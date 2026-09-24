Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn rơi nước mắt

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Ông bụt của các bé khoa ung bướu huyết học...

Tuổi trẻ mới đây đưa tin, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG)vừa có chuyến thăm đột xuất các bệnh nhi đang điều trị tại khoa ung bướu - huyết học Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) nhân dịp Tết Trung thu.

Có mặt tại phòng bệnh, ông Johnathan Hạnh Nguyễn xúc động, nhiều lần rơi nước mắt khi chứng kiến sự hồn nhiên, lạc quan của các bệnh nhi. Ông đã trao quà, động viên các bệnh nhi thêm niềm vui và nghị lực để tiếp tục điều trị.

Bé Diệu Hiền đã chuẩn bị sẵn một lá thư, trong thư được tô vẽ bằng nhiều gam màu tươi tắn và chờ ngày ông Johnathan Hạnh Nguyễn đến để trao tận tay. Trong thư, bé viết: "Cháu xin gửi đến ông lời cảm ơn chân thành nhất. Trong lúc cháu đang điều trị bệnh và gặp nhiều khó khăn, sự giúp đỡ của ông đã mang đến cho cháu và gia đình cháu rất nhiều sự động viên. Món quà ông trao tặng cháu thêm niềm tin và hy vọng. Cháu thật sự biết ơn tấm lòng của ông. Cháu kính chúc ông luôn mạnh khỏe, bình an và gặp thật nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cháu xin chân thành cảm ơn ông".

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đến thăm các em nhỏ tại khoa ung bướu - huyết học Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). (Ảnh: BV)

Đọc lá thư, ông Johnathan Hạnh Nguyễn ôm bé Diệu Hiền và không kìm được nước mắt. Ông ân cần căn dặn: "Con hãy hết bệnh về nhà nha. Ông sẽ giữ lá thư này mãi mãi trong lòng, nha con nha. Bác sĩ nói gì con phải làm theo đó".

Đứng giữa căn phòng có nhiều bệnh nhi và phụ huynh, ông Johnathan Hạnh Nguyễn nhắn nhủ: "Ông chúc các con mau hết bệnh, về nhà với bố mẹ. Đó là niềm mong ước của ông. Các con phải chích thuốc, phải uống thuốc, phải điều trị theo đúng lời bác sĩ. Các con cố gắng để mau về với bố mẹ".

Theo như chia sẻ với đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2, dịp này, tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trao tặng mỗi bệnh nhi đang điều trị tại khoa ung bướu - huyết học 5 triệu đồng. Khoa hiện có 180 bệnh nhi, tổng số tiền trao tặng là 900 triệu đồng.

...cũng là ông bụt của trẻ mồ côi cha mẹ do Covid-19, ứng trước 10 năm tiền lương hưu với mong muốn thiện nguyện

Trước đó vào tối 16/9, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn xuất hiện tại chương trình “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời”, chương trình hướng tới việc tiếp tục đồng hành với những trẻ em chịu mất mát sau đại dịch Covid-19. Tại chương trình, ông quyết định "ứng trước 10 năm tiền lương hưu" nhằm thực hiện mong muốn thiện nguyện. Vị tỷ phú bày tỏ, những năm gần đây, tâm trí ông dành nhiều hơn cho các chuyến đi thiện nguyện, từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 đến những nơi chăm sóc trẻ em mồ côi.

Đáng chú ý, khi chứng kiến những câu chuyện về trẻ mất cha, mẹ vì Covid-19, ông nhắc lại biến cố từng xảy ra với chính gia đình mình cách đây 6 năm.

Ông cho biết trải nghiệm khi con gái mắc Covid-19 khiến bản thân hiểu rõ hơn tâm trạng của những người làm cha, làm mẹ trong thời khắc tính mạng con cái bị đe dọa. Theo ông, dù giai đoạn căng thẳng nhất của đại dịch đã qua, cộng đồng vẫn còn cơ hội chung tay xoa dịu những hậu quả kéo dài, trong đó có hoàn cảnh của những trẻ em mất cha mẹ.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn "ứng trước 10 năm tiền lương hưu" nhằm thực hiện mong muốn thiện nguyện. (Ảnh: VTV)

Chưa hết, theo Báo Thanh tra, ngay từ thời trẻ, ông từng góp tiền viện phí cho người bệnh khó khăn tại bệnh viện ở quê nhà Nha Trang. Về sau, ông duy trì việc tới Khoa Ung bướu - Huyết học của Bệnh viện Nhi Đồng 2, trực tiếp trao quà cho các bệnh nhi tại từng giường bệnh.

Giáng sinh năm 2024, Báo Tin tức/TTXVN ghi nhận Johnathan Hạnh Nguyễn hóa trang thành ông già Noel tới thăm các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Dịp này, ông dành riêng 500 triệu đồng hỗ trợ Khoa Ung bướu mua thuốc hiếm cho các bệnh nhi.

Tháng 5/2026, chính Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp tục đăng tải hình ảnh ông chọn đón tuổi mới cùng các bệnh nhi Khoa Ung bướu - Huyết học. Bệnh viện mô tả đây là hoạt động giống như “mỗi lần ghé thăm”, khi ông tiếp tục trao lì xì, hỏi thăm và động viên các em đang điều trị. Và ngay hôm nay, bệnh viện tiếp tục đăng tải những hình ảnh tuyệt đẹp về ông, hình ảnh một tỷ phú rơi nước mắt khi nhìn các em nhỏ tại bệnh viện trong dịp Tết Trung thu.

Nhìn lại hành trình của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, có thể thấy càng về sau, điểm đến của ông ngày càng gắn nhiều hơn với bệnh viện, bệnh nhi và những hoàn cảnh cần được hỗ trợ. Khoản đóng góp mới nhất tiếp tục nối dài một lựa chọn mà vị doanh nhân này đã theo đuổi trong nhiều năm: dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động cộng đồng khi bước sang chặng sau của cuộc đời.