Hãng phim Việt Nam đầu tiên làm phim AI: Đâu là sự khác biệt giữa phim AI chuyên nghiệp và phim AI rác?

Có gì ở bộ phim ngắn AI được công bố ngay giữa tâm bão?

Chiều ngày 29/9 tại TP.HCM, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) cùng Hãng phim TFS đã chính thức công bố dự án phim ngắn nhiều tập Bãi Săn - tác phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên do một đài truyền hình và hãng phim chính thống tại Việt Nam trực tiếp sản xuất. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh các sản phẩm video, phim ngắn ứng dụng AI đang tràn lan trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều.

Hậu trường phim Bãi Săn được chiếu tại họp báo. (Clip: NSX)

Khi được hỏi về việc công bố một dự án phim AI ở giai đoạn nhạy cảm này liệu có phải là một "lời nghênh chiến" với các đơn vị làm phim tự phát, ông Ngô Trần Thịnh - đại diện HTV - thẳng thắn chia sẻ: “Chúng tôi không đi chiến đấu với ai hết. Chúng tôi là bạn của mọi nhà. Chúng tôi không tuyên chiến mà tái định nghĩa, khẳng định lại là công nghệ AI không sai. Các nước phát triển đều đã và đang làm, và rõ ràng khi chúng tôi làm, tôi đọc comment cũng hồi hộp luôn vì đài truyền hình làm mà được comment cỡ đó. Những cá nhân đang làm phim AI một mình sau thông báo vừa rồi sẽ có động lực làm tiếp”.

“Những anh em đang hoài nghi bản thân đúng hay sai sẽ nhìn thấy câu trả lời. HTV định nghĩa lại rằng phim AI đúng nghĩa là phải như thế này. Đó chính là sự khác biệt giữa phim AI pro (chuyên nghiệp) và phim AI slop (rác) trên thị trường", ông nói tiếp.

Ông Ngô Trần Thịnh - đại diện HTV. (Ảnh: NSX)

Việc công bố dự án Bãi Săn lúc này được coi là không khác gì bước vào giữa "tâm bão". Về nhận định này, phía nhà sản xuất xác định rõ rằng phim AI trên mạng hiện nay đa số đều không rõ nền tảng phát hành, không rõ ràng kịch bản và không rõ người làm.

Ngược lại, Bãi Săn là một bộ phim có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Phim giữ trọn tinh thần của một tác phẩm văn học gốc đã qua thẩm định (chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn quân đội Nguyễn Đình Tú), có đạo diễn Hồng Chi, có ekip chuyên nghiệp đứng sau và được phát sóng chính thống trên mọi nền tảng của HTV. Công nghệ AI ở đây phục vụ cho nghệ thuật kể chuyện nhân văn, đặt ra bài học làm người giữa ranh giới thiện - ác, chứ không phải để sản xuất ra những nội dung mì ăn liền, đại trà để câu view.

Bãi Săn là phim ngắn AI đầu tiên do một hãng phim truyền hình Việt Nam sản xuất. (Ảnh: NSX)

Tại họp báo, NSX cũng nhận định, những bộ phim thiên về gia đình, cần cảm xúc khóc cười thì diễn viên vẫn là chân ái, còn những bài toán đề tài fantasy như Bãi Săn hay thậm chí là lịch sử cần được đầu tư đắt đỏ thì tận dụng AI là một cách giải phù hợp.

Được triển khai từ tháng 7/2026 với sự đồng hành công nghệ từ đối tác CapCut, Bãi Săn (phần 1) là chuỗi phim ngắn gồm 15 tập với độ dài 3 phút/tập. Phim thuộc thể loại viễn tưởng - một đề tài vốn là "cơn ác mộng" về chi phí và bối cảnh đối với các phương thức sản xuất truyền thống. Để giải bài toán này, HTV-TFS đã xác lập một ranh giới nghiêm túc giữa công nghệ và tư duy sáng tạo. Với NSX, con người vẫn giữ vai trò trung tâm khi toàn bộ tư duy nghệ thuật, chuyển thể kịch bản, biên tập, đạo diễn, lồng tiếng và kỹ thuật dựng phim vẫn do đội ngũ chuyên môn đảm nhiệm. Trí tuệ nhân tạo chỉ thực hiện việc dựng hình, vẽ bối cảnh và khung hình theo các cấu trúc câu lệnh (prompt), phong cách nghệ thuật và định vị nhân vật do đạo diễn thiết lập.

NSX khẳng định đây không phải phim rác. (Ảnh: NSX)

Phía nhà sản xuất hy vọng bộ phim sẽ tạo được hiệu ứng viral mạnh mẽ ngay từ tập đầu tiên nhờ vào sự tò mò của khán giả. "Đó là chiến lược của nhà sản xuất. Còn việc đánh giá tác phẩm hay hay không là ở khán giả, chúng tôi luôn cầu thị và lắng nghe mọi góp ý", ông Thịnh cho biết.

Phần 1 của Bãi Săn dự kiến sẽ chính thức phát vào dịp Tết Nguyên đán 2027 trên toàn bộ hệ sinh thái đa truyền thông của HTV.