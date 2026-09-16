CHẤN ĐỘNG! Đầu Xuân Tươi Sáng làm phần 2: Ekip sản xuất giữ nguyên, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Youku công bố sản xuất Đầu Xuân Tươi Sáng phần 2. Thông tin này đang khiến cả cõi mạng dậy sóng.

Mới đây tại hội nghị chiêu thương, Youku đã chính thức công bố kế hoạch sản xuất phần tiếp theo của bộ phim ăn khách, gây chấn động mạng xã hội Đầu Xuân Tươi Sáng. Theo những thông tin đang được chia sẻ, phần mới có tên Giữa Hạ Tươi Sáng và ê-kíp đứng sau phim nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng dự án mới.

Poster đầu tiên của Giữa Hạ Tươi Sáng, phần 2 của Đầu Xuân Tươi Sáng.

Ngay sau khi thông tin được công bố, điều khiến khán giả quan tâm nhất chính là dàn diễn viên. Liệu Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên có tiếp tục đảm nhận vai Thượng Chi Đào và Loan Niệm, hay Giữa Hạ Tươi Sáng sẽ kể một câu chuyện hoàn toàn khác với cặp đôi chính mới?

Không ít khán giả hy vọng Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên sẽ tái hợp. Trong phần đầu, Loan Niệm và Thượng Chi Đào đã khiến vô số người mê mệt. Chuyện tình từ lúc gặp gỡ, rung động, yêu nhau, chia tay rồi cuối cùng quay trở lại bên nhau đã có một cái kết trọn vẹn. Bởi vậy, nếu phần 2 tiếp tục khai thác cuộc sống của Loan Niệm và Thượng Chi Đào sau khi kết hôn, đây chắc chắn sẽ là câu chuyện gây tò mò cực mạnh.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng khả năng này không quá cao. Với việc hành trình tình cảm của Loan Niệm và Thượng Chi Đào đã tương đối hoàn chỉnh, Giữa Hạ Tươi Sáng có thể chuyển trọng tâm sang một cặp đôi khác. Will và Lumi đang được một bộ phận khán giả nhắc tới, bên cạnh khả năng phần 2 sẽ giới thiệu hai nhân vật hoàn toàn mới.

Nếu lựa chọn một cặp đôi mới, đây vừa là lợi thế nhưng đồng thời cũng tạo ra áp lực không nhỏ cho hai diễn viên đảm nhận vai chính. Thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng giúp Giữa Hạ Tươi Sáng được quan tâm, nhưng phản ứng hóa học nổi bật giữa Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên chắc chắn sẽ khiến khán giả có sự so sánh khi bước sang phần tiếp theo.

Đầu Xuân Tươi Sáng xoay quanh chuyện tình giữa Loan Niệm, một giám đốc sáng tạo điển trai, bản lĩnh, giàu có, tốt bụng nhưng độc miệng và Thượng Chi Đào, cô gái hiền lành, có phần tự ti, một mình tới Bắc Kinh lập nghiệp.

Suốt thời gian qua, sức hút của Đầu Xuân Tươi Sáng cũng không chỉ giới hạn tại Trung Quốc hay Việt Nam. Bộ phim còn nhận được sự chú ý ở nhiều thị trường quốc tế, từng lọt bảng xếp hạng 10 TV Shows được xem nhiều nhất Netflix toàn cầu và có thời điểm vươn lên vị trí thứ 2.