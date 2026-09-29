Bác sĩ Mỹ cảnh báo 1 triệu chứng "đáng xấu hổ" là dấu hiệu ung thư đại trực tràng

Các bác sĩ khuyến nghị bạn nên đặt lịch khám ngay khi bắt đầu xuất hiện triệu chứng.

Mất kiểm soát đại tiện: Một dấu hiệu "đáng xấu hổ" của ung thư đại trực tràng

Cần lưu ý rằng dấu hiệu này không quá phổ biến và điều này có thể vừa là tin tốt vừa là tin xấu.

"Tình trạng rò rỉ phân, hay còn gọi là mất kiểm soát đại tiện, không phải là triệu chứng mà hầu hết bệnh nhân ung thư đại trực tràng đều gặp phải, nhưng nó có thể xảy ra, đặc biệt là đối với các trường hợp ung thư liên quan đến trực tràng", Bác sĩ Jason B. Carter, bác sĩ tiết niệu kiêm cố vấn y khoa tại Aeroflow Urology (được chứng nhận bởi Hội đồng Tiết niệu Hoa Kỳ), cho biết.

Đây là lời nhắc nhở hữu ích rằng ngay cả khi một triệu chứng không phổ biến hoặc không nhất thiết được liệt kê trên các trang web thông tin, thì đó vẫn là dấu hiệu cho thấy việc đi khám bác sĩ là vô cùng quan trọng. Theo Bác sĩ Ketan Thanki, bác sĩ phẫu thuật đại trực tràng được cấp chứng chỉ hành nghề, chuyên về các bệnh lành tính và ác tính ở đại tràng, trực tràng và hậu môn tại Viện Ung thư MemorialCare Todd thuộc Trung tâm Y tế Long Beach (California), có một số lý do khiến ung thư đại trực tràng gây ra tình trạng rò rỉ phân:

Ung thư trực tràng có thể làm giảm khả năng cảm nhận và chứa đựng phân của trực tràng khi phân di chuyển đến đó.

Ung thư trực tràng có thể xâm lấn, làm suy yếu hoặc làm gián đoạn các tín hiệu thần kinh truyền đến cơ thắt hậu môn, từ đó làm giảm khả năng giữ phân của người bệnh.

Ung thư đại tràng và trực tràng có thể tiết ra lượng lớn chất nhầy gây tiêu chảy; phân lỏng do tiêu chảy thường khó kiểm soát hơn so với phân đặc.

Ung thư đại tràng và trực tràng có thể gây hẹp đại tràng hoặc trực tràng, khiến phân đặc không thể đi qua được; thay vào đó, phân lỏng chịu áp lực sẽ bị ép qua khe hẹp và có thể gây rò rỉ ngoài ý muốn.

Cần lưu ý rằng đây thường không phải là dấu hiệu đầu tiên mà người bệnh gặp phải.

"Hầu hết bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng hoặc trực tràng thường xuất hiện các triệu chứng khác trước, chẳng hạn như chảy máu trực tràng, có máu trong phân, thay đổi thói quen đại tiện, đau bụng, sụt cân không rõ nguyên nhân, thiếu máu do thiếu sắt hoặc mệt mỏi kéo dài," bác sĩ Carter cho biết.

Do đó, triệu chứng này có thể là dấu hiệu cho thấy ung thư đã ở giai đoạn tiến triển hơn.

"Thật không may, tình trạng mất kiểm soát đại tiện thường xuất hiện ở giai đoạn muộn của ung thư đại trực tràng, bởi vì tắc nghẽn thường chỉ xảy ra khi khối u đã phát triển đủ lớn để chặn đường đi của phân đặc," bác sĩ Nikiya Asamoah, chuyên gia về tiêu hóa và bệnh viêm ruột tại Washington, D.C., chia sẻ.

Đồng thời, triệu chứng này hoàn toàn không phải là dấu hiệu khẳng định chắc chắn 100% rằng bạn mắc ung thư.

"Điều quan trọng mà bệnh nhân cần hiểu là tình trạng rò rỉ phân thường do các bệnh lý không phải ung thư gây ra," bác sĩ Carter nói. Ông liệt kê các nguyên nhân phổ biến bao gồm: lão hóa, rối loạn chức năng sàn chậu, tiêu chảy mãn tính, từng phẫu thuật vùng hậu môn - trực tràng, chấn thương do sinh nở, rối loạn thần kinh, bệnh trĩ, sa trực tràng và bệnh viêm ruột.

