Tôn Thiên tăng mạnh fan nhờ sức hút Đầu Xuân Tươi Sáng

Phía sau lượng người theo dõi tăng đột biến là hành trình nỗ lực gần 10 năm của cô gái đến từ Cáp Nhĩ Tân.

Thành công của bộ phim Đầu xuân tươi sáng giúp Tôn Thiên đón nhận làn sóng quan tâm mới, với hàng trăm nghìn người theo dõi gia tăng trên các nền tảng mạng xã hội. Nhưng phía sau những con số tăng vọt là hành trình gần một thập kỷ theo đuổi diễn xuất, từng bước chứng minh năng lực bằng những vai diễn gần gũi với đời sống.

Từ đầu tháng 9, tài khoản Weibo của Tôn Thiên ghi nhận mức tăng người theo dõi đáng chú ý. Theo dữ liệu công khai được cung cấp, tổng số người theo dõi nữ diễn viên đã vượt mốc 8,3 triệu, lượt truy cập trang cá nhân vượt 1,14 triệu/ngày. Trên mạng Douyin, Tôn Thiên cũng được cho là sở hữu khoảng 2,897 triệu người theo dõi, với mức tăng từ 30.000 đến 50.000 người trong 7 ngày.

Nữ diễn viên có phong cách thời trang đa dạng trong phim. (Ảnh: Chụp màn hình)

Đằng sau sự gia tăng này là hiệu ứng từ Đầu xuân tươi sáng - bộ phim tình cảm hiện đại phát sóng trong tháng qua. Trong đó Tôn Thiên đảm nhận vai Thượng Chi Đào - một cô gái trẻ loay hoay giữa công việc, tình yêu và những áp lực của đời sống đã tạo được sự đồng cảm với một bộ phận khán giả. Bộ phim được đón nhận (trung bình 60 triệu lượt xem/ngày) không chỉ ở Trung Quốc mà còn nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khi được phát hành ở hệ thống toàn cầu.

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên tương tác tự nhiên, chuyên nghiệp trên phim trường. (Ảnh: Chụp màn hình)

Lượng người theo dõi tăng lên sau khi bộ phim phát sóng có thể được nhìn nhận từ nhiều yếu tố, trong đó vai diễn Thượng Chi Đào là điểm kết nối trực tiếp nhất giữa tác phẩm và khán giả. Nhân vật được xây dựng gần gũi, sát thực tế với những trăn trở, lo toan, trạng thái cảm xúc dễ nhận được sự đồng cảm. Cách thể hiện của Tôn Thiên cũng rất tinh tế qua từng ánh mắt, cử chỉ, cách nhấn nhá lời thoại.

Bên cạnh vai diễn, hình ảnh Tôn Thiên trong các hoạt động ngoài phim trường với các bạn diễn khá tự nhiên, chân thành. Một số nhận xét cho rằng cô biết cách ứng xử với những tình huống khó xử của người khác và tạo cảm giác thoải mái khi tương tác. Đây là yếu tố có thể góp phần hình thành thiện cảm của công chúng.

Năm 2026 được cho là giai đoạn Tôn Thiên xuất hiện trong ba tác phẩm đáng chú ý: Đông chí, Tình yêu của thời đại trong sáng và Đầu xuân tươi sáng. Những dự án này giúp nữ diễn viên tiếp cận nhiều nhóm khán giả hơn, đồng thời tạo hiệu ứng nối tiếp về mức độ nhận diện. Sự tăng trưởng người theo dõi của Tôn Thiên trong thời gian Đầu xuân tươi sáng phát sóng phản ánh mức độ chú ý mà bộ phim và nhân vật Thượng Chi Đào tạo ra. Nhưng những con số trên mạng xã hội chỉ là một phần của câu chuyện. Một diễn viên được ghi nhận lâu dài không chỉ nhờ lượng người theo dõi, mà còn nhờ khả năng xây dựng nhân vật, lựa chọn tác phẩm, sự ổn định trong nghề và mức độ thuyết phục trước những vai diễn khác nhau.

Một số vai diễn trước đây của Tôn Thiên. (Ảnh: Chụp màn hình)

Nữ diễn viên sinh năm 1997 đã có gần một thập kỷ hoạt động nghệ thuật trước khi được chú ý mạnh mẽ với Thượng Chi Đào. Tôn Thiên từng theo học ballet trong 7 năm tại Bắc Kinh. Cô rời quê nhà Cáp Nhĩ Tân khi còn nhỏ để theo học tại trường trực thuộc Học viện Múa Bắc Kinh. Ballet đòi hỏi kỷ luật cao, khả năng kiểm soát cơ thể và quá trình luyện tập bền bỉ. Tuy nhiên, chấn thương đầu gối đã khiến cô phải dừng con đường theo đuổi bộ môn này, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất và học tập tại Học viện Hý kịch Trung ương. Sự chuyển đổi ấy không chỉ là thay đổi nghề nghiệp. Đó còn là quá trình bắt đầu lại sau khi một mục tiêu được theo đuổi trong nhiều năm phải dừng lại vì giới hạn thể chất.

Trong lĩnh vực diễn xuất, Tôn Thiên tiếp tục đối diện với sự cạnh tranh. Trong chương trình Diễn viên mời vào chỗ năm 2020 cho biết cô từng nhận đánh giá thấp trong giai đoạn đầu. Dù sở hữu ngoại hình đẹp với chiều cao 1,72m và tỷ lệ cơ thể lý tưởng nhưng Tôn Thiên từng tự ti về nhan sắc. Cô cho rằng gương mặt mình quá to, không phải tiêu chuẩn mặt trái xoan như nhiều người. Do vậy, cô đã đi từng bước tích lũy khả năng diễn xuất và kinh nghiệm qua nhiều dạng vai.

Khoảng thời gian ấy bao gồm cả những cơ hội chưa tạo được bước ngoặt, những lần chuyển hướng và quá trình học cách đứng vững trước đánh giá của thị trường. Trước đó, cô từng góp mặt trong các tác phẩm như Mau đưa anh trai tôi đi đi, Vườn sao băng, Thật tuyệt khi ở nơi đất khách, Gió thổi Bán Hạ... Sự đa dạng về thể loại và nhân vật tạo điều kiện để nữ diễn viên từng bước mở rộng khả năng thể hiện.

Vai Cao Tân Di của Tôn Thiên trong Gió thổi Bán Hạ từng lấn lướt nữ chính Triệu Lệ Dĩnh. (Ảnh: Chụp màn hình)

Sau Đầu xuân tươi sáng, Tôn Thiên còn có một số dự án thuộc các thể loại khác nhau như Cảnh sát hình sự, Thân phận có tội, Khói lửa dưới trăng...