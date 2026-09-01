3 công thức món ăn giúp "thanh lọc đường ruột" rất dễ làm lại ngon miệng nên ăn trong mùa thu

3 công thức món ăn "thanh lọc đường ruột" với các nguyên liệu phổ biến, cách làm đơn giản, và quan trọng nhất là hương vị tuyệt vời.

Ngay khi mùa thu đến, bạn có luôn cảm thấy có gì đó không ổn? Bạn thức dậy với khuôn mặt sưng húp, bụng đầy hơi, và thậm chí việc đi vệ sinh cũng trở nên khó khăn. Có câu nói cổ: "Nếu không thanh lọc cơ thể vào mùa thu, cơ thể sẽ bị tắc nghẽn cả năm". Độ ẩm và nhiệt tích tụ trong mùa hè, kết hợp với sự khô hanh của mùa thu, tất cả đều dồn lại trong dạ dày của bạn - không có gì lạ khi bạn cảm thấy khó chịu! Đừng vội lục lọi tủ thuốc; mà hãy giải quyết vấn đề bằng những món ăn ngon. Hôm nay, chúng tôi chia sẻ 3 công thức "thanh lọc đường ruột" với các nguyên liệu phổ biến, cách làm đơn giản, và quan trọng nhất là hương vị tuyệt vời. Hãy ăn chúng luân phiên trong một thời gian, và bạn sẽ cảm thấy sảng khoái và nhẹ nhàng từ trong ra ngoài - thật dễ chịu!

1. Hẹ xào giá đỗ - một cách tuyệt vời để "thanh lọc" đường ruột

Khi nói đến việc thúc đẩy nhu động ruột đều đặn, nhiều người ngay lập tức nghĩ đến chuối và thanh long. Nhưng thứ không thể thiếu nhất vào mùa thu lại là một bó hẹ xanh mướt và một nắm giá đỗ giòn tan. Sự kết hợp này thực chất giống như việc thuê một "đội dọn dẹp" cho đường ruột của bạn vậy.

Lá hẹ mà thế hệ trước gọi là "rau thanh lọc ruột", nghe có vẻ thô ráp, nhưng nguyên lý thì đúng. Mùi thơm nồng của chúng có thể giúp làm giảm cảm giác khó chịu ở dạ dày. Giá đỗ, đặc biệt là giá đỗ xanh, rất giàu nước và chất xơ, hoạt động như một chiếc bàn chải nhỏ mềm mại nhẹ nhàng quét sạch "chất thải" khỏi thành ruột. Vào mùa thu, khi mọi người dễ bị cáu gắt, ăn một ít giá đỗ cũng có thể giúp làm dịu cơ thể.

Đây là một mẹo nhỏ để làm món này: Nó đảm bảo món xào của bạn sẽ không bị ra nước và sẽ giòn, mềm. Làm nóng chảo với một lượng dầu vừa đủ, cho vài hạt tiêu vào phi thơm rồi vớt ra. Điều chỉnh lửa lớn, cho hẹ và giá đỗ đã thái khúc vào cùng lúc. Hãy nhanh tay đảo vài lần, sau đó rưới một thìa giấm dọc theo mép chảo. Giấm sẽ giúp giữ độ giòn của giá đỗ và giữ cho hẹ có màu xanh tươi. Nêm muối và một chút nước tương. Nấu không quá một phút, sau đó tắt bếp ngay lập tức. Đừng nấu quá chín, nếu không món ăn sẽ bị nhão và mất hương vị. Cắn một miếng - vị tươi mát của hẹ, độ giòn của giá đỗ, với vị chua nhẹ và thơm.

2. Salad dưa chuột, mộc nhĩ và váng đậu - "cấp nước" cho đường ruột

Tại sao táo bón lại phổ biến vào mùa thu? Chỉ một lý do: khô. Sự khô hanh hút ẩm từ cơ thể, khiến ruột khô và khó đi tiêu. Vào thời điểm này, chỉ ăn chất xơ thôi là chưa đủ; bạn cần phải làm ẩm và thúc đẩy nhu động ruột. Một món ăn làm từ mộc nhĩ, váng đậu khô và dưa chuột là sự kết hợp hoàn hảo để vừa cấp nước vừa phục hồi sức khỏe đường ruột.

Mộc nhĩ được mệnh danh là "thanh lọc đường ruột", có kết cấu dạng thạch giúp hấp thụ và loại bỏ bụi bẩn, tạp chất còn sót lại trong hệ tiêu hóa. Váng đậu - sản phẩm tinh túy của sữa đậu nành, giàu protein thực vật, đồng thời bổ âm và dưỡng ẩm. Dưa chuột, khỏi phải nói, chứa nhiều nước, có tính mát và lợi tiểu. Khi ba thành phần này được trộn lẫn với nhau, kết cấu món ăn trở nên vô cùng phong phú: Mộc nhĩ giòn dai, váng đậu dai ngậy, còn dưa chuột ngọt và mọng nước.

