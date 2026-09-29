Phim ngắn AI có tác động thế nào đến tâm lý trẻ?

Phim ngắn AI với tình tiết dồn dập, liên tục kích thích cảm xúc có thể ảnh hưởng đến thói quen tiếp nhận nội dung của trẻ nếu xem thường xuyên.

Những bộ phim ngắn được tạo bằng AI, thời lượng chỉ vài phút nhưng liên tục đưa ra tình tiết kịch tính, tạo cao trào cảm xúc đang thu hút sự quan tâm của nhiều người, trong đó có trẻ em.

Theo ThS.BS Nguyễn Quốc Cường, Liên chuyên khoa Tâm lý Lâm sàng - Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh), vấn đề không nằm đơn thuần ở việc nội dung được tạo bằng AI mà cần lưu ý đến cách các tình tiết và cảm xúc được thúc đẩy liên tục trong thời gian ngắn.

Khi thường xuyên tiếp xúc với những nội dung có nhịp độ nhanh, trẻ có thể quen với việc nhận được sự kích thích, phần thưởng và cảm xúc trong thời gian ngắn. Trong khi đó, các hoạt động trong đời sống thực tế thường cần nhiều thời gian hơn.

Xây dựng một mối quan hệ, học một kỹ năng mới hay theo đuổi một mục tiêu đều đòi hỏi quá trình lâu dài. Vì vậy, nếu dành quá nhiều thời gian cho những nội dung có tính kích thích cao, trẻ có thể gặp khó khăn hơn khi chuyển sang các hoạt động đòi hỏi sự kiên nhẫn và duy trì chú ý.

Một số biểu hiện cha mẹ có thể lưu ý gồm trẻ dễ cáu gắt, nhanh chán, khó duy trì một hoạt động hoặc dễ bỏ cuộc khi không nhận được sự đáp ứng ngay lập tức. Tuy nhiên, những biểu hiện này có thể do nhiều nguyên nhân và không nên quy kết chỉ từ việc trẻ xem phim ngắn.

Theo chuyên gia, gia đình và nhà trường đóng vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ xây dựng thói quen sử dụng thiết bị phù hợp. Cha mẹ có thể cùng trẻ lựa chọn nội dung, cân đối thời gian sử dụng màn hình và khuyến khích các hoạt động không sử dụng thiết bị như vận động, đọc sách, vui chơi hoặc giao tiếp trực tiếp.

Thay vì chỉ hỏi trẻ "Con xem gì?", cha mẹ nên cùng trẻ xây dựng nhiều cách giải trí và thư giãn phù hợp ngoài màn hình. Việc đồng hành và trò chuyện thường xuyên cũng giúp người lớn nhận biết sớm những thay đổi trong cảm xúc, hành vi hoặc sinh hoạt của trẻ.