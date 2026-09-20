Người mẹ cay nghiệt của Vân Dung thành tâm điểm tranh luận

Vai bà Ngọc do Vân Dung đảm nhận trong Mùa Hè Năm Ấy đang nhận nhiều phản ứng vì sự can thiệp quá đà vào chuyện tình cảm của con gái. Trước những bình luận trái chiều, nữ nghệ sĩ lên tiếng lý giải tâm lý nhân vật, cho rằng phía sau sự khắt khe, cực đoan là nỗi sợ con phải chịu tổn thương.

Những diễn biến mới của phim giờ vàng Mùa hè năm ấy đưa bà Ngọc (Vân Dung) trở thành một trong những nhân vật gây tranh luận. Sau tập 18, nhiều khán giả phản ứng với cách bà nói chuyện với Khánh (Tô Dũng), cũng như việc người mẹ này nhiều lần can thiệp vào mối quan hệ giữa Khánh và Phương (Minh Thu).

Trên mạng xã hội, bên cạnh bình luận chỉ trích nhân vật, diễn xuất của Vân Dung lại nhận được sự chú ý. Trước phản ứng của người xem, nữ nghệ sĩ có bài viết chia sẻ góc nhìn nhân vật.

Vân Dung lên tiếng

Nghệ sĩ Vân Dung cho biết những ngày qua, sau khi Mùa hè năm ấy lên sóng, chị nhận được nhiều tin nhắn, cuộc gọi và bình luận từ khán giả. Nữ nghệ sĩ vui vì vai diễn tạo được phản ứng, song những tranh luận xung quanh bà Ngọc cũng gợi lên những suy nghĩ về tình mẫu tử.

Một trong những câu hỏi Vân Dung nhận được nhiều là vì sao bà Ngọc lại khắt khe, có những cách hành xử khiến chính con gái tổn thương.

Nghệ sĩ Vân Dung phải thể hiện một người mẹ không dễ tạo thiện cảm.

Khi hóa thân thành nhân vật, diễn viên nhìn thấy phía sau sự cứng rắn ấy là tâm lý của một người mẹ từng trải qua nhiều khó khăn. Bà Ngọc dành phần lớn cuộc đời cho gia đình, coi các con là điều quan trọng nhất. Vì từng nếm trải biến cố, nhân vật luôn lo con gái có thể đi vào những lựa chọn khiến cuộc sống tiếp tục khó khăn.

“Đôi khi, chính vì thương quá, lo quá, sợ con mình bước vào vết xe đổ của cuộc đời đầy giông bão ngoài kia, nên bà Ngọc mới chọn cách bảo vệ con bằng một lớp vỏ bọc có phần cực đoan, gai góc như vậy”, Vân Dung chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ cho rằng những lời trách mắng, cấm đoán của bà Ngọc xuất phát từ nỗi sợ con phải chịu khổ. Tuy nhiên, mong muốn bảo vệ quá mức cũng có thể khiến cha mẹ vô tình gây áp lực và làm con tổn thương.

Cảnh quay hút triệu view

Mùa hè năm ấy kể câu chuyện của Khánh và Phương qua hai giai đoạn. Thời học sinh, hai nhân vật lần lượt do Long Vũ và Lưu Ly đảm nhận.

Ở giai đoạn trưởng thành, Tô Dũng nhận vai Khánh, trong khi Minh Thu vào vai Phương. Vân Dung đảm nhận bà Ngọc - mẹ Phương, người từng phải gồng gánh gia đình khi chồng đau ốm.

Trong quá khứ, khi gia đình Phương gặp khó khăn, Khánh tìm cách giúp đỡ. Sau biến cố liên quan đến Phương, Khánh chấp nhận nhận trách nhiệm và vướng vòng lao lý. Nhiều năm sau, anh sống khép kín, còn Phương trở về sau thời gian ở nước ngoài và trở thành một nữ quản lý.

Minh Thu vào vai Phương khi trưởng thành.

Mâu thuẫn giữa bà Ngọc và Khánh được đẩy lên trong tập 18. Khi biết Phương bỏ ý định mua căn hộ và lấy tiền cho Khánh vay, bà Ngọc chủ động tìm gặp anh. Bà cho rằng con gái vì cả nể và chuyện tình cảm trong quá khứ nên mới đưa ra quyết định này.

Trong cuộc nói chuyện, bà Ngọc nhắc chuyện gia đình từng vay tiền bố mẹ Khánh và cho biết đã trả đủ cả gốc lẫn lãi. Bà nói hiện hai gia đình không còn nợ nhau về tiền bạc lẫn tình cảm, đồng thời yêu cầu Khánh không lấy quá khứ làm lý do tiếp tục gặp Phương.

Cách hành xử khiến bà Ngọc nhận nhiều phản ứng. Những gì xảy ra trong quá khứ giữa hai gia đình khiến một bộ phận người xem không đồng tình với cách bà tách chuyện ân tình khỏi mối quan hệ hiện tại.

Trong khi bà Ngọc muốn Khánh rời xa Phương, cô con gái lại có lựa chọn khác. Sau khi phát hiện mẹ từng gặp Khánh và biết nguyên nhân anh xa lánh mình suốt nhiều năm, Phương trách mẹ, sau đó chủ động tìm Khánh để nói lời xin lỗi.

Trong cơn mất kiểm soát, bà Ngọc tát con gái. Phân cảnh này nhanh chóng thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Bà Ngọc vừa muốn bảo vệ con nhưng lại can thiệp sâu vào lựa chọn của con. Cách hành xử của bà lại trở thành nguyên nhân khiến con gái đau lòng. Dưới những video trích đoạn của vai bà Ngọc trên trang mạng xã hội chính thức của VTV, hàng trăm bình luận cho rằng nhân vật này quá ích kỷ và khắc nghiệt, sống không có tình nghĩa.

Diễn xuất của nghệ sĩ Vân Dung đã lột tả con người thực dụng đáng sợ của nhân vật bà Ngọc.

Với Vân Dung, đây cũng là vai diễn khác với hình ảnh hài hước quen thuộc trên màn ảnh. Nữ nghệ sĩ thể hiện sự cứng rắn của bà Ngọc qua ánh mắt, nét mặt và cách thoại, đặc biệt trong những cảnh đối diện Khánh.

Nhân vật của Vân Dung từng trải qua cuộc sống khó khăn, làm nghề may, buôn bán từng mét vải để chăm lo gia đình. Quá khứ vất vả khiến bà muốn Phương có một tương lai ổn định.