Công thức này đơn giản đến mức bạn có thể làm ngay cả khi nhắm mắt. Ngâm mộc nhĩ và váng đậu trong nước trước (tuyệt đối không dùng nước nóng, nếu không chúng sẽ bị nhão). Xé mộc nhĩ thành miếng nhỏ và cắt váng đậu thành từng khúc, sau đó chần riêng. Thêm một chút muối khi chần mộc nhĩ; điều này giúp diệt khuẩn và làm cho mộc nhĩ giòn hơn. Chần váng đậu nhanh chóng - chỉ cần nhúng qua nước và vớt ra, nếu không chúng sẽ bị nát. Đập dập dưa chuột bằng dao trước khi cắt thành miếng; điều này giúp dưa chuột thấm gia vị tốt hơn so với thái khối với các mặt phẳng mịn. Để lam nước sốt, cho tỏi băm, ớt băm nhỏ và mè trắng vào một bát, sau đó thêm nước tương, giấm balsamic, một chút dầu hào và một chút đường để tạo vị, khuấy đều và đổ nước sốt lên dưa chuột. Cuối cùng, rắc rau mùi lên trên và trộn đều. Cho vào tủ lạnh mười phút trước khi ăn - món này sẽ vô cùng tươi mát và ngon miệng. Nếu bạn không muốn ăn món chính vào buổi tối, đây là một bữa ăn hoàn hảo - nó giúp no bụng và hỗ trợ tiêu hóa, đảm bảo nhu động ruột trơn tru và dễ chịu vào sáng hôm sau.

3. Súp khoai lang và bột yến mạch - "bổ dưỡng" cho hệ tiêu hóa

Nếu 2 món đầu tiên nói về "thanh lọc" và "dưỡng ẩm", thì món súp khoai lang và yến mạch này lại nói về "bổ dưỡng". Mùa thu là mùa khoai lang dồi dào, và phần thịt vàng óng của chúng trông thật hấp dẫn. Khoai lang hấp ngọt và mềm, lại bổ dưỡng cho tỳ vị. Tỳ vị là nền tảng của sức khỏe sau sinh; khi chúng khỏe mạnh, ruột sẽ có đủ năng lượng để hoạt động. Yến mạch, đặc biệt là yến mạch cán thô cần phải nấu chín, chứa beta-glucan, một chất xơ hòa tan. Khi nấu chín, nó trở nên dính và sánh mịn, giống như một lớp chất bôi trơn cho ruột, giúp quá trình "vận chuyển" diễn ra suôn sẻ.

Món ăn này cực kỳ dễ làm. Gọt vỏ và thái khoai lang, sau đó cho vào máy nấu sữa hạt cùng với yến mạch đã vo sạch và một ít gạo. Thêm nước vừa đủ, nhấn nút nấu cháo và chờ đợi. 20 phút sau, một nồi súp khoai lang và yến mạch thơm phức, mịn màng và béo ngậy đã sẵn sàng. Nếu bạn thích vị sữa, bạn có thể đổ bớt súp ra và thêm một chút sữa nóng. Màu sắc của súp là màu cam nhạt dịu nhẹ; kết cấu mềm mịn như lụa, dễ dàng trôi xuống cổ họng và làm ấm dạ dày. Một bát súp vào buổi sáng, ăn kèm với một quả trứng luộc, sẽ giữ cho dạ dày của bạn ấm áp và dễ chịu suốt cả buổi sáng - thật sự rất dễ chịu. Nếu bạn cảm thấy da khô và bong tróc, đây là thức uống hoàn hảo.

Bí quyết khỏe mạnh của những người bình thường như chúng ta nằm ở những món ăn hàng ngày. Một ít hẹ, vài miếng mộc nhĩ và một củ khoai lang, được chế biến theo nhiều cách khác nhau, là những "chất làm sạch" và "chất dưỡng ẩm" tốt nhất cho cơ thể. Câu nói "Nếu không giải độc vào mùa thu, cơ thể sẽ bị tắc nghẽn cả năm" nghe có vẻ đáng sợ, nhưng chỉ cần chúng ta ăn uống thông minh và đúng cách, chúng ta có thể biến "tắc nghẽn" thành "lưu thông thông suốt" và "khô ráp" thành "dưỡng ẩm". Bắt đầu từ hôm nay, hãy thêm 3 món ăn dưỡng ẩm đường ruột này vào thực đơn gia đình, ăn uống để có làn da khỏe mạnh và cảm thấy thoải mái toàn thân.