Các dấu hiệu khác của ung thư đại trực tràng

Như đã đề cập ở trên, các triệu chứng khác của ung thư đại trực tràng (thường xuất hiện sớm hơn) có thể bao gồm:

Chảy máu trực tràng

Có máu lẫn trong phân

Thay đổi thói quen đại tiện kéo dài

Mới bị táo bón

Tiêu chảy

Phân bị thu nhỏ kích thước (phân dẹt hoặc nhỏ lại)

Đau bụng

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Thiếu máu do thiếu sắt không rõ nguyên nhân

Mệt mỏi quá mức

Cảm giác đại tiện không hết phân

Phân nhỏ như chiếc bút chì hoặc thay đổi đột ngột về kích thước phân

Bạn cũng có thể mắc ung thư đại trực tràng mà không có các dấu hiệu kể trên.

"Nhiều bệnh nhân ngạc nhiên khi biết rằng ung thư đại trực tràng có thể đã hiện diện một thời gian khá dài trước khi các triệu chứng trở nên rõ ràng," Carter nói thêm. "Đó là một lý do khiến việc tầm soát trở nên vô cùng quan trọng".

BS Thanki cũng đồng tình. "Ung thư đại trực tràng ở phần đại tràng phải (vị trí xa nhất so với hậu môn thường không gây ra bất kỳ thay đổi nào trong thói quen đại tiện, mà chỉ biểu hiện qua tình trạng mệt mỏi hoặc sụt cân. Chính vì vậy, việc tầm soát từ tuổi 45 là rất quan trọng ngay cả khi bạn cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh", ông nói.

Cách phòng ngừa hoặc điều trị ung thư đại trực tràng

"Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ đã xác định một số thói quen sinh hoạt có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng, bao gồm việc sử dụng rượu bia và thuốc lá", BS Asamoah cho biết. "Nhìn chung, các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa khuyến nghị mọi người nên tránh thực phẩm chế biến sẵn, hạn chế tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ, tăng cường chất xơ trong chế độ ăn uống và duy trì vận động thể chất để phòng ngừa ung thư đại trực tràng".

Bà nói thêm rằng nếu bạn thuộc nhóm nguy cơ cao hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh, việc tầm soát ung thư đại trực tràng định kỳ bằng phương pháp nội soi đại tràng là một chiến lược phòng ngừa quan trọng.

BS Thanki cũng đồng tình và cho rằng việc ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, vận động cơ thể và thực hiện tầm soát sớm, định kỳ là những biện pháp tốt nhất.

Dưới đây là một tin vui khác: "Chưa bao giờ chúng ta có nhiều phương pháp điều trị hiệu quả cho ung thư đại trực tràng như hiện nay", BS Thanki nói. "Ung thư đại trực tràng nếu được phát hiện sớm thường có thể điều trị bằng phẫu thuật".

Nếu ung thư đã tiến triển hoặc di căn, bên cạnh phẫu thuật, bệnh nhân sẽ cần kết hợp thêm hóa trị, xạ trị và/hoặc liệu pháp miễn dịch đích.

"Thông thường, các phương pháp này sẽ được kết hợp và điều chỉnh sao cho phù hợp với từng bệnh nhân và tình trạng ung thư cụ thể", ông nói thêm.

Khi nào cần gặp bác sĩ để kiểm tra về ung thư đại trực tràng?

Vì những triệu chứng tưởng chừng như "bình thường" cũng có thể là dấu hiệu của ung thư và việc phát hiện sớm mang lại lợi ích rất lớn, việc đi khám bác sĩ sớm là điều vô cùng quan trọng.

Các bác sĩ khuyến nghị bạn nên đặt lịch khám ngay khi bắt đầu xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào đã nêu ở trên.

"Nếu bạn cảm thấy có gì đó bất thường ở đường tiêu hóa mà tình trạng không thuyên giảm trong vài tuần, hãy đi khám bác sĩ. Điều tồi tệ nhất là bạn phớt lờ những thay đổi trong thói quen đại tiện suốt nhiều tháng hoặc nhiều năm, để rồi nhận ra đó là do ung thư giai đoạn tiến triển, căn bệnh lẽ ra đã có thể chữa khỏi nếu được phát hiện ngay khi mới có triệu chứng", BS Thanki nói.

Ông nói tiếp rằng ngay cả khi không phải là ung thư, đó vẫn có thể là các bệnh lý khác có thể điều trị được nhưng cũng gây ra những tác động tiêu cực... Những hậu quả lâu dài nếu không được điều trị.

"Thông điệp quan trọng nhất mà tôi muốn chia sẻ là ung thư đại trực tràng là một trong những loại ung thư có thể phòng ngừa hiệu quả nhất hiện nay. Việc phát hiện sớm sẽ giúp cải thiện đáng kể kết quả điều trị", BS Carter nói.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Yahoo, Huffpost)