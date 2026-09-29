Quá sợ Quang Tuấn rồi!

Cứ thấy Quang Tuấn là thấy thích!

Cứ xuất hiện trên màn ảnh là khiến khán giả rợn người, Quang Tuấn dường như đang ngày càng gắn chặt với hình ảnh của những bộ phim kinh dị. Sau hàng loạt vai diễn trong dòng phim này, nam diễn viên tiếp tục trở lại với Huyết Thống - tác phẩm kinh dị tâm linh dự kiến ra rạp vào cuối tháng 10. Lần này, Quang Tuấn hóa thân thành Liêm, một thầy pháp có niềm tin mạnh mẽ vào tâm linh và luật nhân quả, đồng thời tái ngộ Quách Ngọc Ngoan sau Thiên Đường Máu, hứa hẹn một lần nữa khiến người xem phải sợ.

Quang Tuấn tiếp tục đóng phim kinh dị trong Huyết Thống

Trong Huyết Thống, Liêm và Tâm (Quách Ngọc Ngoan) đứng ở hai phía gần như đối lập. Một người là thầy pháp tin vào thế giới tâm linh, người còn lại là bác sĩ thành đạt đặt niềm tin vào khoa học. Cả hai buộc phải cùng bước vào hành trình trục vong cho một bé gái khi những hiện tượng kỳ bí liên tục xảy ra. Đáng nói, phía sau câu chuyện về oán linh và những nghi thức trục vong còn là món nợ từ quá khứ, đẩy hai người đàn ông vào một cuộc đối đầu ngày càng căng thẳng.

Đảm nhận vai thầy pháp, Quang Tuấn tiếp tục có cơ hội khai thác thế mạnh ở dòng phim kinh dị nhưng lần này nhân vật của anh mang màu sắc khá khác biệt. Nam diễn viên cho biết anh đã dành thời gian trao đổi với đạo diễn Đinh Đức Thiện để hiểu rõ hơn về Liêm, đồng thời học một số kỹ năng cơ bản của nghề thầy pháp để phục vụ cho các cảnh quay.

“Có một số cảnh tôi phải diễn những kỹ năng của nghề thầy pháp. Tôi đã ngồi học với sư phụ ‘một vài đường cơ bản’, dù đôi khi cảm thấy bối rối và chưa tự tin. Khó nhất là mình phải có lòng tin vào nhân vật. Nếu bắt khán giả tin vào nhân vật mình đóng mà ngay cả bản thân mình không tin thì đó là điều không thể”, Quang Tuấn chia sẻ.

Nếu Quang Tuấn mang đến màu sắc tâm linh thì Quách Ngọc Ngoan lại xuất hiện với hình ảnh hoàn toàn đối lập. Anh vào vai Tâm, một bác sĩ thành đạt, bản lĩnh và luôn tin rằng mọi vấn đề đều có thể được lý giải bằng khoa học. Tuy nhiên, khi những biến cố vượt khỏi khả năng giải thích của y học liên tục xuất hiện, niềm tin của Tâm bắt đầu bị lung lay. Nhân vật này cũng có nhiều vùng khuất, buộc Quách Ngọc Ngoan phải thể hiện những chuyển biến tâm lý phức tạp thay vì chỉ đơn thuần đóng vai một bác sĩ.

Quách Ngọc Ngoan vào vai một bác sĩ

Đây cũng là lần thứ hai trong năm 2026 Quang Tuấn và Quách Ngọc Ngoan cùng xuất hiện trên màn ảnh rộng. Trước đó, cả hai từng có màn chạm mặt trong Thiên Đường Máu. Tuy nhiên, nếu ở tác phẩm trước, mối quan hệ giữa hai nhân vật tạo nên những tình huống khác biệt thì đến Huyết Thống, họ tiếp tục đổi thế khi cùng đứng trong một cuộc đối đầu giữa khoa học và tâm linh.

Ngoài đời, Quách Ngọc Ngoan và Quang Tuấn lại có mối quan hệ khá thân thiết. Quách Ngọc Ngoan cho biết anh đã làm việc với Quang Tuấn từ hơn chục năm trước và đặc biệt thích cảm giác được tái hợp với người đồng nghiệp này: “Thực sự làm việc với Tuấn rất vui, rất ăn ý. Vì hợp rơ với nhau nên diễn rất đã”.

Còn Quang Tuấn thì có một cách nhắc lại Thiên Đường Máu khiến câu chuyện trở nên hài hước hơn hẳn. Nam diễn viên đùa rằng: “Anh Ngoan không còn tra tấn Tuấn nữa. Lần này, cảnh đánh nhau có tỷ lệ 50/50”. Anh cũng dành lời khen cho bạn diễn khi cho biết cả hai luôn hỗ trợ nhau trong quá trình quay và Quách Ngọc Ngoan là một diễn viên “rất hết lòng vì công việc”.

Quang Tuấn - Quách Ngọc Ngoan tái hợp trong phim

Sau nhiều lần khiến khán giả “ám ảnh” với các vai diễn kinh dị, Quang Tuấn tiếp tục trở lại với một nhân vật thuộc thế giới tâm linh trong Huyết Thống. Có lẽ cũng vì thế mà câu chuyện “thấy Quang Tuấn là thấy sợ” ngày càng trở thành một phản xạ quen thuộc với những khán giả thường xuyên theo dõi anh ở dòng phim này. Lần này, bên cạnh câu hỏi Quỷ Mắt thực sự là gì và oán linh nào đang nhắm đến đứa trẻ, màn tái hợp giữa Quang Tuấn và Quách Ngọc Ngoan cũng là một trong những điểm đáng chú ý của bộ phim.

Quách Ngọc Ngoan - Quang Tuấn rất thân thiết ở hậu trường phim

Huyết Thống thuộc thể loại kinh dị - tâm linh, do Đinh Đức Thiện đạo diễn, với sự tham gia của Quách Ngọc Ngoan, Quang Tuấn, Lan Phương và Phùng Nhã Khanh. Phim dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 30/10/2026.