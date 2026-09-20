Phim 19+ The Scandal nhận bão chê bai: Không có gì ngoài cảnh nóng, Son Ye Jin diễn cái gì thế?

The Scandal của Son Ye Jin - Ji Chang Wook - NANA không thành công như kỳ vọng.

Sở hữu bộ ba Son Ye Jin - Ji Chang Wook - NANA, được Netflix đầu tư và phát hành toàn cầu, lại khai thác một câu chuyện tình ái vốn đã quá nổi tiếng, The Scandal từng được xem là một trong những phim Hàn đáng mong chờ nhất tháng 9. Thế nhưng khi chính thức lên sóng, tác phẩm 19+ này lại không tạo được hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng. Dù đã vươn lên Top 1 Netflix tại Hàn Quốc rồi tiếp tục đứng đầu Netflix Việt Nam sau vài ngày, bộ phim vẫn nhận về không ít bình luận thất vọng, thậm chí bị chê “ngoài cảnh nóng thì chẳng còn gì”.

Ngay từ trước khi phát hành, The Scandal đã có quá nhiều yếu tố khiến khán giả đặt kỳ vọng cao. Đây là màn trở lại màn ảnh nhỏ đáng chú ý của Son Ye Jin, bên cạnh Ji Chang Wook và NANA - ba cái tên đều sở hữu lượng người hâm mộ lớn. Netflix cũng quảng bá tác phẩm như một câu chuyện tình ái táo bạo lấy bối cảnh Joseon, do đạo diễn Jung Ji Woo cầm trịch.

Đặc biệt, The Scandal không phải một kịch bản hoàn toàn mới. Phim được xây dựng dựa trên tiểu thuyết Pháp Les Liaisons dangereuses (Dangerous Liaisons) của Pierre Choderlos de Laclos, xuất bản năm 1782. Câu chuyện này từng được điện ảnh Hàn Quốc chuyển thể thành Untold Scandal năm 2003, với Bae Yong Joon, Lee Mi Sook và Jeon Do Yeon đóng chính. Tác phẩm năm 2003 từng gây tiếng vang lớn, trở thành một trong những bộ phim tình ái cổ trang đáng nhớ của màn ảnh Hàn.

Vì thế, việc Netflix đưa câu chuyện trở lại sau hơn 20 năm, thay toàn bộ dàn diễn viên bằng những ngôi sao đình đám như Son Ye Jin, Ji Chang Wook và NANA càng khiến khán giả kỳ vọng. Nhưng rồi The Scandal lên sóng bắt đầu nhận về những phản ứng trái chiều. Tác phẩm nhanh chóng lên Top 1 Netflix Hàn Quốc. Tại Việt Nam, phim cũng mất khoảng 3 ngày để vươn lên vị trí số 1. Tuy nhiên, so với độ phủ của dàn sao và mức độ được mong chờ trước đó, sức hút của The Scandal tại nhiều thị trường quốc tế lại chưa tạo được cảm giác bùng nổ tương xứng. Đáng nói hơn, thứ khiến bộ phim bị bàn tán nhiều lại không nằm ở thành tích mà nằm ở chất lượng. Một trong những review dễ thấy nhất là mạch phim quá chậm. Nhiều khán giả cho rằng dù câu chuyện vốn có đầy đủ chất liệu để tạo nên một cuộc đấu trí, đấu tình đầy kịch tính, phiên bản Netflix lại dành quá nhiều thời lượng cho những diễn biến khiến người xem sốt ruột. Một bộ phận khán giả thậm chí phải tua liên tục mới có thể xem hết 8 tập The Scandal.

The Scandal không hấp dẫn như mong đợi

Cùng với đó là vấn đề xây dựng nhân vật. Son Ye Jin đảm nhận phu nhân Cho - người phụ nữ quý tộc thông minh, sắc sảo, chủ động tạo ra cuộc cá cược tình ái. Netflix thậm chí giới thiệu đây là một nhân vật không muốn bị giới hạn bởi những khuôn phép dành cho phụ nữ thời Joseon. Thế nhưng nhiều khán giả lại cho rằng Son Ye Jin chưa thực sự tạo ra được một phu nhân Cho đủ mưu mô và nguy hiểm. Nữ diễn viên vẫn giữ vẻ hiền quen thuộc, khiến nhân vật đôi lúc thiếu đi cảm giác “chơi trò chơi với người khác” như kỳ vọng.

