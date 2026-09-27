Phim Trung Quốc vừa lên đài đã cứu vớt rating: Top 1 cả nước nhanh như chớp, cặp chính diễn còn hơn yêu thật

Bộ phim Trung Quốc này có thành tích chiếu đài rất tốt, cho thấy sức nóng ấn tượng.

Trong năm 2026, Đầu Xuân Tươi Sáng có thể nói là một trong những tác phẩm thành công nổi bật của màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Bộ phim gây tiếng vang không chỉ tại thị trường nội địa mà còn cả quốc tế, từng vươn lên top 2 bảng xếp hạng Netflix toàn cầu cũng như top 1 Netflix Việt Nam. Tại Trung Quốc, Đầu Xuân Tươi Sáng cũng là một trong ba bộ phim có thị phần Vân Hợp vượt mốc 40%, bên cạnh Trục Ngọc và Lan Hương Như Cố.

Đầu Xuân Tươi Sáng vẫn đang cho thấy sức hút rất lớn.

Đáng nói hơn, Đầu Xuân Tươi Sáng là một tác phẩm hiện đại. Trong bối cảnh phim cổ trang thường sở hữu nhiều lợi thế hơn về khả năng tạo nhiệt và thu hút lượng khán giả lớn trên các nền tảng trực tuyến, những thành tích mà bộ phim đạt được càng trở nên nổi bật.

Sau khi hoàn thành hành trình phát sóng trên Youku và Netflix, sức nóng của Đầu Xuân Tươi Sáng dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Từ ngày 23/9, bộ phim tiếp tục được đưa lên sóng Đài truyền hình vệ tinh Giang Tô.

Phim đang đạt thành công ấn tượng về mặt rating khi chiếu trên đài vệ tinh Giang Tô.

Ngay trong ngày đầu tiên, Đầu Xuân Tươi Sáng đã giúp đài Giang Tô đứng đầu rating toàn quốc trong khung giờ phát sóng, xét riêng nhóm các đài vệ tinh cấp tỉnh trên cả nước. Rating của phim đạt trung bình 0,2254% và có thời điểm chạm mức 0,3011%.

Thành tích này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thậm chí, một blogger Trung Quốc còn nhận định rằng Đầu Xuân Tươi Sáng đã cứu rating cho đài Giang Tô. Theo một số nguồn tin, kể từ đầu năm 2026, đài này mới chỉ có 2 bộ phim đạt rating vượt mốc 0,2%, trong khi mặt bằng thông thường chủ yếu dao động trong khoảng 0,1-0,2%.

Và thành tích của phim vẫn còn tiếp tục tăng. Đến ngày phát sóng 26/9, Đầu Xuân Tươi Sáng đã thiết lập mức đỉnh rating mới lên tới 0,4086%. Đây tiếp tục là một minh chứng cho thấy sức nóng của tác phẩm vẫn chưa suy giảm dù đã kết thúc hành trình chiếu mạng trước đó.

Về nội dung, Đầu Xuân Tươi Sáng xoay quanh Thượng Chi Đào (Tôn Thiên), một cô gái vừa tốt nghiệp với xuất thân bình thường nhưng bất ngờ có cơ hội làm việc tại một công ty quảng cáo quốc tế hàng đầu ở Bắc Kinh. Ngay ngày đầu bước chân vào môi trường công sở khắc nghiệt, cô đã bị giám đốc sáng tạo Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên), một người tài giỏi nhưng nổi tiếng độc miệng, thẳng thừng yêu cầu nghỉ việc.

Thế nhưng Thượng Chi Đào không chịu bỏ cuộc. Cô nỗ lực vượt qua áp lực, từng bước chứng minh năng lực và trưởng thành trong sự nghiệp. Cũng từ mối quan hệ đầy căng thẳng giữa một nhân viên mới và cấp trên khó tính, tình cảm giữa Thượng Chi Đào và Loan Niệm dần nảy sinh.