Rất nhiều tranh cãi xoay quanh bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng đang chiếm sóng mạng xã hội.

Đầu Xuân Tươi Sáng đã hoàn thành chặng đường phát sóng từ ngày 9/9, thế nhưng cho đến hiện tại, sức nóng của bộ phim dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tối 25/9 và sáng 26/9, hàng loạt tranh cãi liên quan đến tác phẩm bất ngờ ngập tràn mạng xã hội Trung Quốc. Đáng chú ý, có thời điểm 8 chủ đề liên quan cùng xuất hiện trên Hot Search Weibo, trong đó chiếm trọn 4 vị trí đầu tiên.

Câu nói vô tình của Lý Vinh Hạo tại concert đang tạo nên làn sóng tức giận với những người yêu mến Đầu Xuân Tươi Sáng.

Nguồn cơn mọi chuyện xuất phát từ việc nam chính Tỉnh Bách Nhiên cùng bạn gái là siêu mẫu Lưu Văn đến thưởng thức concert của ca sĩ Lý Vinh Hạo. Tại concert, Lý Vinh Hạo đã giới thiệu Tỉnh Bách Nhiên là chàng trai Luke mà các bạn yêu mến và gọi người phụ nữ quan trọng của Luke là Văn Văn.

Rất nhiều chủ đề liên quan xuất hiện ngập tràn Hot Search Weibo (dịch bởi fanpage Cbiz chuyển động 360)

Luke chính là tên tiếng Anh của Loan Niệm, nhân vật do Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận trong Đầu Xuân Tươi Sáng. Chính vì vậy, câu nói tưởng chừng vui vẻ này lại nhanh chóng châm ngòi cho một cuộc tranh cãi lớn. Một bộ phận người hâm mộ phim, tiểu thuyết nguyên tác và kịch truyền thanh cho rằng cần phân biệt rạch ròi giữa nhân vật với đời thực. Theo họ, gọi Tỉnh Bách Nhiên là người yêu của Lưu Văn đương nhiên không có vấn đề, nhưng gắn Luke với Lưu Văn lại khiến ranh giới giữa diễn viên và nhân vật bị xóa nhòa, ảnh hưởng đến cảm xúc của những khán giả yêu thích cặp đôi Loan Niệm - Thượng Chi Đào.

Tỉnh Bách Nhiên và bạn gái Lưu Văn cùng đi xem concert của Lý Vinh Hạo.

Thậm chí, có ý kiến gay gắt cho rằng đây là hành động "hút máu" độ nổi tiếng của nhân vật nhằm tạo thêm sự chú ý cho cặp đôi ngoài đời. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, rất nhiều người cho rằng việc chỉ trích Tỉnh Bách Nhiên hay Lưu Văn là thiếu hợp lý bởi câu nói hoàn toàn xuất phát từ Lý Vinh Hạo, hai người không hề chủ động nhắc đến nhân vật để quảng bá chuyện tình cảm.

Bản thân Lý Vinh Hạo cũng nhận về ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng cách giới thiệu của nam ca sĩ thiếu tinh tế, quá kém duyên, nhưng cũng có những người khác lại nhận định đây đơn giản chỉ là một câu đùa vui tại concert và không đáng để đẩy sự việc đi quá xa. Thêm vào đó, nên biết rằng chính Lý Vinh Hạo cũng là người ủng hộ Đầu Xuân Tươi Sáng rất nhiệt tình. Anh đã hỗ trợ quảng bá cho phim trước khi lên sóng, bao rạp tới 8000 suất (tương đương khoảng hơn 900 triệu đồng). Con số này thậm chí cao hơn cả một số diễn viên trực tiếp tham gia đóng phim.

Đầu Xuân Tươi Sáng là một trong những bộ phim Trung Quốc hot nhất 2026.

Giữa lúc tranh cãi lên cao, có người còn tuyên bố diễn viên đã có người yêu thì không nên đóng phim ngôn tình. Tuy nhiên, quan điểm này rõ ràng là quá cực đoan.

Bình luận của netizen Việt về sự việc: - Tui thấy nói đúng mà. Luke - Flora, Tỉnh Bách Nhiên - Lưu Văn, cặp nào tui cũng thích miễn không phải Luke - Lưu Văn. Cá nhân tui thích Lưu Văn hơn Tỉnh Bách Nhiên. - Trời ơi có lụy thì phim là phim thực là thực chớ mấy má. Người ta quen nhau cả mấy năm nay có khi sắp cưới tới nơi ấy chớ chẳng lẽ đóng phim viral xong chia tay bỏ vợ bỏ chồng mới vừa lòng mấy người hả? - Nhưng mà ko ai sấy ông ca sĩ gì đó EQ có vấn đề hả, vô duyên thực sự, tui fan truyện nghe cũng chói tai. - Fan couple bớt bớt giùm để tui còn cày thêm mấy lần nữa nha. - Chuyện sẽ không có gì nếu Lý Vinh Hạo không bê từ "LUKE" vào đây. Mệt quá. Giải tán về lấy chồng lấy vợ hết cho tui. Phiền quá trời rồi. - Ê nhưng khó chịu thật sao lại nói Luke với Văn Văn là Tỉnh Bách Nhiên thì không nói đi, Luke của Đào mà, biết là phim là phim đời thật là đời thật nhưng đừng có mang nhân vật trong phim ghép với bạn gái hiện tại nghe khó chịu, ai thích phim truyện thì sẽ luôn muốn nhân vật họ luôn bên nhau.

Về nội dung, Đầu Xuân Tươi Sáng được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình hiện đại của tác giả Cô Nương Đừng Khóc, gồm 24 tập, phát sóng trên Youku và Netflix. Phim có sự tham gia của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên, xoay quanh chuyện tình chốn công sở giữa Loan Niệm - vị giám đốc sáng tạo tài giỏi của tập đoàn quảng cáo LIME cùng với Thượng Chi Đào, cô gái trẻ mới tới Bắc Kinh lập nghiệp.

Bộ phim tạo được sức hút tại Trung Quốc lẫn nhiều thị trường quốc tế, từng lọt top 2 Netflix toàn cầu. Dù sự việc lần này không phải một chủ đề tích cực, mức độ tranh luận sau khi phim đã kết thúc phát sóng vẫn phần nào cho thấy sức ảnh hưởng của tác phẩm, qua đó khẳng định vị thế của một trong những bộ phim gây tiếng vang lớn nhất năm 2026 mà Đầu Xuân Tươi Sáng có được.