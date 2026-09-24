Lời khuyên khi sử dụng bấm móng tay: Nhiều người thay nhau dùng nhưng ít ai để ý điều này

Một chiếc bấm móng tay được nhiều người dùng chung là thói quen ở các gia đình.

Trong nhiều gia đình, bấm móng tay nằm sẵn trong ngăn kéo và ai cần thì lấy dùng. Thậm chí khi đã có dụng cụ riêng, nhiều người vẫn tiện tay dùng chung một chiếc bấm cho cả móng tay lẫn móng chân. Thói quen tưởng như vô hại này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh mà ít ai để ý.

Sự tiện lợi khiến việc dùng chung dụng cụ trở thành thói quen khó bỏ. Chiếc bấm móng tay vừa cắt móng chân xong lại được tiếp tục dùng để cắt móng tay cho người khác. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khuyến cáo gia đình nên xem lại thói quen này để tránh lây nhiễm vi khuẩn.

Cắt móng quá sát có thể làm da bé bị trầy xước hoặc viêm quanh móng - Ảnh minh họa

Dùng chung dụng cụ: Thói quen tiềm ẩn rủi ro

Cơ quan Y tế Quốc gia Anh khuyến cáo mọi người không dùng chung bấm móng hoặc kéo cắt móng để phòng nấm móng. Học viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD) cũng xếp các dụng cụ này vào nhóm đồ cá nhân không nên dùng chung. Nguy cơ không nằm ở dụng cụ mà những gì còn sót lại sau mỗi lần sử dụng.

Theo các chuyên gia da liễu, bào tử nấm có thể tồn tại trên dụng cụ chăm sóc móng hằng ngày. Chúng xâm nhập vào cơ thể thông qua khe hở rất nhỏ, vết xước ở móng hoặc vùng da quanh móng. Vì vậy, một chiếc bấm chưa được vệ sinh phù hợp có thể trở thành trung gian lây truyền nấm từ người này sang người khác.

Điều đó không có nghĩa cứ dùng chung bấm móng tay là sẽ nhiễm nấm, nhưng việc dùng riêng dụng cụ là giải pháp đơn giản để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm bệnh.

Tách biệt bấm móng tay và móng chân

Bên cạnh việc dùng riêng dụng cụ cho từng người, các chuyên gia da liễu còn khuyến nghị tách biệt bấm móng tay và bấm móng chân. Móng chân thường cứng, dày nên cần loại bấm có lực cắt lớn cùng bề mặt rộng hơn. Việc phân loại này giúp thao tác dễ dàng, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ lây truyền vi khuẩn giữa các vùng cơ thể.

Mỗi thành viên sở hữu bộ dụng cụ riêng và phân chia rõ ràng theo từng vị trí là giải pháp tối ưu. Sự thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày sẽ giúp nâng cao hiệu quả vệ sinh, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Nhiều người tiện tay dùng chung một chiếc bấm cho cả móng tay lẫn móng chân - Ảnh minh họa

Thứ tự cắt và vệ sinh: Ngăn ngừa mầm bệnh lây lan

Bệnh nấm móng có thể dễ dàng lây sang các ngón lành nếu thao tác không đúng cách. Khi phát hiện một móng có dấu hiệu bất thường, bạn nên cắt sau cùng để tránh đưa vi khuẩn sang các vùng khác. Sau khi sử dụng, dụng cụ cần được rửa sạch và sát khuẩn ngay lập tức.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ khuyên nên vệ sinh bấm móng và giũa trước lẫn sau khi dùng. Nếu người thân đang gặp các vấn đề về da như nấm, mụn cóc hoặc nhiễm trùng ở tay, chân, việc khử trùng dụng cụ càng phải thực hiện nghiêm ngặt. Dụng cụ sau khi làm sạch cần để khô hoàn toàn rồi mới cất giữ.

Lựa chọn dụng cụ phù hợp cho người lớn tuổi

Đối với người cao tuổi bị viêm khớp, tay yếu hoặc hạn chế vận động, một chiếc bấm móng sắc chưa phải là yếu tố quan trọng nhất. Các chuyên gia khuyến cáo nên chọn loại có tay cầm lớn, thiết kế trợ lực giúp thao tác nhẹ nhàng và dễ kiểm soát. Việc dùng chung một chiếc bấm thông thường đôi khi gây khó khăn và không an toàn cho người cao tuổi.

Bên cạnh đó, móng chân bị dày, đổi màu hay biến dạng ở người già không đơn thuần chỉ cần cắt ngắn. Đây có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng hoặc nấm móng, nhất là với người mắc bệnh đái tháo đường hay suy giảm miễn dịch. Khi xuất hiện các biểu hiện bất thường như sưng đau quanh móng, gia đình nên đưa người thân đi khám chuyên khoa thay vì tự xử lý tại nhà.

Chiếc bấm móng tay vốn là vật dụng quen thuộc trong nhà, nhưng thói quen dùng chung từ người này sang người khác, từ móng tay xuống móng chân lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe. Việc hạn chế dùng chung, chọn dụng cụ phù hợp, vệ sinh sau mỗi lần dùng và chú ý dấu hiệu bất thường trên móng là những thay đổi nhỏ nhưng hoàn toàn có cơ sở khoa học.