việc dung nạp một lượng đường lớn ngay trước giờ đi ngủ sẽ làm tăng độ quánh của máu và kích thích tim phải co bóp mạnh hơn. Tình trạng này dễ gây biến động huyết áp liên tục trong đêm, làm bong tróc các mảng xơ vữa và dẫn đến tắc nghẽn mạch máu vành cấp tính.

Uống nước ngọt có gas trước khi ngủ làm tăng độ quánh của máu và kích thích biến cố tim mạch (Ảnh minh họa)

2. Rượu, bia và đồ uống có cồn

Rượu bia tạo cảm giác hưng phấn giả tạo hoặc buồn ngủ tạm thời, khiến nhiều người lầm tưởng đây là "liều thuốc" giúp ngủ ngon. Thực chất, chất cồn khi vào cơ thể vào ban đêm sẽ làm nhịp tim tăng nhanh, gây rối loạn thần kinh giao cảm và làm mất nước nghiêm trọng thông qua cơ chế bài tiết. Sự kết hợp giữa mất nước và huyết áp dao động mạnh trong lúc ngủ chính là nguyên nhân hàng đầu kích hoạt các cơn đau tim và đột quỵ bất ngờ.

Theo các thống kê y khoa, những người duy trì thói quen tiêu thụ đồ uống chứa đường hoặc cồn vào ban đêm có tỷ lệ mắc và tử vong do biến cố tim mạch cao hơn đáng kể so với người có lối sống lành mạnh.

Ảnh minh họa

Uống nước trước khi ngủ sao cho chuẩn xác để bảo vệ tim mạch?

Trái ngược với các loại đồ uống kích thích hay nhiều đường, việc bổ sung nước lọc đúng cách trước khi đi ngủ lại đóng vai trò như một "lá chắn" bảo vệ trái tim của bạn.

Các nghiên cứu từ Đại học Harvard (Mỹ) chỉ ra rằng, khoảng thời gian từ 6 - 9 giờ sáng là lúc tỷ lệ tử vong do nhồi máu cơ tim và đột quỵ đạt mức cao nhất. Nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ việc cơ thể bị mất nước sau một đêm dài nghỉ ngơi, khiến máu bị đặc lại và dễ hình thành cục máu đông.

Một ly nước ấm nhẹ trước khi ngủ là bí quyết đơn giản giúp ngăn ngừa đột quỵ (Ảnh minh họa)

Để bảo vệ an toàn cho hệ tuần hoàn, các chuyên gia khuyến nghị:

- Thời điểm vàng: Nên uống 1 ly nước ấm (khoảng 150 - 200ml) trước khi đi ngủ từ 1 đến 2 tiếng. Thời gian này giúp cơ thể hấp thu nước hiệu quả mà không gây áp lực lên hệ tiết niệu hay làm gián đoạn giấc ngủ do đi tiểu đêm.

- Tác dụng bảo vệ: Duy trì thói quen uống nước ấm giúp làm loãng máu, duy trì lưu thông tuần hoàn ổn định suốt đêm dài, từ đó giảm thiểu tối đa nguy cơ tắc nghẽn mạch máu.

Bên cạnh việc thay đổi thói quen uống nước vào buổi tối, bác sĩ Trương khuyến cáo mọi người, đặc biệt là nhóm tuổi sau 40, cần chủ động khám sức khỏe định kỳ, duy trì chế độ vận động nhẹ nhàng và giữ tinh thần thoải mái để bảo vệ trái tim luôn khỏe mạnh.

Nguồn và ảnh: The Paper, Sohu