Hiếm lắm mới thấy Son Ye Jin bị chê diễn xuất

NANA cũng là cái tên gây tranh luận. Một số khán giả nhận xét nữ diễn viên sở hữu visual quá hiện đại, khó hòa vào hình tượng một góa phụ Joseon phải giữ tiết hạnh suốt nhiều năm. Từ gương mặt, thần thái cho tới giọng nói đều bị cho là chưa đủ “cổ trang”. Trong khi đó, Ji Chang Wook lại rơi vào tình trạng khó phân định giữa vấn đề diễn xuất và kịch bản. Nhân vật Cho Won được giới thiệu là tay phong tình nổi tiếng nhất Joseon nhưng nhiều người xem lại cho rằng anh chưa tạo được khí chất của một kẻ chuyên chơi trò tình ái. Đến cuối phim, nhân vật vẫn khiến không ít khán giả cảm thấy dang dở và để lại một dấu hỏi lớn.

Trên mạng xã hội, những bình luận thất vọng xuất hiện khá nhiều:

- Mạch phim rất chậm, xem sốt ruột vô cùng. Son Ye Jin diễn cái gì ấy, không lột tả được nhân vật khiến khán giả không hiểu được câu chuyện.

- Dàn cast tách lẻ ai cũng xịn nhưng gộp vào kịch bản này thì như một nồi xà bần.

- Fan Son Ye Jin mà coi tới tập 4 đã mệt vì phim chậm. Ji Chang Wook xây dựng hình tượng dân chơi mà nhìn không ra, nhiều lúc lại giống biến thái. Nana thì đúng là không hợp phim cổ trang, cả mặt lẫn accent đều quá hiện đại.

- Thích visual của cả ba nhưng đúng là Nana trông quá hiện đại. Nhìn vẫn có cảm giác filler môi chưa tan.

- Xem đúng chán, toàn phải tua. Kịch bản ba xu thật. Chắc nhà sản xuất có kinh phí khủng mới mời được toàn dàn sao đóng nhưng cũng không cứu nổi bộ phim.

- Mình cố xem vì thích Nana với Son Ye Jin chứ mạch phim siêu chậm luôn. 8 tập coi như 8 tiếng nhưng mình xem trong 3 tiếng thôi vì phải tua khá nhiều.

- Có thể là do bản gốc thành công quá nên kỳ vọng cao. Vai phu nhân Cho của Son Ye Jin gần như không toát được kiểu mưu mô, xảo quyệt ấy, nhìn chị vẫn bị hiền.

- Xem đến tập 8 rồi vẫn chẳng biết phim có diễn biến gì kịch tính cả. Không diễn tả được rốt cuộc bê bối là gì hay bê bối chỉ là những cảnh nóng thô tục kia?

- Ngoài việc nhét cảnh nóng vào thì không thấy phim có gì. Ngay cả diễn xuất cũng chán dù toàn hạng A, hạng S. Thực tế cảnh nóng cũng không cần thiết phải bạo tới vậy.

Tất nhiên, The Scandal không phải không có điểm cộng. Phần hình ảnh được đầu tư đẹp mắt, màu phim sang, bối cảnh và phục trang chỉn chu, trong khi cả ba diễn viên chính đều sở hữu visual nổi bật. Những cảnh thân mật cũng là một trong những yếu tố giúp bộ phim tạo được độ bàn luận ngay sau khi phát hành. Tuy nhiên với nguồn nguyên liệu từng thành công, một đạo diễn có tiếng và bộ ba diễn viên toàn sao hạng S, khán giả rõ ràng chờ đợi ở The Scandal nhiều hơn những phân cảnh táo bạo. Và có lẽ chính vì kỳ vọng ban đầu quá lớn nên khi câu chuyện không đủ kịch tính, nhân vật chưa đủ sắc nét, những lời chê dành cho bộ phim cũng trở nên gay gắt hơn.