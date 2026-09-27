Siêu phẩm ngôn tình leo top 1 toàn cầu chỉ sau 1 ngày, cặp chính đẹp nức nở càn quét 49 quốc gia

Không gì cản bước được bộ phim ngôn tình này.

Vừa chính thức lên sóng Prime Video ngày 23/9, The Love Hypothesis đã lập tức tạo nên cú bứt tốc đáng chú ý trên bảng xếp hạng toàn cầu. Chỉ sau đúng một ngày, bộ phim ngôn tình do Lili Reinhart và Tom Bateman đóng chính đã vươn lên vị trí số 1 tại 49 quốc gia, trở thành phim điện ảnh đứng đầu bảng xếp hạng phim của Prime Video trên phạm vi toàn cầu.

The Love Hypothesis đứng top 1 toàn cầu trên Prime Video

Theo dữ liệu FlixPatrol được công bố sau ngày phát hành, The Love Hypothesis đứng đầu bảng xếp hạng phim Prime Video tại 49 quốc gia, trong khi ở quốc gia còn lại, tác phẩm cũng đứng trong top 3. Thành tích này đưa bộ phim nhanh chóng trở thành một trong những hiện tượng streaming đáng chú ý ngay sau khi ra mắt.

Đến ngày 27/9, The Love Hypothesis vẫn giữ vị trí số 1 trong bảng phim Prime Video toàn cầu, cho thấy sức hút của bộ phim không chỉ nằm ở màn ra mắt ấn tượng mà còn đang tiếp tục được duy trì trong những ngày đầu phát hành.

The Love Hypothesis được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Ali Hazelwood, xoay quanh Olive Smith (Lili Reinhart), một nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành sinh học tại Stanford. Trong một tình huống oái oăm, Olive cần khiến người bạn thân tin rằng cô đã có người yêu nên quyết định bước vào một mối quan hệ giả với Adam Carlsen (Tom Bateman), một giáo sư nổi tiếng khó gần và có phần đáng sợ trong trường.

Từ một màn “yêu giả”, tất nhiên mọi chuyện nhanh chóng đi chệch khỏi kế hoạch. Olive và Adam càng dành nhiều thời gian bên nhau, ranh giới giữa diễn và thật càng trở nên mong manh. Công thức hẹn giả yêu thật vốn đã quá quen thuộc với khán giả ngôn tình nhưng khi đặt vào bối cảnh học thuật, kết hợp với kiểu nhân vật nam lạnh lùng - nữ chính thông minh, hài hước, câu chuyện vẫn tạo được sức hút riêng.

Đặc biệt, ngoại hình và phản ứng hóa học của Lili Reinhart - Tom Bateman đang được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp bộ phim gây sốt. Lady Geeks Media dành nhiều lời khen cho cặp đôi, nhận xét chemistry giữa hai diễn viên thậm chí còn vượt qua những gì khán giả có thể hình dung từ các đoạn quảng bá trước đó. Tom Bateman được đánh giá là đặc biệt phù hợp với Adam Carlsen - một người đàn ông bên ngoài lạnh lùng nhưng lại che giấu sự khao khát và tình cảm sâu sắc dành cho Olive. Trong khi đó, Lili Reinhart đem đến một Olive vừa đáng yêu, hài hước vừa tự nhiên và dễ đồng cảm. Nhờ sự tương tác tuyệt vời của cặp chính, The Love Hypothesis dù sử dụng những motif quen thuộc của rom-com nhưng không hề sến súa.

Cặp chính có chemistry bùng nổ

Một chi tiết càng khiến hành trình của The Love Hypothesis thú vị hơn nằm ở nguồn gốc của câu chuyện. Tiểu thuyết của Ali Hazelwood vốn bắt đầu từ một tác phẩm fanfiction lấy cảm hứng từ mối quan hệ giữa Rey và Kylo Ren trong Star Wars, trước khi được phát triển thành tiểu thuyết xuất bản năm 2021. Giờ đây, câu chuyện ấy tiếp tục được chuyển thể thành phim với Lili Reinhart và Tom Bateman đóng chính.

Trước ngày phim phát hành, The Love Hypothesis vốn đã có lượng người hâm mộ lớn nhờ sức hút của nguyên tác và cộng đồng độc giả. Nhưng phản ứng sau khi phim ra mắt cho thấy tác phẩm không chỉ dựa vào tên tuổi cuốn sách để kéo khán giả. Truyền thông quốc tế thậm chí gọi đây là rom-com hay nhất năm.

Điểm đáng chú ý là bộ phim không chỉ tập trung vào chuyện tình của Adam và Olive. Bên dưới lớp vỏ ngọt ngào của một chuyện tình giả, tác phẩm còn khai thác tình bạn, tham vọng nghề nghiệp, những áp lực mà phụ nữ phải đối mặt trong môi trường học thuật và khoa học. Phim đã cân bằng được yếu tố hài hước, lãng mạn với những chủ đề nghiêm túc hơn mà không khiến câu chuyện trở nên nặng nề.