Chân dung bác sĩ Việt sinh năm 1975 vừa làm Tổng giám đốc vừa cầm dao mổ hơn 14.000 ca: Sở hữu "gia tài" kỷ lục ngành y

Hiếm có nhà quản lý cấp cao nào vừa chèo lái hệ thống y tế lớn, vừa âm thầm tích lũy "gia tài" đáng nể như vị Giáo sư này.

Trong lĩnh vực y tế Việt Nam, GS.TS.BS Trần Trung Dũng là cái tên đặc biệt. Ông cùng lúc đảm nhiệm hai vai trò: một nhà quản lý đứng đầu hệ thống y tế tư nhân lớn và một phẫu thuật viên ngoại khoa trực tiếp cầm dao mổ cứu chữa hàng nghìn bệnh nhân.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng trong một ca phẫu thuật xương phức tạp

Mảnh ghép khác biệt từ chiếc áo blouse trắng đến ghế TGĐ

Trong hình dung của nhiều người, một Tổng giám đốc đứng đầu hệ thống y tế quy mô lớn thường gắn liền với những cuộc họp chiến lược, báo cáo tài chính và lịch trình quản trị dày đặc. Nhưng với GS.TS.BS Trần Trung Dũng, phòng mổ vẫn là nơi ông xuất hiện đều đặn mỗi tuần để trực tiếp can thiệp những ca phẫu thuật phức tạp.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng vừa là Tổng giám đốc điều hành Hệ thống Y tế Vinmec, vừa là bác sĩ phẫu thuật cần mẫn

Sinh năm 1975 tại Hà Nội, con đường y khoa của ông bắt đầu từ những năm tháng tôi luyện khắt khe tại Đại học Y Hà Nội. Sau khi hoàn thành xuất sắc chương trình Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Ngoại khoa tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, một trong những "lò đào tạo" khắc nghiệt bậc nhất của giới phẫu thuật viên, ông tiếp tục bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y học và trải qua nhiều chương trình nghiên cứu chuyên sâu tại Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. Ông được phong hàm Giáo sư khi tròn 45 tuổi.

Trước khi chuyển sang mảng quản lý y tế tư nhân, ông từng kinh qua nhiều vị trí quản lý và giảng dạy chủ chốt như Trưởng Phân môn Chấn thương Chỉnh hình (Bộ môn Ngoại, Đại học Y Hà Nội), Trưởng Bộ môn Chấn thương Chỉnh hình (Đại học VinUni) và Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Hiện tại, trên cương vị Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, ông vừa trực tiếp chỉ đạo chiến lược phát triển chuyên môn, chuẩn hóa quy trình vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, vừa duy trì công tác phẫu thuật chuyên môn. Đây là điều vừa khó khăn, vừa chẳng hề phổ biến trong ngành y tế.

Người "giải cứu" những đôi chân, tiên phong công nghệ in 3D titan

Hơn 20 năm cống hiến cho y học, GS.TS.BS Trần Trung Dũng sở hữu một "gia tài" chuyên môn đồ sộ đã được ghi nhận. Nổi bật như gần 10.000 ca nội soi khớp gối, hơn 1.000 ca thay khớp háng, hơn 500 ca thay khớp gối và hơn 400 ca phẫu thuật bảo tồn chi trong ung thư xương và phần mềm...

"Gia tài" đáng nể của Tổng giám đốc điều hành Hệ thống Y tế Vinmec

Thế nhưng, điều tạo nên vị thế chuyên môn hàng đầu của ông không chỉ nằm ở số lượng ca mổ, mà là khả năng giải những "bài toán khó" trong điều trị ung thư xương.

Trước đây, để bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân ung thư xương ở các vị trí phức tạp như xương chậu hay xương đùi, chỉ định phổ biến nhất thường là tháo khớp hoặc cắt bỏ chi. Người bệnh vượt qua hiểm nghèo nhưng phải đối mặt với nguy cơ tàn phế suốt đời.

Trăn trở trước thực tế đó, GS.TS.BS Trần Trung Dũng cùng các cộng sự đã tiên phong đưa công nghệ in 3D cá thể hóa vào phẫu thuật tái tạo xương tại Việt Nam. Bằng việc ứng dụng kỹ thuật ánh xạ giải phẫu dựa trên công nghệ 3D với độ chính xác lên tới 99%, ê-kíp thiết kế và chế tạo những mảnh ghép titan nhân tạo chuẩn xác từng milimét, vừa khít với đoạn xương bị khuyết hổng của riêng từng bệnh nhân.

Ông là một trong những chuyên gia tiên phong đưa công nghệ in 3D cá thể hóa vào phẫu thuật tái tạo xương tại Việt Nam

Khi mảnh ghép titan được kết hợp hoàn hảo vào cơ thể, phần chi thể bị tổn thương được phục hồi mà không cần cắt bỏ. Bệnh nhân ung thư xương không chỉ giữ lại được tay chân mà còn có cơ hội đi lại, sinh hoạt bình thường. Việc chủ động nghiên cứu và ứng dụng thành công công nghệ này ngay trong nước giúp tối ưu hóa chi phí điều trị, mở ra cơ hội sống và bình phục vận động cho hàng trăm trường hợp hiểm nghèo.

Chia sẻ về vị thế của y khoa trong nước trên bản đồ thế giới, ông từng nhấn mạnh: "Về kiến thức, tay nghề và kinh nghiệm điều trị, các bác sĩ Việt Nam không hề thua kém thế giới. Cuộc cách mạng 4.0 mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ cao gần như bình đẳng cho tất cả quốc gia."

Điểm tựa y tế cho các tuyển thủ thể thao

Bên cạnh công việc điều hành và phẫu thuật tại bệnh viện, GS.TS.BS Trần Trung Dũng còn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Công nghệ 3D trong Y học Việt Nam và Trưởng ban Y học Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Đối với các vận động viên chuyên nghiệp, chấn thương dây chằng, rách sụn chêm hay tổn thương khớp phức tạp là nỗi ám ảnh lớn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ và sự nghiệp thi đấu. Trên cương vị Trưởng ban Y học VFF, ông cùng các đồng sự là những người trực tiếp tham gia hội chẩn, lên phác đồ, phẫu thuật và theo dõi sát sao quá trình phục hồi cho nhiều tuyển thủ quốc gia. Trong đó có ca phẫu thuật điều trị chấn thương thành công cho tiền đạo Nguyễn Xuân Son.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng chính là bác sĩ phẫu thuật điều trị chấn thương thành công cho tiền đạo Nguyễn Xuân Son

Sự kết hợp giữa tư duy quản lý hiện đại, trình độ chuyên môn chuyên sâu và tinh thần dấn thân ứng dụng công nghệ mới giúp vị Tổng giám đốc sinh năm 1975 này tiếp tục mang đến những bước tiến quan trọng cho ngành chấn thương chỉnh hình và y học thể thao nước nhà.