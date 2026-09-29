Cảnh giác với nguy cơ dị ứng thuốc khi giao mùa

Tự ý dùng thuốc khi giao mùa có thể làm tăng nguy cơ dị ứng, trong đó một số phản ứng nặng cần được cấp cứu kịp thời.

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Thời điểm giao mùa, các triệu chứng ho, sốt, đau họng, chảy mũi thường gia tăng. Nhiều người có thói quen tự mua thuốc, dùng lại đơn cũ hoặc sử dụng thuốc của người thân, tiềm ẩn nguy cơ dị ứng thuốc.

TS.BS. Nguyễn Hữu Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết cần phân biệt dị ứng thuốc với tác dụng phụ của thuốc. Tác dụng phụ như buồn ngủ, chóng mặt, rối loạn tiêu hóa thường liên quan đến tác dụng dược lý và liều dùng. Trong khi đó, dị ứng thuốc là phản ứng bất thường của hệ miễn dịch đối với thành phần của thuốc.

Một số nhóm thuốc có thể gây dị ứng gồm kháng sinh beta-lactam, thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không steroid như aspirin, ibuprofen và một số thuốc chống động kinh. Các sản phẩm Đông y, thảo dược không rõ thành phần, nguồn gốc cũng có thể gây phản ứng bất lợi.

Dị ứng thuốc có thể biểu hiện từ nhẹ đến nặng. Phản ứng tức thì có thể xuất hiện trong vài phút đến vài giờ sau khi dùng thuốc, với các dấu hiệu như mày đay, phù môi hoặc mắt, khó thở, khò khè, chóng mặt, choáng. Đây có thể là biểu hiện của phản ứng dị ứng nghiêm trọng, cần được cấp cứu.

Một số phản ứng da nặng như hội chứng Stevens-Johnson hoặc hoại tử thượng bì nhiễm độc có thể xuất hiện muộn hơn. Người bệnh có thể sốt, tổn thương da lan rộng, phỏng nước, bong trợt da; niêm mạc mắt, miệng hoặc cơ quan sinh dục có thể bị đau rát, loét. Trường hợp nặng có nguy cơ mất nước, rối loạn điện giải, nhiễm trùng và tổn thương nhiều cơ quan.

Để giảm nguy cơ, người dân không nên tự ý mua thuốc, đặc biệt là kháng sinh, hoặc dùng lại đơn thuốc cũ và thuốc của người khác. Khi có dấu hiệu bất thường sau dùng thuốc, cần đến cơ sở y tế để được đánh giá.

Người từng dị ứng thuốc nên ghi nhớ tên thuốc hoặc hoạt chất nghi ngờ, biểu hiện và thời điểm xảy ra phản ứng, đồng thời chủ động thông báo với nhân viên y tế trước khi được kê đơn hoặc điều trị.