Đêm nào cũng trằn trọc? Thử luân phiên 3 thực phẩm quen thuộc này để hỗ trợ ngủ ngon, ngủ sâu hơn

Một số thực phẩm quen thuộc như kê, hạt sen, táo đỏ có thể trở thành lựa chọn nhẹ nhàng cho bữa ăn tối.

Không ít người nhận thấy những ngày giao mùa, cơ thể dễ mệt mỏi, tâm trạng thất thường và giấc ngủ không còn "êm" như trước. Ban ngày nhiệt độ có thể vẫn khá cao nhưng về đêm lại se lạnh, khiến cơ thể phải liên tục điều chỉnh để thích nghi.

Bên cạnh việc giữ phòng ngủ thoáng, hạn chế điện thoại trước giờ ngủ và duy trì giờ đi ngủ ổn định, chế độ ăn cũng là một yếu tố đáng quan tâm.

Thay vì ăn quá no hoặc sử dụng nhiều đồ uống chứa caffeine vào buổi tối, có thể ưu tiên những món ăn nhẹ, dễ tiêu hóa. Trong đó, kê, hạt sen và táo đỏ đều là những nguyên liệu quen thuộc, có thể luân phiên đưa vào thực đơn.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng đây là thực phẩm hỗ trợ dinh dưỡng chứ không phải thuốc điều trị mất ngủ.

1. Kê - nguyên liệu dân dã, dễ đưa vào bữa tối

Kê từ lâu đã xuất hiện trong nhiều món ăn truyền thống của người Việt và một số nền ẩm thực châu Á. Hạt kê cung cấp carbohydrate, protein thực vật cùng nhiều khoáng chất, trong đó có magie.

Magie tham gia vào nhiều quá trình sinh lý của cơ thể và có liên quan đến hoạt động của hệ thần kinh. Một chế độ ăn đa dạng, cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cần thiết có thể góp phần duy trì trạng thái cơ thể ổn định.

Với người thường cảm thấy bụng nặng nếu ăn tối quá nhiều, cháo kê nấu loãng là một lựa chọn khá nhẹ nhàng. Có thể nấu kê cùng bí đỏ, đậu xanh hoặc một lượng nhỏ thịt bằm để tăng giá trị dinh dưỡng.

Điểm quan trọng là không nên biến món kê thành một bữa ăn quá ngọt. Những món cháo, chè cho quá nhiều đường vừa làm tăng năng lượng nạp vào, vừa không phải lựa chọn lý tưởng trước giờ ngủ.

2. Hạt sen - món quen thuộc thường được nhắc đến khi nói về giấc ngủ

Nếu phải chọn một nguyên liệu gắn liền với câu chuyện "ăn gì để dễ ngủ", hạt sen chắc chắn là cái tên quen thuộc. Theo y học cổ truyền, hạt sen được sử dụng với vai trò dưỡng tâm, an thần, kiện tỳ. Các tài liệu y khoa cũng ghi nhận hạt sen chứa carbohydrate, protein, chất béo cùng nhiều hợp chất thực vật. Riêng tâm sen thường được nhắc đến với các hoạt chất có khả năng hỗ trợ an thần.

Hạt sen có thể dùng để nấu cháo, nấu canh hoặc chế biến thành chè. Một bát cháo hạt sen ấm vào buổi tối sẽ phù hợp hơn những món nhiều dầu mỡ hoặc quá cay. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng cứ ăn nhiều hạt sen là có thể "đánh bay" mất ngủ. Nếu sử dụng chè hạt sen, lượng đường cũng cần được kiểm soát. Ăn quá ngọt vào buổi tối không phải lựa chọn tốt cho sức khỏe chuyển hóa.

Đặc biệt, tâm sen có vị đắng và không phải ai cũng phù hợp. Người có huyết áp thấp, cơ địa lạnh hoặc vấn đề tiêu hóa nên thận trọng khi sử dụng các sản phẩm chứa tâm sen. Nếu mất ngủ kéo dài, việc tìm nguyên nhân vẫn quan trọng hơn chỉ dựa vào một loại thực phẩm.

