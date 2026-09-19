Gương mặt gây chú ý của mỹ nhân này đang là tâm điểm bàn tán của cư dân mạng.

Sau thời gian dài được mong chờ, The Scandal cuối cùng đã chính thức lên sóng Netflix với bộ ba Son Ye Jin, Ji Chang Wook và NANA. Lấy bối cảnh Joseon, bộ phim xoay quanh một ván cược tình ái nguy hiểm giữa Phu Nhân Cho (Son Ye Jin), tay phong tình khét tiếng Cho Won (Ji Chang Wook) và góa phụ trẻ Hui Yeon (NANA). Tác phẩm gây chú ý ngay từ trước ngày phát hành nhờ câu chuyện táo bạo cùng dàn diễn viên đình đám.

Poster phim The Scandal

Sau khi trọn bộ 8 tập được phát hành, bên cạnh những bàn luận về nội dung và loạt cảnh nóng, NANA cũng trở thành cái tên được bàn luận sôi nổi bởi tạo hình trong phim. Tuy nhiên, đôi môi căng đầy và đôi mắt với đường mí rõ khiến diện mạo của NANA bị nhận xét là có phần xa lạ so với hình ảnh quen thuộc trước đây. Một số khán giả trên mạng xã hội thậm chí còn suy đoán cô có can thiệp filler môi hoặc chỉnh sửa vùng mắt, dù đây chỉ là những đồn đoán dựa trên hình ảnh và chưa có xác nhận từ NANA. Trước đó, những thay đổi trên gương mặt NANA cũng từng được cộng đồng mạng nhắc đến khi cô xuất hiện trong các dự án gần đây.

Đáng nói, bối cảnh Joseon trong The Scandal càng khiến những thay đổi này dễ bị soi hơn. NANA vốn sở hữu đường nét hiện đại, sắc sảo nên khi đặt vào một bộ phim cổ trang với makeup nhạt và kiểu tóc truyền thống, vẻ ngoài của cô đôi lúc tạo cảm giác hơi “lạc thời”. Trên các diễn đàn, một số khán giả còn đùa rằng gương mặt cô trông hốc hác như vừa trải qua quá trình giảm cân, thậm chí có người liên hệ đến tin đồn sử dụng Ozempic.

NANA bị nhận xét hoàn toàn lép vé khi đứng cạnh Son Ye Jin. Son Ye Jin xuất hiện với lớp makeup nhẹ, đường nét mềm mại và khí chất cổ điển khá hài hòa với trang phục Joseon. Một số bình luận trên mạng thậm chí cho rằng NANA có cảm giác giống một người mẫu thời trang bước nhầm vào phim cổ trang, trong khi cũng có khán giả bênh vực rằng chính vẻ ngoài lạnh như băng và khác biệt ấy lại phù hợp với Hui Yeon, một góa phụ sống khép kín và mang nhiều uẩn khúc.

Một số bình luận của netizen: - Có ai để ý bà Nana càng ngày càng khác không. - Cô này dùng ozempic phải không, mặt hóp thấy rõ. - Cái môi trông hơi sợ, căng mọng trông lạc quẻ hết luôn. - Nana đứng cạnh Son Ye Jin còn đúng cái nịt. - Tui thấy bà Ye Jin trông tự nhiên hơn Nana. Nana trông kiểu gì ý. - Bạn này cắt mí rõ ràng rồi, ngày xưa mí mắt sụp trông hiền hoà hơn.

Lấy bối cảnh Joseon, The Scandal xoay quanh Phu Nhân Cho (Son Ye Jin), một nữ quý tộc tài hoa nhưng bị giam hãm bởi những khuôn phép dành cho phụ nữ. Cô tìm đến người em họ Cho Won (Ji Chang Wook), tay phong tình nổi tiếng nhất Joseon, để khởi động một trò chơi tình ái đầy nguy hiểm. Ban đầu chỉ là một cuộc cá cược, nhưng mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi tính toán của những người trong cuộc.

Mục tiêu của Cho Won là Hui Yeon (NANA), một góa phụ trẻ nổi tiếng đoan chính và quyết giữ tiết sau khi chồng qua đời. Từ chỗ tiếp cận Hui Yeon chỉ để giành chiến thắng, Cho Won dần nảy sinh tình cảm thật, kéo theo hàng loạt bí mật, toan tính và những mối quan hệ ngày càng rối ren. Khi trò chơi vượt khỏi tầm kiểm soát, cả ba đều phải đối mặt với những lựa chọn và hậu quả không thể lường trước.