3. Táo đỏ - vị ngọt tự nhiên, dễ kết hợp với nhiều món

Táo đỏ, hay táo tàu, cũng là nguyên liệu quen thuộc trong các món chè, món hầm và thức uống dưỡng sinh. Theo cách nhìn của y học cổ truyền, táo đỏ thường được sử dụng để bổ khí, dưỡng huyết và hỗ trợ cơ thể trong trạng thái mệt mỏi. Về dinh dưỡng, loại quả này cung cấp carbohydrate và một số vitamin, khoáng chất cùng các hợp chất thực vật.

Táo đỏ thường được kết hợp với hạt sen, long nhãn hoặc các loại ngũ cốc để tạo thành món ăn có vị ngọt tự nhiên.Một bát nhỏ hạt sen nấu táo đỏ có thể phù hợp với những người thích món ăn ấm, mềm và dễ dùng vào buổi tối. Tuy nhiên, nếu đã sử dụng táo đỏ khô, không nên cho thêm quá nhiều đường.

Đây cũng là điểm dễ khiến các món "dưỡng sinh" trở thành món tráng miệng nhiều năng lượng. Ăn một lượng vừa phải sẽ hợp lý hơn việc coi món ăn này như một "bài thuốc" và sử dụng liên tục với số lượng lớn.

GS.TSKH Dương Quý Sỹ, Chủ tịch Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam, từng chia sẻ trên báo Điện tử Chính phủ cho biết giấc ngủ không đơn thuần là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà đóng vai trò quan trọng trong phục hồi thể chất, tái tạo năng lượng và ổn định tinh thần.

Từ góc độ này, một bữa ăn hợp lý chỉ nên được xem là một phần của lối sống hỗ trợ giấc ngủ, bên cạnh việc duy trì giờ ngủ đều đặn, hạn chế caffeine vào cuối ngày, giảm sử dụng thiết bị điện tử trước khi lên giường và giữ không gian ngủ phù hợp. Nói cách khác, không có loại thực phẩm nào có thể thay thế hoàn toàn việc điều chỉnh thói quen sinh hoạt.

Có thể luân phiên 3 loại này như thế nào?

Không nhất thiết phải ăn cả ba loại trong cùng một buổi tối. Có thể luân phiên để thực đơn đa dạng hơn.

- Kê: nấu cháo kê với bí đỏ hoặc rau củ, phù hợp cho bữa tối nhẹ.

- Hạt sen: nấu cháo, hầm cùng thực phẩm hoặc dùng một lượng vừa phải trong món chè ít đường.

- Táo đỏ: thêm vào món hạt sen, cháo hoặc các món hầm để tạo vị ngọt tự nhiên.

Điều quan trọng là khẩu phần vừa phải và tổng thể bữa ăn cân đối. Nếu đã ăn tối đầy đủ, không nên tiếp tục ăn thêm một bát chè lớn ngay trước khi lên giường.

Muốn ngủ ngon, đừng chỉ nhìn vào một món ăn

Một đêm mất ngủ có thể đến từ rất nhiều nguyên nhân: căng thẳng, lịch sinh hoạt thất thường, sử dụng caffeine muộn, ánh sáng từ thiết bị điện tử, môi trường ngủ không phù hợp hoặc các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Vì vậy, kê, hạt sen hay táo đỏ có thể xuất hiện trong thực đơn như những lựa chọn quen thuộc, nhưng không nên được xem là "thuốc ngủ tự nhiên".

Nếu tình trạng khó ngủ, ngủ chập chờn hoặc thức giấc giữa đêm diễn ra thường xuyên và kéo dài, đặc biệt khi kèm theo mệt mỏi ban ngày, ngáy to hoặc có những cơn ngưng thở khi ngủ, nên đi khám để tìm nguyên nhân thay vì chỉ thay đổi thực đơn. Một giấc ngủ tốt cần sự kết hợp của dinh dưỡng hợp lý, thói quen sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe đúng cách.